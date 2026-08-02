నాగుపాము vs తాచుపాము: అసలు తేడా ఏంటి? ఈ విషయాలు తెలిస్తే ప్రాణాలు దక్కినట్టే !
Indian Cobra vs Russells Viper: నాగుపాము, తాచుపాము రెండూ అత్యంత విషపూరితమైనవి. ఒకే జాతి అయినా ఈ రెండింటికీ తేడాలు ఏంటి? వాటి విష ప్రభావం, లక్షణాలు, కాటు వేసినప్పుడు పాటించాల్సిన అత్యవసర ప్రథమ చికిత్స వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
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ప్రకృతిలో అనేక జీవులు ఉంటాయి. వాటిలో పాములు చాలా ముఖ్యం. అయితే అన్ని పాములు ఒకేలా ఉండవు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషసర్పాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 'నాగుపాము', 'తాచుపాము' అనే పేర్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటాయి. మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో పాము కాటు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు కాటు వేసిన పాము ఏంటో సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం వల్ల వైద్యులు సరైన చికిత్సను వేగంగా అందించడానికి వీలవుతుంది.
నిజానికి జీవశాస్త్ర పరంగా డ్రామా హెడ్లైన్స్ పక్కన పెడితే, నాగుపాము, తాచుపాము/త్రాచుపాము రెండూ ఇండియన్ కోబ్రా (Naja naja) అనే ఒకే రకమైన జాతిని సూచిస్తాయి. వీటి మధ్య తేడా కేవలం భాషా వ్యత్యాసం, ప్రాంతీయ యాస, సాంస్కృతిక నేపథ్యం మాత్రమే. నాగుపాము అనేది ఆధ్యాత్మిక, సాంప్రదాయ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తే, తాచుపాము అనేది దాని దాడి చేసే తీరును బట్టి పిలిచే పేరు. అయితే, వాడుక భాషలో చాలా ప్రాంతాల్లో నాగుపాముని,తాచుపాముని రెండు వేర్వేరు ప్రమాదకర పాములుగా పరిగణిస్తారు. వీటి మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలను గమనిస్తే..
Nagupamu vs Tachupamu: శారీరక రూపం, పొడవు
ఈ రెండు పాముల రూపాన్ని బట్టి సులభంగా గుర్తుపట్టవచ్చు.
నాగుపాము (Indian Cobra):
- ఇది సాధారణంగా గోధుమ, నలుపు లేదా పసుపు రంగులో ఉంటుంది.
- దీని శరీరం పొడవుగా, సన్నగా ఉంటుంది.
- నాగుపాముకు ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత పడగ. ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు ఇది పడగ విప్పుతుంది. పడగ వెనుక భాగంలో కళ్లజోడు లాంటి గుర్తు ఉంటుంది.
- ఇది సాధారణంగా 1.2 మీటర్ల నుండి 1.8 మీటర్ల పొడవు వరకు పెరుగుతుంది.
తాచుపాము (Russell's Viper):
- ఇది చాలా లావుగా, బరువుగా ఉండే పాము.
- గోధుమ లేదా పచ్చని రంగులో ఉండి, శరీరంపై నలుపు, తెలుపు అంచులతో కూడిన మూడేసి వరుసల పెద్ద అండాకార మచ్చలు ఉంటాయి.
- దీనికి పడగ ఉండదు. తల త్రిభుజాకారంలో వెడల్పుగా ఉంటుంది.
- ఇది 1 నుండి 1.5 మీటర్ల పొడవు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, శరీరం చాలా మందంగా ఉంటుంది.
Indian Cobra vs Russells Viper: విషం రకం
రెండు పాముల విషం శరీరంలో వేర్వేరు రకాలుగా పనిచేస్తుంది.
నాగుపాము విషం: నాగుపాము విషం నాడీ వ్యవస్థ పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. దీని వల్ల కంటిరెప్పలు వాలిపోవడం, చూపు మసకబారడం, మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవ్వడం, పక్షవాతం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
తాచుపాము విషం: తాచుపాము విషం రక్త నాళాలు, కణజాలాలు, రక్తం గడ్డకట్టే ప్రక్రియను దెబ్బతీస్తుంది. దీని కాటు వల్ల తీవ్రమైన వాపు, రక్తస్రావం, తీవ్రమైన నొప్పి, కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
నాగుపాము vs తాచుపాము : ప్రవర్తన, నివాస ప్రాంతాల వివరాలు
నాగుపాము దాడి చేసే ముందు పడగ విప్పి బుస కొడుతుంది. దానికి తగినంత ఖాళీ స్థలం ఇస్తే అది పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ తాచుపాము ఒకే చోట నిశ్శబ్దంగా ఉండి, దాన్ని తొక్కినా లేదా కదిలించినా ఒక్కసారిగా చాలా వేగంగా దాడి చేస్తుంది.
నాగుపాము ఎక్కువగా వ్యవసాయ పొలాలు, గ్రామాలు, అటవీ అంచులు, పుట్టల వద్ద కనిపిస్తుంది. తాచుపాము ఎండిన గడ్డి భూములు, పొలాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలు, రాతి ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా సంచరిస్తుంది.
కాటు వేసినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు
నాగుపాము కాటు వేస్తే ప్రారంభంలో నొప్పి తక్కువగానే అనిపించవచ్చు. కానీ కొద్ది సేపటికే కంటిరెప్పలు పడిపోవడం, మింగడం కష్టమవ్వడం, కండరాల బలహీనత, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది మొదలవుతాయి.
తాచుపాము కాటు వేస్తే కాటు వేసిన వెంటనే విపరీతమైన నొప్పి పుడుతుంది. గాయం చుట్టూ వేగంగా వాపు వస్తుంది. చిగుళ్ళు లేదా గాయం నుండి నిరంతరం రక్తం కారడం, రక్తంలో గడ్డకట్టే సమస్యలు, మూత్రపిండాల సమస్యలు వస్తాయి.
పాము కాటుకు అత్యవసర ప్రథమ చికిత్స ఇదే
ఏ పాము కాటు వేసినా సరే, ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి..
• ముందుగా భయపడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.
• బాధితుడు కదలకుండా ఉంచాలి, కాటు వేసిన భాగాన్ని అస్సలు కదిలించవద్దు.
• ఉంగరాలు, గాజులు, పట్టీలు లేదా బిగుతుగా ఉన్న దుస్తులను వెంటనే తొలగించాలి.
• నాటు వైద్యం, మంత్రాలు నమ్మకుండా వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి యాంటీ స్నేక్ వెనమ్ ఇప్పించాలి.
• గాయం వద్ద కోత పెట్టడం, నోటితో విషాన్ని పీల్చడం, లేదా తాడుతో గట్టిగా కట్టడం వంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు.