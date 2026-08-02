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- Kashi Yathra: హైదరాబాద్ నుంచి అద్భుత కాశీ ప్రయాణం.. గంగా గయ సంగమ్ యాత్ర విమాన ప్యాకేజీ వివరాలు ఇవిగో
Kashi Yathra: హైదరాబాద్ నుంచి అద్భుత కాశీ ప్రయాణం.. గంగా గయ సంగమ్ యాత్ర విమాన ప్యాకేజీ వివరాలు ఇవిగో
Kashi Yathra: కాశీ, గయ, త్రివేణి సంగమం వంటి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవాలనుకునే వారి కోసం భారతీయ రైల్వే 'గంగ గయ సంగమ్ యాత్ర'ను ప్రకటించింది. టిక్కెట్ ధరలు, ఇతర వివరాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము.
హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు
భారతదేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను తక్కువ సమయంలో చూడాలనుకునే వారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన యాత్ర ప్యాకేజీని ప్రవేశ పెట్టింది. 'గంగ గయ సంగమ్ యాత్ర' పేరుతో ఈ టూర్ నడుస్తోంది. ఈ టూర్లో కాశీ, ప్రయాగ్రాజ్, గయ, బౌద్ధ వారసత్వ సంపదలు, అయోధ్య, నైమిశారణ్యం వంటి ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు ఈ యాత్రను రూపొందించారు. ఇది రైలులో వెళ్లే యాత్ర కాదు.. విమానంలో వెళ్లే ప్యాకేజీ.
ఎన్ని రోజుల యాత్ర?
ఈ గంగ గయ సంగమ్ యాత్ర మొత్తం 8 రాత్రులు, 9 పగళ్లు కొనసాగుతుంది. ఈ యాత్రంలో భక్తులు కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, సంకట్ మోచన్ హనుమాన్ మందిరం, సాయంత్రం గంగా హారతి, త్రివేణి సంగమం, హనుమాన్ మందిర్, ఆనంద్ భవన్, విష్ణుపాద ఆలయం, మహాబోధి ఆలయం (బోధ్గయ), అయోధ్య, నైమిశార్యణ్యం, అలోపీ దేవి ఆలయం వంటి ఎన్నో ప్రదేశాలను చూపిస్తారు. దారిపొడవున ఉండే ఎన్నో చారిత్రక ప్రదేశాలను చూపిస్తారు.
టికెట్ ధర ఎంత?
ఇది విమానంలో మొదలయ్యే యాత్ర. సెప్టెంబర్ 2న హైదరాబాద్ నుంచి ఉదయం 11.55 కు మొదలవుతుంది. సాయంత్రం 4.30 కు మొదటిగా గయ చేరుకుంటుంది. దగ్గర్లోని ప్రాంతాలన్నీ రోడ్డు మార్గంలోనే వాహనాల ద్వారా తీసుకెళ్లి చూపిస్తారు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు ఒక్కోలా ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి సింగిల్ గా ఒకే రూమ్ లో ఉండాలనకుంటే రూ.54,800 ఖర్చవుతుంది. అదే మరొక వ్యక్తితో కలిసి ఉంటే రూ.41,000, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి ఒక్కొక్కరికి రూ.38,750గా నిర్ణయించారు. ఈ ధర మొత్తం టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించినది. ఇందులో విమాన టిక్కెట్లు, వసతి, ఆహారం వంటివి కలిపి ఉంటాయి.
ప్రయాణికులకు లభించే సౌకర్యాలు
ఈ ప్యాకేజీలో యాత్రికులకు ఎన్నో సౌకర్యాలు దొరుకుతాయి. టూర్ మొత్తంలో ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం అందిస్తారు. బస కోసం హోటల్ గదులు, స్థానిక ప్రదేశాలు చూసేందుకు ఏసీ/నాన్-ఏసీ బస్సు సౌకర్యం కూడా ఐఆర్సీటీసీ చూసుకుంటుంది ఉంటుంది. ఈ యాత్రకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులు భారతీయ రైల్వే అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.