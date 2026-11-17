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- Smallest River: భారతదేశంలో అతి చిన్న నది ఇది, 60 ఏళ్లు ఎండిపోయి.. మళ్లీ ప్రాణం పోసుకున్న నది..!
Smallest River: భారతదేశంలో అతి చిన్న నది ఇది, 60 ఏళ్లు ఎండిపోయి.. మళ్లీ ప్రాణం పోసుకున్న నది..!
Smallest River: మన దేశంలో చాలా నదులు ఉన్నాయి. కానీ, అత్యంత చిన్న నది ఏదో తెలుసా? దాదాపు 60 ఏళ్ల పాటు ఎండిపోయిన ఈ నది... మళ్లీ ప్రాణం పోసుకుంది. మరి, ఆ నది ఏదో తెలుసా?
Smallest River
మన దేశంలో నదులు అనగానే అందరికీ వెంటనే గంగ, యమున, గోదావరి, కృష్ణ వంటి నదులే గుర్తుకు వస్తాయి. ఈ నదులన్నీ.. వేల కిలోమీటర్లు పొడవు ఉన్నవే. కానీ, మన దేశంలో అతి చిన్న నది ఏదో మీకు తెలుసా? కేవలం 45 కిలోమీటర్ల పొడవు మాత్రమే ఉండే నది ఒకటి ఉంది. అదే అర్వరీ నది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఎడారి ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తుంది. అయితే.. ఈ నది వెనక చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఆ వివరాలు ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం...
అర్వరీ నది ఎక్కడ పుట్టింది..?
రాజస్థాన్ లోని అల్వార్ జిల్లాలో ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల నుండి ఈ అర్వరీ నది పుట్టింది. దీని మొత్తం పొడవు కేవలం 45 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. అందుకే, దీన్ని భారతదేశంలోనే అతి చిన్న నదిగా పరిగణిస్తారు.
ఎండిపోయిన నది.. మళ్లీ ఎలా పుట్టింది..?
ఈ నది అత్యంత చిన్నది కావడం వల్ల మాత్రమే ఫేమస్ కాలేదు.. దీని పునర్జన్మ కథ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. అడవుల నరికివేత, తీవ్రమైన కరవు పరిస్థితుల వల్ల ఈ నది దాదాపు 60 సంవత్సరాల పాటు పూర్తిగా ఎండిపోయింది. కేవలం వర్షాకాలంలో మాత్రమే కాస్త నీరు కనిపించి, ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఎండిపోయేది. అయితే, 1980 చివరలో ‘ వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా’ గా పేరు పొందిన ప్రముఖ పర్యావరణ వేత్త డాక్టర్ రాజేంద్ర సింగ్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గ్రామస్థులు ఒక గొప్ప సంకల్పం తీసుకున్నారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టడానికి గ్రామస్థులు అంతా కలిసి సాంప్రదాయ మట్టి చెక్ డ్యామ్ లను నిర్మించారు. అలా వందలాది చెక్ డ్యామ్ లు నిర్మించడంతో భూగర్భ జలాలు పెరిగి, 1990ల నాటికి 60 ఏళ్లుగా ఎండిపోయిన అర్వరీ నది మళ్లీ పుట్టింది. మళ్లీ... జీవనదిగా మారి ప్రవహించడం మొదలుపెట్టింది.
ప్రపంచ గుర్తింపు పొందిన నది...
ఎండిపోయిన ఒక నది.. ప్రజల కారణంగా మళ్లీ జీవం పోసుకోసుకోవడం.. ఈ నది చాలా ప్రత్యేకంగా మారింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రజలు చేసిన అద్భుత కృషి కారణంగా ఈ అర్వరీ నది పరివాహక ప్రాంత గ్రామస్థులకు 2000 సంవత్సరంలో... ఇంటర్నేషనల్ రివర్ ప్రైజ్ కూడా లభించింది. ఇప్పుడు ఈ నది అక్కడి ప్రజలకు జీవనాధారంగా మారింది.