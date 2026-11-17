జీర్ణాశయంలో గుడ్లు పొదిగి, నోటి ద్వారా బిడ్డలకు జన్మనిచ్చే జీవి ఏది?
కొన్నిజీవులు గర్భాశయంలో బిడ్డను మోసి జన్మనిస్తాయి… ఇంకొన్ని జీవులు గుడ్లను పొదిగి బిడ్డలను కంటాయి. కానీ ఓ అరుదైన కప్ప జీర్ణాశయంలో గుడ్లను పొదిగి నోటిద్వారా బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. ఆ కప్ప ఏది? దాాని సంతానోత్పత్తి ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుసుకుందాం.
నోటిద్వారా పిల్లల్ని కనే కప్ప ఇదే..
సాధారణంగా జంతువులు, పక్షులు తమ పిల్లలకు జన్మనిచ్చే విధానం గురించి మనందరికీ తెలుసు. కొన్ని జంతువులు గుడ్లు పెడితే, మరికొన్ని నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. కప్పలు కూడా సాధారణంగా గుడ్లు పెట్టి సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటాయి. అయితే ఓ అరుదైన కప్ప జాతి మాత్రం అన్నింటికంటే భిన్నంగా నోటి ద్వారా పిల్లలను కంటుంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం. ఇలా ప్రత్యేకమైన సంతానోత్పత్తి విధానాన్ని కలిగిన ఈ కప్పను గ్యాస్ట్రిక్ బ్రూడింగ్ ఫ్రాగ్ (Gastric Brooding Frog) అంటారు.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన రియోబాట్రాకస్ (Rheobatrachus) జాతి కప్పల్లో ఈ ప్రత్యేకమైన సంతానోత్పత్తి విధానం కనిపించేది. సాధారణంగా కప్పలు పెట్టిన గుడ్ల నుంచి పిల్లలు బయటకు వచ్చి నీటిలో టాడ్పోల్స్గా పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత క్రమంగా కప్పలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. కానీ ఈ కప్పల్లో మాత్రం అలాంటి ప్రక్రియ ఉండదు. తల్లి కప్ప తన జీర్ణాశయాన్నే పిల్లలను పెంచే ప్రదేశంగా మార్చుకుంటుంది. గుడ్ల నుంచి పిల్లలు బయటకు వచ్చే వరకు వాటిని తన కడుపులోనే భద్రంగా ఉంచుతుంది.
నోటిద్వారా పిల్లల్ని ఎలా కంటుంది?
రియోబాట్రాకస్ కప్పల్లో సంతానోత్పత్తి ప్రక్రియ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆడ కప్ప గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత అవి ఫలదీకరణం చెందుతాయి. అనంతరం తల్లి కప్ప ఆ గుడ్లను తిరిగి నోటితో మింగేస్తుంది. అలా గుడ్లు కడుపులోకి చేరతాయి. సాధారణంగా జీర్ణాశయంలోకి వెళ్లిన ఆహారం జీర్ణ ఆమ్లాల కారణంగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది. కానీ ఈ కప్ప విషయంలో మాత్రం అలా జరగదు. గుడ్లు, వాటి నుంచి బయటకు వచ్చే పిల్లలు జీర్ణం కాకుండా ఉండేందుకు తల్లి శరీరంలో అద్భుతమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
ఈ కప్పల సంతానోత్పత్తిలో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఇదే. గుడ్లలో ఉండే ప్రోస్టాగ్లాండిన్ E2 (PGE2) అనే రసాయనం తల్లి కప్ప కడుపులో జీర్ణ ఆమ్లాల ఉత్పత్తిని అణచివేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీంతో జీర్ణాశయంలో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసే ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోతుంది. ఫలితంగా గుడ్లు, వాటి నుంచి పుట్టిన పిల్లలు తల్లి కడుపులో సురక్షితంగా పెరుగుతాయి.
సుమారు ఆరు నుంచి ఏడు వారాల పాటు పిల్లలు తల్లి కప్ప జీర్ణాశయంలోనే ఉంటాయి. ఈ సమయంలో గుడ్డులోని పచ్చసొన (Yolk) నుంచి అవసరమైన పోషకాలను పొందుతూ ఎదుగుతాయి. బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండానే తల్లి కడుపులో తమ ఎదుగుదలను పూర్తి చేసుకుంటాయి. సాధారణ కప్పల్లో కనిపించే టాడ్పోల్ దశ కూడా ఈ ప్రక్రియలో ఉండదు. పిల్లలు చిన్న కప్పలుగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాతే బయటకు వస్తాయి.
పిల్లలు పూర్తిగా ఎదిగిన తర్వాత తల్లి కప్ప వాటిని బయటకు పంపించే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఇందుకోసం తన నోటిని, గొంతు భాగాన్ని అసాధారణంగా విస్తరించి ఒక్కొక్కటిగా పిల్లలను బయటకు వదులుతుంది. ఒకేసారి సుమారు 20 నుంచి 25 పిల్లల వరకు ఇలా జన్మనివ్వగలదు. సాధారణంగా కప్పలు నోటి ద్వారా ఆహారం తీసుకుంటాయి. కానీ ఈ కప్ప మాత్రం నోటినే పిల్లలకు జన్మనిచ్చే మార్గంగా ఉపయోగించుకోవడం విశేషం. ప్రకృతిలో జీవులు సంతానోత్పత్తి కోసం ఎన్ని విభిన్నమైన పద్ధతులను అనుసరిస్తాయో చెప్పడానికి ఇదొక అద్భుతమైన ఉదాహరణ.
ప్రస్తుతం ఈ కప్పలు ఎందుకు కనిపించడం లేదు?
ఇంతటి ప్రత్యేకమైన జీవన విధానాన్ని కలిగిన గ్యాస్ట్రిక్ బ్రూడింగ్ ఫ్రాగ్స్ ఇప్పుడు భూమిపై లేవు. ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్స్లాండ్ ప్రాంతంలో నివసించిన ఈ కప్పలు 1970వ దశకం చివరి నుంచి 1980వ దశకం మధ్యకాలంలో కనిపించకుండా పోయాయి. ఆ తర్వాత వీటిని గుర్తించేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో శాస్త్రవేత్తలు ఈ జాతులను అంతరించిపోయినవిగా ప్రకటించారు. వీటి అంతరించిపోవడానికి వ్యాధులు, పర్యావరణ మార్పులు వంటి అంశాలు కారణమై ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ కప్పలు జీవించి లేకపోయినా, వీటి సంతానోత్పత్తి విధానం జీవశాస్త్ర పరిశోధనల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా క్షీరదం కాని ఒక జీవి తన జీర్ణాశయంలోనే పిల్లలను పెంచడం, అందుకోసం జీర్ణక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం శాస్త్రవేత్తలను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ ప్రక్రియ వెనుక ఉన్న జీవరసాయనిక విధానాలపై ఇప్పటికీ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతిలో మనకు తెలియని ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయని, జీవులు తమ మనుగడ కోసం ఎంతటి ప్రత్యేకమైన మార్గాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నాయో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ బ్రూడింగ్ ఫ్రాగ్ కథ తెలియజేస్తుంది.