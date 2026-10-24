ట్యాబ్లెట్, క్యాప్సుల్స్ మధ్య తేడా ఏంటి? దేని ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా?
Medicine: మనం అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు డాక్టర్లు రకరకాల మందులను సూచిస్తుంటారు. వాటిలో ట్యాబ్లెట్లు, క్యాప్సుల్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ట్యాబ్లెట్లను ఎలా తయారు చేస్తారు? లాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్యాబ్లెట్ అంటే ఏంటి? వీటిని ఎలా తయారు చేస్తారు?
ట్యాబ్లెట్ అనేది మందులోని క్రియాశీల పదార్థాలు (Active Ingredients), వాటిని ఒక రూపంలో ఉంచడానికి ఉపయోగించే ఇతర పదార్థాలను కలిపి, ఒత్తిడితో గట్టిగా నొక్కి తయారు చేసే ఘన రూపం. వీటిని నిర్ణీత మోతాదులో తయారు చేస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ట్యాబ్లెట్ ద్వారా అవసరమైన పరిమాణంలో మందును తీసుకోవచ్చు.
ట్యాబ్లెట్ల తయారీ ఖర్చు సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని నిల్వ చేయడం, రవాణా చేయడం కూడా సులభం. తగిన పరిస్థితుల్లో ఉంచితే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి. అయితే వాటి నిల్వ కాలం మందులోని పదార్థాలు, తయారీ విధానం, ప్యాకింగ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కొన్ని ట్యాబ్లెట్లకు పైన ప్రత్యేకమైన పొరను పూస్తారు. దీన్నే కోటింగ్ అంటారు. ఇది మందులోని చేదు రుచిని కప్పి ఉంచడానికి, మింగడం సులభం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరికొన్ని ట్యాబ్లెట్లలో ఉండే ప్రత్యేక కోటింగ్ వల్ల మందు కడుపులో కాకుండా పేగుల్లో విడుదలవుతుంది. ఇంకొన్ని ట్యాబ్లెట్లు మందును నెమ్మదిగా, ఎక్కువ సమయం పాటు విడుదల చేసేలా తయారు చేస్తారు.
అన్ని ట్యాబ్లెట్లు ఒకే విధంగా పనిచేయవు. కొన్ని నీటిలో లేదా నోటిలో త్వరగా కరిగేలా ఉంటాయి. మరికొన్ని నమిలి తీసుకునేలా తయారు చేస్తారు. అందువల్ల ట్యాబ్లెట్ను నీటితో మింగాలా, నమలాలా, లేదా ఇతర పద్ధతిలో తీసుకోవాలా అనేది దాని సూచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
క్యాప్సుల్ అంటే ఏంటి? దాని ప్రత్యేకత ఏమిటి?
క్యాప్సుల్ అనేది బయట ఒక ప్రత్యేకమైన కవచం ఉండే మందు రూపం. ఆ కవచం లోపల మందును పొడి రూపంలో, చిన్న చిన్న కణాల రూపంలో లేదా ద్రవ రూపంలో ఉంచుతారు. క్యాప్సుల్ కవచాన్ని సాధారణంగా జెలటిన్ లేదా మొక్కల ఆధారిత పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు. క్యాప్సుల్స్లో ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఉంటాయి. మొదటివి గట్టి కవచంతో ఉండే హార్డ్ క్యాప్సుల్స్. వీటిలో ఎక్కువగా పొడి లేదా చిన్న కణాల రూపంలో మందు ఉంటుంది. రెండోవి మెత్తగా ఉండే సాఫ్ట్జెల్ క్యాప్సుల్స్. వీటిలో సాధారణంగా ద్రవం లేదా నూనె ఆధారిత పదార్థాలు ఉంటాయి.
క్యాప్సుల్ కవచం జీర్ణవ్యవస్థలో విచ్ఛిన్నమై లోపల ఉన్న మందును విడుదల చేయడానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల మందులోని చేదు రుచి, వాసన నేరుగా నోటికి తగలకుండా ఉంటుంది. క్యాప్సుల్స్కు సాధారణంగా మృదువైన ఉపరితలం ఉండటంతో మింగడం కూడా సులభంగా అనిపిస్తుంది. అయితే క్యాప్సుల్ కవచం త్వరగా కరిగిపోతుందని ప్రతి క్యాప్సుల్లోని మందు కూడా వేగంగా పనిచేస్తుందని చెప్పలేం. మందు శరీరంలో ఎంత వేగంగా అజ్వర్వ్ అవుతుంది అనేది దాని పదార్థాలు, తయారీ విధానం, విడుదలయ్యే ప్రదేశం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
డాక్టర్ లేదా ఫార్మసిస్ట్ ప్రత్యేకంగా అనుమతిస్తే తప్ప క్యాప్సుల్ను తెరిచి అందులోని మందును విడిగా తీసుకోకూడదు. కొన్ని క్యాప్సుల్స్లోని మందును అలా తీసుకుంటే దాని విడుదల విధానం మారవచ్చు. ముఖ్యంగా నెమ్మదిగా మందును విడుదల చేసే లేదా పేగుల్లో మాత్రమే కరిగేలా తయారు చేసిన క్యాప్సుల్స్ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
ట్యాబ్లెట్, క్యాప్సుల్.. ఏది త్వరగా పనిచేస్తుంది? దేని ధర తక్కువ?
ట్యాబ్లెట్, క్యాప్సుల్ రెండింటిలో ఏది మంచిదనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. అయితే ఒకటి మరొకటి కంటే ఎప్పుడూ మెరుగైనదని చెప్పలేం. మందులోని పదార్థాలు, మోతాదు, తయారీ విధానం, శరీరంలో అది విడుదలయ్యే విధానం ఆధారంగా ఫలితాలు మారుతాయి.
ట్యాబ్లెట్లు, క్యాప్సుల్స్ మధ్య ముఖ్యమైన తేడాలను పరిశీలిస్తే..
* తయారీ ఖర్చు: సాధారణంగా ట్యాబ్లెట్లను తయారు చేయడానికి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అందువల్ల కొన్ని మందుల ట్యాబ్లెట్ రూపాలు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అయితే అన్ని మందుల విషయంలో ఇదే వర్తించదు.
* మందు పనిచేసే వేగం: కొన్ని క్యాప్సుల్స్లోని మందు త్వరగా విడుదల కావచ్చు. కానీ క్యాప్సుల్ రూపంలో ఉందనే కారణంతోనే అది ట్యాబ్లెట్ కంటే వేగంగా పనిచేస్తుందని చెప్పలేం. కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు కూడా వేగంగా కరిగేలా తయారు చేస్తారు.
* మింగడం: క్యాప్సుల్స్కు మృదువైన కవచం ఉండటంతో కొందరికి సులభంగా అనిపిస్తాయి. అయితే క్యాప్సుల్ పరిమాణం పెద్దగా ఉంటే మింగడం కష్టమవచ్చు. ట్యాబ్లెట్లలోనూ సులభంగా మింగేందుకు ప్రత్యేక రూపాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
* రుచి: క్యాప్సుల్ కవచం మందు చేదు రుచిని కప్పి ఉంచుతుంది. ట్యాబ్లెట్లలోనూ చేదు రుచిని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక కోటింగ్ ఉపయోగిస్తారు.
* నిల్వ: సాధారణ ట్యాబ్లెట్లు తేమను తట్టుకునే విషయంలో కొన్ని క్యాప్సుల్స్ కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. అయితే మందు నిల్వ కాలం, దాన్ని ఎలా భద్రపరుస్తారనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
* ముక్కలుగా చేయడం: కొన్ని ట్యాబ్లెట్లను డాక్టర్ సూచన మేరకు సగానికి విభజించవచ్చు. కానీ అన్ని ట్యాబ్లెట్లను అలా చేయకూడదు. ముఖ్యంగా నెమ్మదిగా మందును విడుదల చేసే ట్యాబ్లెట్లు, ప్రత్యేక కోటింగ్ ఉన్న ట్యాబ్లెట్లను విభజించడం లేదా పొడి చేయడం ప్రమాదకరం కావచ్చు. క్యాప్సుల్స్ను కూడా వైద్య నిపుణుల సూచన లేకుండా తెరవకూడదు.
జెనరిక్, బ్రాండెడ్ మందుల మధ్య తేడా ఏంటి?
ట్యాబ్లెట్లు, క్యాప్సుల్స్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు జెనరిక్, బ్రాండెడ్ మందుల మధ్య తేడా కూడా తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం మందు పేరులో, తయారీ సంస్థలో, ధరలో ఉండవచ్చు. అయితే జెనరిక్ మందులన్నీ నాణ్యతలో తక్కువగా ఉంటాయని భావించడం సరికాదు.
జెనరిక్ మందులు అంటే ఏమిటి?
మందులో వ్యాధిపై పనిచేసే ప్రధాన పదార్థాన్ని క్రియాశీల పదార్థం అంటారు. ఈ పదార్థం పేరుతో లేదా దాని సాధారణ ఔషధ పేరుతో విక్రయించే మందులను జెనరిక్ మందులుగా పిలుస్తారు. ఉదాహరణకు, పారాసిటమాల్ అనేది ఒక క్రియాశీల ఔషధ పదార్థం. అదే పదార్థాన్ని వేర్వేరు సంస్థలు వేర్వేరు పేర్లతో విక్రయించవచ్చు.
బ్రాండెడ్ మందులు అంటే ఏమిటి?
ఒక ఫార్మా కంపెనీ తన మందుకు ప్రత్యేకమైన వాణిజ్య పేరును పెట్టి విక్రయిస్తే దాన్ని బ్రాండెడ్ మందు అంటారు. ఒకే క్రియాశీల పదార్థం వేర్వేరు బ్రాండ్ల పేర్లతో మార్కెట్లో లభించవచ్చు. ఉదాహరణకు, పారాసిటమాల్ను సాధారణ పేరుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే దానికి ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ పేరు ఉండవచ్చు.
ధరలో ఎందుకు తేడా ఉంటుంది?
కొత్త మందును అభివృద్ధి చేయడానికి పరిశోధనలు, పరీక్షలు, అభివృద్ధి ఖర్చులు అవసరమవుతాయి. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న మందుకు సమానమైన జెనరిక్ రూపాన్ని తయారు చేసే సంస్థలు సాధారణంగా ఆ మొదటి పరిశోధనలను మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అందువల్ల జెనరిక్ మందులు చాలా సందర్భాల్లో తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అయితే ధర తయారీ సంస్థ, మందు రూపం, మోతాదు, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది.
జెనరిక్ మందులు కూడా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయా?
అవసరమైన నాణ్యత, భద్రత, ప్రభావానికి సంబంధించిన ప్రమాణాలను పాటించే జెనరిక్ మందులు, వాటికి సమానమైన బ్రాండెడ్ మందుల మాదిరిగానే పనిచేయడానికి రూపొందిస్తారు. అయితే రెండు మందుల రంగు, ఆకారం, పరిమాణం, రుచి లేదా కొన్ని సహాయక పదార్థాలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక మందుల్లో విడుదలయ్యే విధానం కూడా ముఖ్యమైనది. అందువల్ల ఒక మందు స్థానంలో మరో మందును తీసుకునే ముందు దాని క్రియాశీల పదార్థం, మోతాదు, ఔషధ రూపం సరిపోతున్నాయో డాక్టర్ లేదా ఫార్మసిస్ట్తో నిర్ధారించుకోవాలి.
మందు తక్కువ ధరలో లభిస్తోందనే కారణంతో అది నాణ్యత లేనిదని అనుకోవద్దు. అదే సమయంలో ధర ఎక్కువగా ఉందని ఒక మందు తప్పనిసరిగా మెరుగైనదని కూడా భావించకూడదు.
మందులు వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి?
ట్యాబ్లెట్లు, క్యాప్సుల్స్ ఏ రూపంలో ఉన్నా వాటిని సరైన పద్ధతిలో తీసుకోవడం ముఖ్యం. కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మందుల వల్ల కలిగే సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.
* డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులోనే తీసుకోవాలి: త్వరగా కోలుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అదనపు ట్యాబ్లెట్లు లేదా క్యాప్సుల్స్ తీసుకోకూడదు.
* ట్యాబ్లెట్లను ఇష్టానుసారం పొడి చేయకూడదు: కొన్ని ట్యాబ్లెట్లను అలా చేయడం వల్ల మందు విడుదలయ్యే విధానం మారవచ్చు. విభజించడం లేదా పొడి చేయడం సురక్షితమో లేదో ఫార్మసిస్ట్ను అడగాలి.
* క్యాప్సుల్స్ను తెరవకూడదు: ప్రత్యేకంగా అనుమతి ఉన్న మందుల్లో మాత్రమే వైద్య నిపుణుల సూచన మేరకు అలా చేయాలి.
* గడువు తేదీని పరిశీలించాలి: గడువు ముగిసిన మందులను వాడకూడదు. రంగు, వాసన లేదా రూపం మారిన మందులను కూడా ఉపయోగించకూడదు.