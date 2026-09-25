Flight: విమానంలో ఆల్కహాల్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా.?
Flight: భూమ్మీద ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు కంటే విమానంలో మందు తాగిన తర్వాత నషా ఎక్కువగా అనిపిస్తుందని చాలామంది చెబుతుంటారు. ఇందులో ఎంత వరకు నిజం ఉంది.? అసలు విమానంలో మందు తాగినప్పుడు శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో సులభంగా తెలుసుకుందాం.
కేబిన్ ప్రెజర్ వల్ల శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?
విమానం వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తుంది. మనుషులకు సౌకర్యంగా ఉండేలా కేబిన్లో గాలి ఒత్తిడిని నియంత్రిస్తారు. అయినప్పటికీ నేలపై ఉండే పరిస్థితులతో పోలిస్తే కేబిన్ వాతావరణం కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో శరీరానికి అందే ఆక్సిజన్ పరిమాణం స్వల్పంగా తగ్గవచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉన్న చాలా మందికి ఈ మార్పు సాధారణంగా పెద్ద సమస్య కాదు. కానీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు అది మెదడు, నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీంతో నిద్రమత్తు, తల తిరగడం, అలసట వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. అందుకే విమానంలో తాగిన డ్రింక్ నేలపై తాగిన దానికంటే ఎక్కువ నషా ఇచ్చినట్లు కొందరికి అనిపిస్తుంది.
ఆల్కహాల్తో ఆక్సిజన్, నిద్రపై ప్రభావం
ఆల్కహాల్ మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును నెమ్మదిస్తుంది. అందుకే తాగిన తర్వాత నిద్రమత్తు, రిలాక్స్గా అనిపించడం, ఏకాగ్రత తగ్గడం వంటి ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. విమానంలో కేబిన్ పరిస్థితులతో పాటు ఆల్కహాల్ ప్రభావం కలిసినప్పుడు ఈ నిద్రమత్తు మరింత స్పష్టంగా కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రి లేదా సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో నిద్రపోయే సమయంలో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. కొన్ని పరిశోధనల్లో కేబిన్కు సమానమైన తక్కువ ఒత్తిడి పరిస్థితుల్లో ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు నిద్ర సమయంలో రక్తంలోని ఆక్సిజన్ సాచ్యురేషన్ తగ్గడం, గుండె వేగం పెరగడం వంటి మార్పులు కనిపించాయి. అయితే ప్రతి ఒక్కరిలో ఇలాంటి ప్రభావం ఒకేలా ఉంటుందని చెప్పలేం. వయసు, ఆరోగ్యం, తీసుకున్న ఆల్కహాల్ పరిమాణం వంటి అంశాలపై ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది.
విమానంలో డీహైడ్రేషన్ ఎందుకు పెరుగుతుంది
విమాన కేబిన్లో తేమ శాతం సాధారణంగా మన ఇంటి వాతావరణం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నీరు తక్కువగా తాగితే నోరు పొడిబారడం, తలనొప్పి, అలసట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా శరీరం నుంచి నీరు బయటకు వెళ్లే ప్రక్రియ పెరగవచ్చు. దీంతో విమానంలో మందు తాగి నీరు తక్కువగా తీసుకుంటే డీహైడ్రేషన్ మరింత ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో తలనొప్పి, నీరసం, నోరు పొడిబారడం, అసౌకర్యం వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు ఆల్కహాల్ ప్రభావం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే విమాన ప్రయాణంలో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే మధ్య మధ్యలో తగినంత నీరు తాగడం ముఖ్యం.
అలసట, నిద్రలేమి కూడా ముఖ్యమైన కారణాలే
ఇక సుదీర్ఘ విమాన ప్రయాణంలో గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చోవడం, నిద్ర సమయం మారిపోవడం వల్ల శరీరానికి అలసట వస్తుంది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల్లో టైమ్ జోన్ మారడం వల్ల జెట్ ల్యాగ్ కూడా రావచ్చు.
ఇప్పటికే శరీరం అలసిపోయి ఉన్న సమయంలో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే నిద్రమత్తు, బద్ధకం, తల తిరగడం వంటి ప్రభావాలు మరింత ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. అందుకే చాలామందికి విమానంలో ఒక డ్రింక్ తీసుకున్న తర్వాత నేలపై తీసుకున్న దానికంటే వేగంగా నషా వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది.
ఫ్లైట్లో మందు తాగితే ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
సుదీర్ఘ విమాన ప్రయాణంలో ఆల్కహాల్ తీసుకోవాలనుకుంటే తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. అలాగే నీరు తగినంతగా తాగాలి. వరుసగా డ్రింక్స్ తీసుకోవడం కంటే శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గుండె లేదా శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు విమాన ప్రయాణంలో ఆల్కహాల్ తీసుకునే విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పటికే నిద్రలేమి లేదా తీవ్రమైన అలసట ఉన్నప్పుడు కూడా ఆల్కహాల్ ప్రభావం ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు.