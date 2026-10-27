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- Diamond Village: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మట్టిలో కూరుకుపోయిన వజ్రాల గ్రామం... ఇప్పటికీ అక్కడ వజ్రాల కోసం వెతుకుతున్న ప్రజలు
Diamond Village: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మట్టిలో కూరుకుపోయిన వజ్రాల గ్రామం... ఇప్పటికీ అక్కడ వజ్రాల కోసం వెతుకుతున్న ప్రజలు
Diamond Village: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వజ్రాల గ్రామం గురించి మీకుతెలుసా? ఆ ఊరి వజ్రాలు దేశ విదేశాల్లో మెరుస్తున్నాయని తెలుసా? కోహినూర్, హోప్ డైమండ్ పుట్టిన ఊరు.. ఇప్పటికీ వజ్రాలకోసం వెతుక్కుంటున్న తెలుగు గ్రామం ఏది? ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి?
కోహినూర్ డైమండ్ పుట్టింది ఇక్కడే..
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన అపురూప వజ్రం 'కోహినూర్' గురించి తెలియని వారుండరు. ఎందరో చక్రవర్తుల కిరీటాలను అలంకరించి, ప్రస్తుతం బ్రిటీష్ రాజకుటుంబం వద్ద ఉన్న ఆ అమూల్య రత్నం పుట్టింది మన తెలుగు నేల పైనే. ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలంలో కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న కోళ్లూరు గ్రామం ఒకప్పుడు ప్రపంచ వజ్రాల రాజధానిగా విలసిల్లింది. చరిత్రలో ‘గోల్కొండ వజ్రాలు’గా పేరుగాంచిన మేటి రత్నాల్లో అత్యధికం ఈ నేల గర్భం నుంచే బయల్పడ్డాయి. కాకతీయులు మొదలుకొని గోల్కొండ కుతుబ్ షాహీల కాలం వరకు ఈ గనులు ధనరాశులను కురిపించాయి. కోళ్లూరు సిరిసంపదలను చూసే ఆ రోజుల్లో ‘కొల్లూరు పట్టణంలా వెలిగిపోయింది’ అనే నానుడి పుట్టింది.
విదేశాల్లో మెరుస్తున్న మన వజ్రాలు..
పదిహేడో శతాబ్దంలో భారతదేశాన్ని సందర్శించిన ప్రసిద్ధ ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు, రత్నాల వ్యాపారి జాన్-బాప్టిస్ట్ టావెర్నియర్ కోళ్లూరు వైభవాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ కాలంలోనే ఇక్కడి గనుల్లో ఏకంగా అరవై వేల మంది కార్మికులు రాత్రింబగళ్లు శ్రమిస్తూ వజ్రాలు వెలికితీసేవారని ఆయన తన పుస్తకంలో రాశారు. కేవలం కోహినూర్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించిన నీలిరంగు ‘హోప్ డైమండ్’, ఫ్రాన్స్ రాజరికాన్ని అలంకరించిన ‘రీజెంట్ డైమండ్’, మొఘల్ చక్రవర్తుల ఖజానాలో మెరిసిన ‘ది గ్రేట్ మొగల్’ వంటి ఎన్నో మేటి వజ్రాలు ఇక్కడే దొరికాయి. ఇక్కడి కృష్ణా నది ఇసుక తిన్నెల్లో లభించిన స్వచ్ఛమైన రత్నాలు విదేశీ వర్తకులను ఎంతగానో ఆకర్షించి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారతదేశ కీర్తిని దశదిశలా చాటాయి.
జలసమాధిలో వజ్రాల గని
కాలక్రమేణా పద్దెనిమిదో శతాబ్దం నాటికి భూగర్భ నిక్షేపాలు తగ్గిపోవడంతో ఈ గనుల తవ్వకాలు ఆగిపోయాయి. ఆ తర్వాత కృష్ణా నదిపై పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం జరగడంతో, ఆ అద్భుత గనుల ప్రాంతం నీటి ముంపునకు గురై జలసమాధి అయింది. ఒకప్పుడు లక్షలాది మందితో, అంతులేని సంపదతో కళకళలాడిన ఆ మహానగరం ఇప్పుడు చరిత్ర పుటల్లో, పులిచింతల జలాశయ అలల కింద మౌనంగా నిద్రపోతోంది. అయినప్పటికీ, వర్షాకాలంలో వరదలు తగ్గి నీటిమట్టం తగ్గినప్పుడు ఇప్పటికీ కొందరు ఔత్సాహికులు నదీతీరంలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి వస్తూనే ఉంటారు. ప్రపంచ చరిత్రను మార్చిన అపురూప వజ్రాలను అందించిన కోళ్లూరు వైభవం తెలుగువారి గుండెల్లో ఎప్పటికీ మరువలేని ఓ అద్భుత అధ్యాయం.