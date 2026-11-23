కేరళ సహకార రంగంలో భారీఎత్తున అవినీతిని జరిగిందని… ఇక్కడి ప్రభుత్వాలే దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయని మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఆరోపించారు. పదేళ్లలో సహకార బ్యాంకుల్లో రూ.1582 కోట్ల అవకతవకలు జరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) కేరళ అధ్యక్షులు, నెమోమ్ ఎమ్మెల్యే రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటిలో అవినీతి వ్యాపించేలా సీపీఐ(ఎం) వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. వేలాది మంది సహకార బ్యాంకు డిపాజిటర్ల గురించి కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
గత పదేళ్లలో కేరళ సహకార బ్యాంకుల్లో రూ. 1,582 కోట్ల ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగాయని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఎక్స్ ద్వారా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కో-ఆపరేటివ్ వీక్ కార్యక్రమంలో ఒక ఎమ్మెల్యే ప్రసంగానికి ఆటంకం కలిగించడం, ఆయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీపై దాడి జరిగినట్లు చెబుతున్న పయ్యన్నూర్ ఘటనను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. అవినీతి, రాజకీయ హింస గురించి ప్రశ్నించిన ఆయన కేరళ రాజకీయాల్లో నేరాలకు తావులేకుండా చేయాలని, ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన సంస్థలను రక్షించాలని అన్నారు.
ప్రభుత్వ సంస్థలను సీపీఐ(ఎం) నియంత్రిస్తోంది : రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
పయ్యన్నూర్ ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ… సహకార రంగంలో అవినీతి గురించి మాట్లాడినందుకు ఎన్నికైన ఒక ఎమ్మెల్యేపై దాడి జరిగిందని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే వి. కున్హికృష్ణన్ ప్రసంగాన్ని అడ్డుకోవడం, ఆయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీపై దాడి పాల్పడటాన్ని కేరళ బిజెపి చీఫ్ తప్పుబట్టారు.
కేరళ రాజకీయాల్లో నేరాలకు ఈ ఘటన ఒక ఉదాహరణ అని చంద్రశేఖర్ అభివర్ణించారు. ప్రజల కోసం పనిచేయాల్సిన సంస్థలను సీపీఐ(ఎం) చేజిక్కించుకుని బలహీనపరుస్తోందని ఆరోపించారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (పీఎస్సీ), దేవస్వం బోర్డు, సహకార సంస్థలు, పోలీసు, కాపా (KAPA) కమిటీ వంటి సంస్థలను ఆ పార్టీ ప్రభావితం చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సహకార బ్యాంకుల్లో రూ.1,582 కోట్ల అవకతవకలు
కేరళలోని సహకార బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న సమస్యలను ఎత్తిచూపేందుకు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ పలు గణాంకాలను ఉదహరించారు. ఆయన ప్రకారం..
రూ. 1,582 కోట్లు : పదేళ్లలో సహకార బ్యాంకుల్లో జరిగిన అవకతవకలు.
450 సంఘాలు : డిపాజిటర్ల డబ్బు తిరిగి ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నాయి.
251 సంఘాలు : ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగినట్లు తేలింది.
27 కేసులు : సుమారు రూ. 550 కోట్లతో సంబంధం ఉన్న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) విచారణలో ఉన్న సహకార బ్యాంకు కేసులు.
రూ. 128 కోట్లు : కరువన్నూర్ సహకార బ్యాంకు కేసులో ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల సుమారు విలువ.
తన నియోజకవర్గమైన నెమోంలో డిపాజిటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కూడా రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఎత్తిచూపారు. 1,200 మందికి పైగా డిపాజిటర్లు సుమారు రూ. 108 కోట్లను తిరిగి పొందేందుకు ఇంకా ఎదురుచూస్తున్నారని చంద్రశేఖర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సహకార బ్యాంకుల్లో అవినీతిపై చర్యలు తీసుకుంటాం…
సరైన రాజకీయ సంకల్పం, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించే ప్రభుత్వం ఉంటే కేరళలోని సహకార రంగంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని రాాజీవ్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. సహకార రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చామంటూ గత ఎన్నికల సమయంలో ఎన్డిఏ మేనిఫెస్టోను రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గుర్తుచేశారు.
సహకార సంస్థలను ప్రక్షాళన చేస్తామని, ఆర్థిక అవకతవకల వల్ల నష్టపోయిన ప్రజలకు సాయం చేస్తామన్నారు. సహకార బ్యాంకులు, రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో మరింత పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం తీసుకొస్తామని మరోసాని బిజెపి హామీ ఇచ్చింది.
దేశంలో అలా, కేరళంలో ఇలా
కేరళలోని సహకార సంస్థల పనితీరును దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చారు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం, సహకార శాఖ మంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలో సహకార సంఘాలు ఆర్థిక వృద్ధికి చోదక శక్తులుగా మారుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. అయితే కేరళలోని సహకార సంస్థలు "అవినీతి రాజకీయ నాయకులకు, వారి అనుచరులకు ఏటీఎంలుగా" మారాయని ఆయన ఆరోపించారు.
అవినీతి, నిరుద్యోగం, అభివృద్ధి సమస్యల నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకు సీపీఐ(ఎం), కాంగ్రెస్ ఇతర రాజకీయ వివాదాలను లేవనెత్తుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. "ఈ దోపిడీ, అవినీతి ఆగాలి. మేం దీన్ని ఆపుతాం" అని కేరళ బిజెపి చీఫ్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు.