రైల్వే సీట్లు, బెర్త్లు నీలం రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయి? దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటంటే
Indian Railways: రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు కోచ్లలోని సీట్లు, బెర్త్లు ఎక్కువగా నీలం రంగులో కనిపిస్తుంటాయి. ఇంతకీ రైల్వే సీట్లకు నీలం రంగునే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? దీని వెనుకున్న కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రశాంతతను కలిగించే నీలం రంగు
రంగులు మనుషుల భావోద్వేగాలు, మానసిక స్థితిపై కొంత ప్రభావం చూపుతాయని కలర్ సైకాలజీ చెబుతుంది. ముఖ్యంగా నీలం రంగును ప్రశాంతత, స్థిరత్వం, విశ్వాసానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఆకాశం, సముద్రం వంటి ప్రకృతి దృశ్యాలు కూడా నీలం రంగుతో ముడిపడి ఉంటాయి. రైళ్లలో ప్రయాణం చాలాసార్లు గంటల తరబడి కొనసాగుతుంది. అలాంటి సమయంలో కోచ్లలోని రంగులు కంటికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండటం ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో నీలం రంగు ఒక అనువైన ఎంపికగా మారింది.
మరకలు అంతగా కనిపించకపోవడం
రైల్వే కోచ్లలో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రయాణికులు కూర్చోవడం, సామాన్లు పెట్టడం, తినుబండారాలు తీసుకోవడం వల్ల సీట్లపై దుమ్ము, చిన్నపాటి మరకలు పడుతుంటాయి. లేత రంగులతో పోలిస్తే ముదురు నీలం రంగు ఫాబ్రిక్పై కొన్ని రకాల మరకలు అంత స్పష్టంగా కనిపించవు. దీంతో సీట్లు ఎప్పుడూ మురికిగా కనిపించే సమస్య కొంత తగ్గుతుంది. అయితే మరకలు కనిపించకపోవడం అంటే సీట్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయని కాదు. వాటిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయడం అవసరమే.
సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం
భారతీయ రైళ్లలో కొన్ని ప్రయాణాలు 15 నుంచి 30 గంటలకు పైగా కొనసాగుతుంటాయి. ఇలాంటి ప్రయాణాల్లో ప్రయాణికులు ఎక్కువ సమయం ఒకే కోచ్లో గడుపుతారు. చుట్టూ ఉండే రంగులు, వెలుతురు, సీట్ల అమరిక వారి ప్రయాణ అనుభూతిని ప్రభావితం చేస్తాయి. నీలం రంగు ఎక్కువగా కంటికి మృదువుగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల కోచ్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడటానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే రైళ్లలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండటం ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశం.
నిర్వహణ, వినియోగానికి అనుకూలమైన రంగు
రైల్వే సీట్లు నిరంతరం వినియోగంలో ఉంటాయి. ప్రయాణికుల రాకపోకలు, సీట్లపై పడే ఒత్తిడి, దుమ్ము వంటి కారణాలతో వాటి రూపం త్వరగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువకాలం ఉపయోగించడానికి అనువైన ఫాబ్రిక్, రంగులను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. నీలం రంగు ఈ విషయంలో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సీట్లను శుభ్రం చేయడం, అవసరమైనప్పుడు ఫాబ్రిక్ మార్చడం వంటి నిర్వహణ పనులు కూడా రైల్వే వ్యవస్థలో కీలకమైనవి. అయితే సీట్ల రంగు ఎంపికలో మన్నిక, ఫాబ్రిక్ నాణ్యత, ఖర్చు వంటి అంశాలు కూడా పరిగణనలోకి వస్తాయి.
అన్ని రైళ్లలో నీలం రంగు ఉండదు
భారతీయ రైల్వేలోని అన్ని కోచ్లలోనూ నీలం రంగు సీట్లే ఉంటాయని అనుకోవడం పొరపాటు. సంప్రదాయ ఐసీఎఫ్ కోచ్లలో నీలం రంగు సీట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఆధునిక ఎల్హెచ్బీ కోచ్లు, వందే భారత్ వంటి కొత్త తరం రైళ్లలో సీట్ల రంగులు, డిజైన్లు భిన్నంగా ఉంటాయి. రైలు రకం, ప్రయాణ తరగతి, కోచ్ల ప్రత్యేకతలను బట్టి సీట్ల రూపకల్పన మారుతుంది. ఏసీ కోచ్లలో వేరే రంగుల ఫాబ్రిక్ను ఉపయోగించడం కూడా చూస్తుంటాం. అంటే రైల్వే సీట్ల రంగు ఎంపిక అనేది కేవలం ఒకే కారణంపై ఆధారపడకుండా సౌందర్యం, వినియోగం, నిర్వహణ వంటి పలు అంశాల కలయికగా ఉంటుంది.