German Silver: జర్మన్ సిల్వర్ అంటే ఏంటి? ఇది నిజమైన వెండి ఎందుకు కాదు?
German Silver: పాతకాలపు వెండి వస్తువులు, ఆభరణాలు, టీ సెట్లు, అలంకరణ వస్తువులపై కొన్నిసార్లు 'జర్మన్ సిల్వర్' అనే పేరు కనిపిస్తుంది. దీంతో చాలామంది వాటిని స్వచ్ఛమైన వెండితో తయారు చేసిన వస్తువులుగా భావిస్తుంటారు. నిజమైన వెండికి దీనికి మధ్య తేడాలేంటంటే?
జర్మన్ సిల్వర్ ఎలా తయారవుతుంది?
జర్మన్ సిల్వర్ను ప్రధానంగా మూడు లోహాలను కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇందులో సాధారణంగా 60 శాతం రాగి, 20 శాతం నికెల్, 20 శాతం జింక్ ఉంటాయి. అయితే తయారీ సంస్థ, వస్తువు తయారైన కాలాన్ని బట్టి ఈ నిష్పత్తుల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఇందులో ఉండే నికెల్ కారణంగా ఈ మిశ్రమ లోహానికి వెండి లాంటి మెరుపు వస్తుంది.
19వ శతాబ్దంలో జర్మనీలో వెండికి తక్కువ ధర కలిగిన ప్రత్యామ్నాయాన్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు. అప్పట్లో ఖరీదైన వెండి వస్తువులకు బదులుగా తక్కువ ఖర్చుతో అందమైన వస్తువులను తయారు చేసేందుకు దీన్ని ఉపయోగించేవారు. జర్మన్ సిల్వర్ను నికెల్ సిల్వర్, నికెల్ బ్రాస్, అల్పాకా అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. పేరులో సిల్వర్ ఉన్నప్పటికీ ఇందులో వెండి మాత్రం ఉండదు.
జర్మన్ సిల్వర్కు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది?
జర్మన్ సిల్వర్కు వెండిలాంటి తెల్లటి రంగు, మెరుపు ఉండటమే ఈ పేరు రావడానికి ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా 1800ల చివరి కాలం నుంచి 1900ల ప్రారంభం వరకు వెండి వస్తువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. టీ సెట్లు, భోజనం చేసే సమయంలో ఉపయోగించే స్పూన్లు, ఫోర్కులు, అలంకరణ వస్తువుల తయారీలో వినియోగించేవారు. చూడటానికి నిజమైన వెండిలాగే ఉండటంతో చాలామంది వీటిని అసలైన వెండి వస్తువులుగా భావించే అవకాశం ఉంది. రంగు, మెరుపు చూసి అది నిజమైన వెండో కాదో నిర్ణయించలేం.
జర్మన్ సిల్వర్, నిజమైన వెండి మధ్య తేడాలేంటి?
జర్మన్ సిల్వర్, అసలైన వెండి మధ్య ప్రధాన తేడా వాటి తయారీలో ఉపయోగించే లోహాలు. నిజమైన స్టెర్లింగ్ సిల్వర్లో 92.5 శాతం వెండి, మిగిలిన 7.5 శాతం రాగి ఉంటుంది. అదే జర్మన్ సిల్వర్లో రాగి, నికెల్, జింక్ మాత్రమే ఉంటాయి. వెండి శాతం సున్నా.
ఈ రెండింటి మధ్య మరికొన్ని తేడాలు కూడా ఉన్నాయి.
* లోహాల కూర్పు: జర్మన్ సిల్వర్లో రాగి, నికెల్, జింక్ ఉంటాయి. నిజమైన వెండిలో 92.5 శాతం వెండి ఉంటుంది.
* బరువు: సాధారణంగా జర్మన్ సిల్వర్ వస్తువులు నిజమైన వెండి వస్తువులతో పోలిస్తే తేలికగా ఉండవచ్చు.
* గుర్తులు: నిజమైన వెండి వస్తువులపై .925, STERLING వంటి గుర్తులు ఉంటాయి. జర్మన్ సిల్వర్ వస్తువులపై NS, EPNS వంటి గుర్తులు కనిపించవచ్చు. కొన్ని వస్తువులపై ఎలాంటి గుర్తులూ ఉండకపోవచ్చు.
* విలువ: నిజమైన వెండికి మార్కెట్లో విలువ ఉంటుంది. జర్మన్ సిల్వర్కు మాత్రం వెండి ధర ఆధారంగా విలువ ఉండదు.
కాబట్టి ఒక వస్తువు బరువు, రంగు ఆధారంగా దాని విలువను అంచనా వేయడం సరైన పద్ధతి కాదు. లోహాన్ని పరీక్షించిన తర్వాతే దాని అసలు స్వభావం తెలుస్తుంది.
జర్మన్ సిల్వర్ను నిజమైన వెండిని ఎలా గుర్తించాలి?
జర్మన్ సిల్వర్ను నిజమైన వెండి నుంచి వేరు చేసేందుకు కొన్ని పరీక్షలు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా పాత వస్తువులను కొనుగోలు చేసేవారు, విక్రయించేవారు ఈ విషయాలను తెలుసుకోవాలి.
హాల్మార్క్ పరిశీలన: నిజమైన వెండి వస్తువులపై సాధారణంగా .925, STERLING వంటి గుర్తులు ఉంటాయి. జర్మన్ సిల్వర్ వస్తువులపై NS లేదా EPNS అనే అక్షరాలు ఉండవచ్చు. EPNS అంటే Electroplated Nickel Silver. అంటే నికెల్ సిల్వర్పై వెండి పూత వేసిన వస్తువు అని అర్థం. అయితే గుర్తులు లేకపోవడం ఒక్కటే అది జర్మన్ సిల్వర్ అని నిర్ధారించదు.
మాగ్నెట్ పరీక్ష: నిజమైన వెండికి సాధారణంగా అయస్కాంత ఆకర్షణ ఉండదు. జర్మన్ సిల్వర్లో ఉండే నికెల్ కారణంగా కొన్ని రకాల మిశ్రమాలు అయస్కాంతానికి స్వల్పంగా ఆకర్షితమవుతాయి. అయితే ఈ పరీక్షతో మాత్రమే కచ్చితమైన నిర్ణయానికి రాకూడదు.
యాసిడ్ పరీక్ష: ప్రత్యేక రసాయనాలను ఉపయోగించి వస్తువులో వెండి ఉందో లేదో పరీక్షిస్తారు. చిన్న వస్తువులకు ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే పరీక్ష చేసే సమయంలో వస్తువుపై స్వల్పంగా గీత పడే అవకాశం ఉంటుంది.
XRF పరీక్ష: ఇది ఆధునిక పరీక్షా విధానం. వస్తువుకు ఎలాంటి నష్టం కలిగించకుండా అందులో ఏయే లోహాలు ఉన్నాయో గుర్తించవచ్చు. పెద్ద మొత్తంలో వస్తువులను పరీక్షించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నిజమైన లోహాల శాతాన్ని తెలుసుకోవడంలో ఈ పరీక్ష ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
జర్మన్ సిల్వర్ వస్తువుల విలువ ఎంత? ఎక్కడ కనిపిస్తాయి?
జర్మన్ సిల్వర్తో తయారైన వస్తువులు మనకు అనేక చోట్ల కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా పాతకాలపు స్పూన్లు, ఫోర్కులు, టీ సెట్లు, అలంకరణ వస్తువులు, బెల్ట్ బకిల్స్, కాస్ట్యూమ్ జ్యువెలరీలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాదు వేణువులు, ఫ్రెంచ్ హార్న్ వంటి కొన్ని సంగీత వాయిద్యాల భాగాల తయారీలోనూ ఈ మిశ్రమ లోహాన్ని వినియోగిస్తారు.
ఇక జర్మన్ సిల్వర్కు కూడా కొంత విలువ ఉంటుంది. అయితే అది నిజమైన వెండికి ఉండే విలువతో సమానం కాదు. ఇందులో వెండి, బంగారం, ప్లాటినం, పల్లాడియం వంటి విలువైన లోహాలు ఉండవు. రాగి, నికెల్కు స్క్రాప్ రూపంలో కొంత ధర లభించవచ్చు. కానీ అదే బరువున్న నిజమైన వెండి వస్తువుకు లభించే ధరతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ.