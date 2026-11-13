చైనా వాళ్ల కళ్లు ఎందుకు అంతచిన్నగా ఉంటాయో తెలుసా? మనకళ్లకు వారికి తేడా ఏంటి?
చైనా, జపాన్, కొరియా వంటి తూర్పు ఆసియా దేశాల ప్రజల కళ్ళు సాధారణంగా చాలా చిన్నవిగా, ప్రత్యేకమైన ఆకారంలో కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణం వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటి? ఎందుకు వారి కళ్లు అంత చిన్నగా ఉంటాయి?
చైనా వాళ్ల కళ్లు చిన్నగా ఎందుకు ఉంటాయి?
చైనా ప్రజలను చూడగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చే విషయం వారి కళ్ల ఆకారం. చైనావాళ్లు మాత్రమే కాదు జపాన్, కొరియా లాంటి దేశాలలో కొంత మంది కళ్లు చిన్నగా, సన్నని ఆకారంలో కనిపిస్తుంటాయి. అయితే అందరికీ ఇలాంటి కళ్లే ఉంటాయా? అసలు వారి కళ్లు అలా కనిపించడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది వాతావరణ ప్రభావమా? జన్యుపరమైన మార్పా? లేక శరీర నిర్మాణంలో సహజంగా ఏర్పడిన ప్రత్యేకతా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఏంటి?
అసలు కారణం ఏమిటి?
శాస్త్రీయంగా పరిశీలిస్తే, దీనికి ప్రధాన కారణం కళ్ల చుట్టూ ఉండే కనురెప్పల నిర్మాణం. ముఖ్యంగా ఎపికాంథిక్ ఫోల్డ్ (Epicanthic Fold) అనే చర్మపు మడత దీనికి కారణమవుతుంది. ఇది కంటి లోపలి మూలను, అంటే ముక్కు వైపు ఉండే భాగాన్ని కొంతవరకు కప్పి ఉంచుతుంది. ఫలితంగా కంటి తెరుచుకునే భాగం తక్కువగా కనిపించి, కళ్లు చిన్నవిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తాయి. అయితే వాస్తవానికి కంటి గుడ్డు పరిమాణం చిన్నదని దీని అర్థం కాదు.
మోనోలిడ్ (Monolid) నిర్మాణం
చాలా మంది భావించేదాని ప్రకారం చైనా వారి కళ్ళు పుట్టుకతోనే చాలా చిన్నవిగా ఉండవు. మిగతా దేశాల ప్రజల లాగే వారి కళ్ళ పరిమాణం కూడా సాధారణంగానే ఉంటుంది . అయితే, వారి కళ్ళ బాహ్య నిర్మాణంలో ఉండే వ్యత్యాసమే కళ్ళు చిన్నగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం.
సాధారణంగా పెద్ద కళ్ళు లేదా వేరే ప్రాంతాల ప్రజల కళ్ళపై 'డబుల్ ఐలిడ్' (Double Eyelid) ఉంటుంది . అంటే కనురెప్పలపై ఒక చిన్న మడత ఉంటుంది. దీనివల్ల కళ్ళు మరింత విశాలంగా కనిపిస్తాయి. కానీ చైనాతో పాటు తూర్పు ఆసియా ప్రజలకు 'మోనోలిడ్' (Monolid) ఉంటుంది. అంటే వీరి కనురెప్పలపై అటువంటి మడత ఉండదు. ఈ కారణంగానే వారి కళ్ళు పైనుంచి చూసేందుకు చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి.
చారిత్రక పరిణామ క్రమం (Evolutionary History)
పూర్వకాలంలో తూర్పు ఆసియాలోని మంగోలియన్ జాతి ప్రజలు తీవ్రమైన మంచు ప్రదేశాలు, ఎడారి ప్రాంతాలు, బలమైన తుపానులు వీచే వాతావరణంలో నివసించేవారు. ఆ వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తమ శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఈ శారీరక మార్పులు క్రమంగా వచ్చాయి. ఆ కాలంలో ఇలాంటి చిన్న కళ్ళ నిర్మాణం ఉండటం వల్ల తుపానులు, ఈదురుగాలులు వీచే సమయంలో కళ్ళలోకి మంచు తుంపరలు లేదా ధూళి సులభంగా వెళ్లకుండా రక్షణ లభించేది.
చల్లని మంచు ప్రాంతాలలో సూర్యకాంతి మంచుపై పడి మరింత తీవ్రమైన పరావర్తనం (reflection) చెందుతుంది. ఈ హానికరమైన అల్ట్రావయోలెట్ (UV) కిరణాల నుంచి కళ్ళను కాపాడుకోవడానికి చిన్న కళ్ళు ఎంతగానో సహకరించాయి. తరాల పాటు వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జరిగిన పరిణామ క్రమం కారణంగా, ఈ లక్షణాలు రాబోయే తరాలకు జన్యుపరంగా అలానే కొనసాగాయి.
జీవశాస్త్రం చెప్పే ఇతర కారణాలు
మానవ శరీరంలో జన్యువులు (Genetics) భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతుంటాయి. చలి ప్రదేశాలలో నివసించే మానవులలో ముక్కు ఎముక కొంత వెడల్పుగా ఉండటం, కళ్ళ చుట్టూ కొవ్వు పొరలు దళసరిగా ఉండటం వంటి రక్షణ ఏర్పాట్లు ప్రకృతిసిద్ధంగానే ఏర్పడతాయి. తూర్పు ఆసియా ప్రజల విషయంలో వారి ముఖ కవచాలు, కనురెప్పల నిర్మాణం ఆ ప్రాంతపు శీతోష్ణస్థితికి తగినట్లుగా రూపాంతరం చెందాయి.