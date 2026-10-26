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- Vizag Beach: విశాఖపట్నం వెళితే ఈ బీచ్ చూడకుండా రాకండి.. కొండలు, కొబ్బరితోటలతో నిండిన గంగవరం బీచ్
Vizag Beach: విశాఖపట్నం వెళితే ఈ బీచ్ చూడకుండా రాకండి.. కొండలు, కొబ్బరితోటలతో నిండిన గంగవరం బీచ్
Vizag Beach: విశాఖపట్నం ఒక అందమైన బీచ్ నగరం. కేవలం ఆర్కే బీచ్, భీమిలి బీచ్ మాత్రమే కాదు.. కొండల్లో దాగున్న గంగవరం బీచ్ కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. కానీ దీన్ని ఎవరూ పట్టించుకోరు. ఒక్కసారి ఈ బీచ్కి వెళ్లి చూడండి.
గంగవరం బీచ్ చూశారా?
విశాఖపట్నం సముద్ర తీరం నగరం. అందమైన బీచ్ లతో నిండి ఉంటుంది. ఎంతోమంది పర్యాటకులు రుషికొండ బీచ్, ఆర్కే బీచ్, భీమిలి బీచ్ లకు ఎక్కువ వెళుతుంటారు. వీటి కన్నా అందమైన బీచ్ గంగవరంలో ఉంది. నగర రణగొణ ధ్వనులకు దూరంగా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సేదతీరాలని అనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన బీచ్. ఇక్కడి తీర ప్రాంతం చుట్టూ కనిపించే కొబ్బరి చెట్లు, పచ్చని కొండలు, తీరాన్ని తాకే అలల శబ్దాలు ఎంతో హాయిగా ఉంటాయి. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఇది పర్యాటకులకు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఇతర తీరాలతో పోలిస్తే, ఇక్కడ లభించే నిశ్శబ్దం మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది.
ఎన్నో సినిమాల షూటింగ్
ఈ తీరం సహజ సిద్ధమైన అందాలతో పాటు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రదేశమనే చెప్పుకోవాలి. పాత రోజుల్లో ఎన్నో తెలుగు చిత్రాల పాటలు, కీలక సన్నివేశాలు ఇక్కడే చిత్రీకరించారు. రాతి నిర్మాణాలు, తీరప్రాంత పల్లె సంస్కృతి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అయితే, ఇక్కడ సముద్రపు లోతు, అలల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల నీటిలోకి దిగి స్నానాలు చేయడం ప్రమాదకరమని స్థానికులు హెచ్చరిస్తారు. అలల అందాలను దూరం నుంచే చూస్తూ ఆనందించడం శ్రేయస్కరం.
ఎప్పుడు చూడాలి?
సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం వేళల్లో గంగవరం తీరం రంగుల లోకంగా మారిపోతుంది. ఆకాశంలో మారే ఎరుపు, నారింజ రంగుల ఛాయలు సముద్ర నీటిపై ప్రతిబింబించే దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి గడపడానికి, ఫొటోగ్రఫీ ఇష్టపడే వారికి ఇది ఎంతో అనువైన స్థలం. సమీపంలో కొత్త నౌకాశ్రయం నిర్మాణం జరిగినప్పటికీ, తీరప్రాంతం తన సహజ ఆకర్షణను కోల్పోలేదు. విశాఖ వచ్చే పర్యాటకులు తప్పక సందర్శించాల్సిన అందమైన ప్రాంతాల్లో గంగవరం ఒకటి.