Land Prices in USA : అమెరికాలో ఎకరం భూమి ధర ఎంతుంటుంది?
ఇండియాలో మాదిరిగానే అమెరికాలో కూడా భూముల ధరలు కోట్లల్లో ఉంటాయా? అక్కడ ఎకరం భూమి ఎంతకు లభిస్తుంది? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలను తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
అమెరికాలోో భూములు కొనవచ్చా?
ఇండియా మాదిరిగానే అమెరికాలో భూముల ధరలు ఆకాశాన్నంటేలా ఉంటాయా? అక్కడ ఎకరం భూమి కొనాలంటే కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సిందేనా? ఈ డౌట్స్ మనలో చాలామందికి ఉంటాయి. అయితే అక్కడి భూముల ధరల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
అమెరికాలో కొన్ని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఎకరం భూమి ధర కేవలం కొన్ని వందల డాలర్ల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. మన భారత కరెన్సీలో చెప్పాలంటే రూ. 50 వేల లోపే కొన్ని భూముల ధరలు ఉంటాయి. మరోవైపు నగరాలకు దగ్గరగా, నివాసాలు నిర్మించడానికి అనువుగా ఉన్న స్థలాల ధరలు మాత్రం వేల నుంచి లక్షల డాలర్ల వరకు ధరలు ఉంటాయి. అమెరికాలో భూమి ధరలు ఎందుకు ఇంత భిన్నంగా ఉంటాయి? అక్కడ వ్యవసాయ భూములను ఎవరు సాగు చేస్తారు? భూమి కొనుగోలు చేసినా ఖనిజాలపై హక్కులు ఉండవా? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అమెరికాలో భూముల ధరలు ఎలా ఉంటాయి?
అమెరికాలో భూముల ధరలకు సంబంధించి ముందుగా ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. వ్యవసాయ భూమి, పశువుల మేతకు ఉపయోగించే భూమి, నివాస స్థలాలు, వాణిజ్య అవసరాల కోసం కేటాయించిన స్థలాలు.. వీటి ధరలు ఒకేలా ఉండవు. అందువల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ధరను అన్ని రకాల భూములకు వర్తింపజేయడం సాధ్యం కాదు.
అమెరికా వ్యవసాయ శాఖ (USDA) 2026లో విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం... దేశంలోని 48 ప్రధాన భూభాగ రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయ భూమి, దానిపై ఉన్న వ్యవసాయ భవనాలు కలిపిన సగటు విలువ ఎకరానికి సుమారు 4,500 డాలర్లు. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 4 లక్షలు. పంటలు పండించే భూమి (Cropland) సగటు విలువ ఎకరానికి 6,020 డాలర్లు కాగా, పశువుల మేతకు ఉపయోగించే భూమి (Pastureland) సగటు విలువ 2,000 డాలర్లుగా నమోదైంది.
ఇవి జాతీయ సగటు గణాంకాలు మాత్రమే. ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో భూమిని కొనాలంటే అక్కడి మార్కెట్ ధర, భూమి నాణ్యత, నీటి లభ్యత, రోడ్డు సౌకర్యాలు, భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి అవకాశాలను విడిగా పరిశీలించాలి.
ఎకరం ధర రూ. 50 వేల లోపేనా?
అమెరికాలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధరకు భూములు లభిస్తాయి. కొన్ని చోట్ల ఎకరానికి 500 డాలర్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ ధరను కూడా ప్రకటించవచ్చు. 500 డాలర్లను భారత కరెన్సీలోకి మార్చితే సుమారు రూ. 44 వేల వరకు అవుతుంది. అయితే ఇది కొన్ని ప్రత్యేక భూముల విషయంలో మాత్రమే సాధ్యమయ్యే ధర. అమెరికాలో ఎకరం భూమి సాధారణ ధర ఇదేనని భావించకూడదు.
న్యూ మెక్సికో, వ్యోమింగ్, నెవాడా వంటి రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని పొడి ప్రాంతాలు, ఎడారులు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధరకు భూమి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి భూముల్లో వ్యవసాయం చేయడం కష్టమై ఉండవచ్చు. కొన్ని చోట్ల నీటి వనరులు ఉండకపోవచ్చు. రోడ్డు సౌకర్యం, విద్యుత్ కనెక్షన్, నివాస నిర్మాణానికి అనుమతులు కూడా పరిమితంగా ఉండవచ్చు.
అందువల్ల తక్కువ ధర కనిపించగానే భూమి కొనుగోలు చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ఆ భూమిని ఏ అవసరానికి ఉపయోగించవచ్చు? అక్కడ ఇల్లు నిర్మించవచ్చా? వ్యవసాయం చేయవచ్చా? నీటిని ఎలా సమకూర్చుకోవాలి? వంటి విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
ఏ రాష్ట్రాల్లో భూముల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి?
అమెరికాలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు, వ్యవసాయ ఉత్పాదకత అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలు, నగరాల సమీపంలోని స్థలాలకు సాధారణంగా ఎక్కువ ధర ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రోడ్లు, రవాణా, ఉద్యోగ అవకాశాలు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు వంటి సదుపాయాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ పెరుగుతుంది.
2026 వ్యవసాయ భూముల గణాంకాల ప్రకారం... న్యూ మెక్సికోలో ఎకరానికి సగటు వ్యవసాయ భూమి విలువ సుమారు 735 డాలర్లుగా ఉండగా, రోడ్ ఐలాండ్లో ఇది 23,600 డాలర్లకు చేరింది. న్యూజెర్సీ, మసాచుసెట్స్, కనెక్టికట్ వంటి రాష్ట్రాల్లోనూ వ్యవసాయ భూముల సగటు విలువ అధికంగా ఉంది.
అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇవి వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన సగటు ధరలు. న్యూయార్క్, లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వంటి ప్రధాన నగరాల్లో నివాస స్థలాలు లేదా వాణిజ్య భూముల ధరలను వీటితో నేరుగా పోల్చలేం. నగరాల మధ్యలో లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థలాలకు ఎకరానికి లక్షల డాలర్లు కూడా పలకవచ్చు.
వ్యవసాయ భూములను అద్దెకు తీసుకుంటారా?
అమెరికా వ్యవసాయ రంగంలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం భూముల అద్దె విధానం. అక్కడ వ్యవసాయం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ తాము సాగు చేస్తున్న భూమి సొంతంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చాలామంది రైతులు ఇతరుల భూములను అద్దెకు తీసుకుని సాగు చేస్తారు.
వ్యవసాయ భూములను ఇతరులకు అద్దెకు ఇచ్చే యజమానుల్లో 79 శాతం మంది స్వయంగా వ్యవసాయం చేయని భూయజమానులే. వీరిలో వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, ట్రస్టులు, ఇతర సంస్థలు ఉండవచ్చు. భూమిని సొంతంగా కలిగి ఉండి, దానిని రైతులకు అద్దెకు ఇవ్వడం ద్వారా ఆదాయం పొందే విధానం కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది.
ఈ విధానం వల్ల రైతులు భారీ మొత్తంలో భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి పెట్టుబడి పెట్టకుండానే వ్యవసాయం చేయగలుగుతారు. మరోవైపు భూమి యజమానులకు అద్దె రూపంలో ఆదాయం వస్తుంది. అయితే అద్దె ఒప్పందాలు, పన్నులు, పంటల సాగుకు సంబంధించిన నిబంధనలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతాయి.
భూమి కొంటే దాని కింద ఉన్న ఖనిజాలపై హక్కులు వస్తాయా?
అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మనం ఒక భూమిని కొనుగోలు చేస్తే, దాని ఉపరితలంపై ఉన్న హక్కులు, భూమి కింద ఉన్న ఖనిజాలపై హక్కులు రెండూ తప్పనిసరిగా మనకే వస్తాయని అనుకోకూడదు.
అమెరికాలో భూ హక్కులు, మినరల్స్ హక్కులు అనే రెండు వేర్వేరు హక్కులు ఉండవచ్చు. Surface Rights అంటే భూమి ఉపరితలాన్ని ఉపయోగించడం, వ్యవసాయం చేయడం, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇల్లు నిర్మించడం వంటి హక్కులు. మినరల్ రైట్స్ అంటే భూమి కింద ఉన్న చమురు, సహజ వాయువు, బొగ్గు, ఇతర ఖనిజాలను అన్వేషించడం లేదా వెలికితీయడం వంటి హక్కులు.
కొన్ని భూముల్లో ఈ రెండు హక్కులూ ఒకే యజమాని వద్ద ఉంటాయి. మరికొన్ని చోట్ల ఖనిజ హక్కులను గతంలోనే వేరొకరికి విక్రయించి ఉండవచ్చు లేదా అసలు భూయజమాని వాటిని తన వద్దే ఉంచుకుని ఉండవచ్చు. కొన్ని భూముల్లో ఖనిజ హక్కులు ప్రభుత్వానికి కూడా చెందవచ్చు.
అందువల్ల భూమి కొనుగోలు చేసే ముందు ఆస్తి పత్రాలు, గత యాజమాన్య వివరాలు, Mineral Rights ఎవరికి ఉన్నాయో న్యాయపరంగా పరిశీలించాలి. ఖనిజ హక్కులు కావాలంటే వాటిని విక్రయించే వ్యక్తి లేదా సంస్థకు నిజంగా ఆ హక్కులు ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ హక్కులను విడిగా కొనుగోలు చేయడం లేదా లీజుకు తీసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. అయితే వాటిని పొందినంత మాత్రాన తవ్వకాలు చేపట్టేందుకు అన్ని అనుమతులు ఆటోమేటిక్గా వచ్చినట్లు కాదు.
చౌకగా భూమి దొరికినా కొనుగోలు ముందు ఏం చూడాలి?
అమెరికాలో భూమి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ధరతో పాటు మరికొన్ని అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి.
భూమికి వెళ్లే మార్గం : ఆ స్థలానికి చట్టబద్ధమైన రహదారి సదుపాయం ఉందా?
నీటి లభ్యత : బావి తవ్వడానికి అనుమతి ఉందా? నీటి వనరులు ఉన్నాయా?
భూమి వినియోగ నిబంధనలు : వ్యవసాయం, నివాస నిర్మాణం లేదా వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఉందా?
ఆస్తి పత్రాలు : భూమి యాజమాన్యం స్పష్టంగా ఉందా? ఇతరుల హక్కులు లేదా వివాదాలు ఉన్నాయా?
పన్నులు, నిర్వహణ ఖర్చులు : ఆస్తి పన్ను, రహదారి నిర్వహణ, ఇతర స్థానిక ఛార్జీలు ఎంత?
ఖనిజ హక్కులు : Mineral Rights కూడా బదిలీ అవుతున్నాయా లేదా అనేది కొనుగోలు ఒప్పందంలో స్పష్టంగా ఉందా?
వీటితో పాటు వరదలు, అడవి మంటలు, కరవు వంటి సహజ ప్రమాదాల అవకాశాలను కూడా పరిశీలించడం మంచిది. అమెరికాలో భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించిన నిబంధనలు రాష్ట్రం, కౌంటీ, స్థానిక పాలక సంస్థలను బట్టి మారవచ్చు.