River : ఒకే నది ఏడు పాయలుగా చీలిపోయి ప్రవహిస్తుందా..! ఆ నది ఏది, ఎక్కడుంది?
తెలంగాణ రాష్ట్రం మెదక్ జిల్లాలో మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయి ప్రవహిస్తుంది... ఇక్కడే ఏడుపాయల వనదుర్గా భవానీ ఆలయం ఉంది. ఈ నది ఎందుకిలా చీలుతుంది? ఈ ప్రాంతం ప్రత్యేకత ఏమిటి? తెలుసుకుందాం.
మంజీరా నది ఎందుకంత ప్రత్యేకం
సాధారణంగా నదులు ఒకే ప్రవాహంగా ముందుకు సాగుతాయి. కానీ ఓ నది ఏకంగా ఏడు పాయలుగా చీలిపోయి ప్రవహిస్తుంది... ఇది ఎక్కడో కాదు మన తెలంగాణలోనే ఉంది. మెదక్ జిల్లాలో మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయి ప్రవహించే అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉంది. ప్రకృతి అందాలకు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలకు, స్థానిక చారిత్రకు ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలిచిన ఈ ప్రాంతమే ఏడుపాయలు. ఇక్కడ నది ఏడు చిన్న ప్రవాహాలుగా విడిపోయి, మళ్లీ ఒకే ప్రవాహంలో కలుస్తుంది. ఈ అరుదైన భౌగోళిక దృశ్యం కారణంగానే ఈ ప్రాంతానికి ఏడుపాయలు అనే పేరు వచ్చింది.
మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా చీలిపోయేచోట వనదుర్గా భవానీ అమ్మవారి ఆలయం ఉంది… ఇది తెలంగాణలోని ముఖ్యమైన ఆలయాల్లో ఒకటి. అడవిలో, నదీ ప్రవాహం మధ్యలో వెలిసిన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం భక్తులు వస్తుంటారు. అయితే మంజీరా నది ఎందుకు ఏడు పాయలుగా విడిపోతుంది? ఈ నది ఎక్కడ పుడుతుంది? గోదావరితో దీనికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఏడుపాయల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాలేంటో తెలుసుకుందాం.
మంజీరా నది ఎక్కడ పుడుతుంది?
మంజీరా నది దక్షిణ భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన నదుల్లో ఒకటి... ఇది గోదావరి నదికి ఉపనది. మహారాష్ట్రలోని బాలాఘాట్ పర్వతశ్రేణిలో 823 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ నది పుడుతుంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల మీదుగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తుంది... మొత్తం 512 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది. తన ప్రయాణంలో అనేక వాగులు, ఉపనదుల నుంచి నీటిని స్వీకరిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది… చివరకు కందకుర్తి వద్ద గోదావరి నదిలో కలుస్తుంది.
తెలంగాణలో మంజీరా నదికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. వ్యవసాయానికి నీటిని అందించడంతో పాటు, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడంలోనూ ఈ నది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. నదిపై నిర్మించిన జలాశయాలు, ప్రాజెక్టులు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. నిజామాబాద్ ప్రాంతంలోని నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు, మెదక్ పరిసరాల్లోని ఘనపూర్ ఆనకట్ట వంటి నీటిపారుదల నిర్మాణాలు మంజీరా నదీ జలాల వినియోగంలో ముఖ్యమైనవి.
మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా ఎందుకు విడిపోతుంది?
మెదక్ జిల్లాలోని ఏడుపాయల ప్రాంతం మంజీరా నదికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ నది ప్రవాహం భౌగోళిక స్వరూపం కారణంగా ఏడు చిన్న పాయలుగా విడిపోయి ప్రవహిస్తుంది. నదీ ప్రవాహానికి అడ్డంగా, చుట్టుపక్కల ఉండే సహజమైన రాతి నిర్మాణాలు, నేల వాలు, నీరు ప్రవహించే మార్గాల్లోని మార్పులు ఇలాంటి విభజనకు కారణమవుతాయి.
ఈ ప్రాంతంలో ఏడు పాయలు వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రవహిస్తాయి... వీటి మధ్యలో వనదుర్గామాత ఆలయం ఉంటుంది. ఇలా ఆలయం చుట్టూ నది పాయలుపాయలుగా ప్రవహిస్తూ ప్రత్యేకమైన ప్రకృతి దృశ్యాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ముందుకు సాగాక ఈ ఏడుపాయలు మళ్లీ ఒక్కటవుతాయి... ప్రధాన ప్రవాహంగా మారతాయి. ఈ ఏడు పాయలు ఏడాది పొడవునా ఒకే స్థాయిలో కనిపిస్తాయని చెప్పలేం. వర్షాకాలంలో నదిలోకి నీరు ఎక్కువగా చేరినప్పుడు ప్రవాహాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఎండాకాలంలో నీటి లభ్యతను బట్టి వాటి రూపం మారవచ్చు.
ఏడుపాయలు అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?
తెలుగులో 'ఏడు' అనేది ఓ సంఖ్య. 'పాయలు' అంటే చిన్న ప్రవాహాలు లేదా విడిపోయిన నీటి మార్గాలు అని అర్థం. మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయి ప్రవహించే ప్రాంతం కావడంతో దీనికి ఏడుపాయలు అనే పేరు స్థిరపడింది.
ఈ ప్రాంతం కేవలం ప్రకృతి అందాలకే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడి నది ప్రవాహాలు, రాతి నిర్మాణాలు, ఆలయ పరిసరాలు కలసి దీనిని ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మార్చాయి. తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా, పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
ఏడుపాయల వనదుర్గా భవానీ ఆలయం ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఏడుపాయల ప్రాంతంలో వెలసిన శ్రీ వనదుర్గా భవానీ అమ్మవారి ఆలయం తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి. ఈ ఆలయం మెదక్ జిల్లాలోని నాగసానిపల్లి ప్రాంతంలో ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ జిల్లా పర్యాటక సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఆలయం 12వ శతాబ్దం నాటిదిగా పేర్కొనబడింది.
నది పాయల మధ్య సహజమైన రాతి నిర్మాణాల నడుమ ఉన్న ఆలయ పరిసరాలు భక్తులను, ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తాయి. వర్షాకాలంలో మంజీరా నదికి వరద నీరు చేరినప్పుడు ఆలయ పరిసరాల రూపం పూర్తిగా మారిపోతుంది. నీటి ప్రవాహం పెరిగితే ఆలయం చుట్టూ నీరు చేరే పరిస్థితులుంటాయి... ఈ సమయంలో ప్రధాన ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.
మహాశివరాత్రి సమయంలో ఏడుపాయల జాతర
ఏడుపాయలు ప్రకృతి పరంగా ఎంత ప్రత్యేకమో, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అంతే ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా జరిగే ఏడుపాయల జాతరకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారు. అమ్మవారిని దర్శించుకోవడంతో పాటు, నదీ పాయల వద్ద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం భక్తుల సంప్రదాయంలో భాగంగా ఉంది.
జాతర సమయంలో ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో సందడిగా మారతాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం తాత్కాలిక సదుపాయాలు, దుకాణాలు, రవాణా ఏర్పాట్లు కనిపిస్తాయి. నది ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్న సంవత్సరాల్లో భక్తులు నీటిలోకి దిగేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారుల హెచ్చరికలు, భద్రతా సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
ప్రకృతి అద్భుతానికి నిదర్శనం మంజీరా నది
మంజీరా నది మెదక్ జిల్లాలో ఏడు పాయలుగా విడిపోయే ఏడుపాయల ప్రాంతం తెలంగాణలోని ప్రత్యేకమైన ప్రకృతి దృశ్యాల్లో ఒకటి. నదీ ప్రవాహానికి సంబంధించిన భౌగోళిక విశేషాలు, స్థానిక పురాణ కథలు, వనదుర్గా భవానీ ఆలయం, మహాశివరాత్రి జాతర కలిసి ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చాయి. ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి, తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునేవారికి ఏడుపాయలు మంచి గమ్యస్థానం. అయితే నది ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అత్యంత ముఖ్యం.