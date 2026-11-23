ఒక్క ఎకరం పొలంలో ఎన్ని బస్తాల వడ్లు పండుతాయో తెలుసా? లాభం రావాలంటే ఏం చేయాలి?
ఒక్క ఎకరం పొలంలో ఎన్ని బస్తాల వడ్లు పండుతాయి? బస్తాకు ఎన్ని కేజీలు వడ్లు లెక్క వేస్తారు? ఎక్కువ దిగుబడి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కువ పంట పండితే ఎక్కువ లాభం వచ్చినట్టేనా? అసలు నిజం ఏంటి?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరిసాగు ఎక్కువ?
వ్యవసాయం మన జీవనాధారం. ముఖ్యంగా వరి సాగు మన దేశంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది రైతులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరు. చాలామందికి ఉండే సాధారణ సందేహం—ఒక్క ఎకరం పొలంలో ఎన్ని బస్తాల వడ్లు పండుతాయి? ఈ ప్రశ్నకు ఒకే ఒక్క సమాధానం చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే దిగుబడి అనేది విత్తన రకం, నేల స్వభావం, నీటి పారుదల, ఎరువుల వాడకం, సీజన్, వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది.
ఒక ఎకరానికి ఎన్ని బస్తాలు వస్తాయి?
వరి ధాన్యాన్ని సాధారణంగా 75 కిలోల బస్తా లెక్కన తీసుకుంటే, తెలంగాణలో నమోదైన సగటు దిగుబడి ప్రకారం ఒక ఎకరానికి సుమారు 28 నుంచి 29 బస్తాల వడ్లు రావాలి. కానీ ఈ లెక్కలో ధాన్యం బరువు, తేమ శాతం, కోత సమయంలో వచ్చే నష్టాలు, శుభ్రపరిచిన తర్వాత మిగిలే ధాన్యం వంటి అంశాలు కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. రైతు పొలంలో వచ్చిన వాస్తవ దిగుబడి ఈ అంచనాకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
సగటు దిగుబడి బస్తాలు - క్వింటాళ్ల లెక్క
సాధారణంగా మన ప్రాంతంలో వరి దిగుబడిని బస్తాలు (ఒక బస్తా సుమారు 70 నుండి 75 కిలోల వడ్లు ఉంటుంది; ప్రాంతాన్ని బట్టి బరువులో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు) లేదా క్వింటాళ్లు (1 క్వింటాల్ = 100 కిలోలు)లో లెక్కిస్తారు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో, సరైన యాజమాన్యంతో ఎకరానికి 25 నుండి 35 బస్తాల వరకు వడ్లు పండటం సహజం. ఇది సుమారు 18 నుండి 26 క్వింటాళ్లకు సమానం.
మంచి దిగుబడి అంటే ఎక్కువ పండ పండటం.. అది కూడా నాణ్యమైన హైబ్రిడ్ లేదా అధిక దిగుబడినిచ్చే వంగడాలు వాడి, సకాలంలో నీరు, పోషకాలు అందిస్తే ఎకరానికి 35 నుండి 45 బస్తాలు (లేదా అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ) కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
తక్కువ దిగుబడి అంటే.. వర్షాలు సరిగ్గా పడకపోవడం, నీరు సరిగ్గా లభించకపోడం, చీడపీడల తాకిడి, నేల సారం తక్కువగా ఉండటం లేదా సరైన సమయానికి ఎరువులు అందకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల దిగుబడి 15 నుండి 22 బస్తాలకే పరిమితమయ్యే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి.
అధికారిక గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
వ్యవసాయ శాఖలు, విశ్వవిద్యాలయాలు , ప్రభుత్వ నివేదికలు దిగుబడిని సాధారణంగా హెక్టారుకు లేదా ఎకరానికి కిలోలు/క్వింటాళ్లలో నమోదు చేస్తాయి. అయితే ఇందులో వంగడాల వారీగా తేడాలు ఉంటాయి. స్వల్పకాలిక, మధ్యకాలిక, దీర్ఘకాలిక వంగడాలను బట్టి దిగుబడి మారుతుంది. స్వల్పకాలిక రకాలు త్వరగా కోతకు వచ్చినా కొన్నిసార్లు మధ్యకాలిక లేదా దీర్ఘకాలిక రకాలతో పోలిస్తే దిగుబడిలో వ్యత్యాసం కనిపించవచ్చు. అలాగే దొడ్డు బియ్యం రకాలు, సన్న బియ్యం రకాల మధ్య కూడా దిగుబడి - మార్కెట్ ధరల్లో తేడా ఉంటుంది.
ఖరీఫ్ vs రబీ:
ఖరీఫ్ (వర్షాకాలం) - రబీ (యాసంగి/వేసవి) సీజన్లలో ఉష్ణోగ్రతలు, తేమ, పగటి సమయం, నీటి లభ్యత వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందువల్ల సీజన్ను బట్టి దిగుబడిలో మార్పులు కనిపిస్తాయి. అంతే కాదు ఒకే రాష్ట్రంలో వేర్వేరు జిల్లాల మధ్య సగటు దిగుబడిలో తేడా ఉంటుంది. కాలువ ఆయకట్టు, బోరుబావుల కింద సాగు, వర్షాధార సాగు వీటి మధ్య దిగుబడి స్థాయిలు వేరుగా ఉంటాయి. నీటి వనరును బట్టి ఎక్కువగా పంట పండవచ్చు.. లేదా తగ్గ వచ్చు. అంతే కాదు అధిక వర్షాలు, తుపానుల వల్ల కూడా పంటనష్టం జరిగి దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఎకరం వరి దిగుబడిలో ముఖ్య అంశాలు
ఒకే రకమైన పొలం పక్కపక్కనే ఉన్నా ఇద్దరు రైతుల దిగుబడిలో తేడా రావడానికి కింది అంశాలు ప్రధాన కారణమవుతాయి:
1. విత్తన ఎంపిక - నాణ్యత
మొలక శాతం బాగుండి, నిర్దేశిత వంగడానికి చెందిన స్వచ్ఛమైన విత్తనాలను ఎంచుకోవడం మొదటి మెట్టు. విత్తన శుద్ధి చేయడం ద్వారా ప్రారంభ దశలో వచ్చే కొన్ని తెగుళ్లను అరికట్టవచ్చు.
2. నేల స్వభావం - భూసారం
బంకమట్టి, ఒండ్రు నేలలు వరి సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నేలలో సేంద్రియ పదార్థం, పోషకాల సమతుల్యత బాగుంటే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరిగి గింజ గట్టిగా పడుతుంది.
3. నీటి యాజమాన్యం
నాటు వేసినప్పటి నుంచి పొట్ట దశ, పాలు పోసుకునే దశ, గింజ గట్టిపడే దశ వరకు నీటి అవసరం కీలకం. నీరు నిల్వ ఉండాల్సిన చోట, తడి-ఆరు పద్ధతి పాటించాల్సిన చోట సరైన నిర్వహణ చేస్తే ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా దిగుబడి నిలకడగా ఉంటుంది.
4. ఎరువులు - పోషకాలు
మట్టి పరీక్ష ఆధారంగా నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ వంటి పోషకాలను సరైన మోతాదులో, సరైన సమయంలో అందించాలి. అవసరం లేకుండా ఎక్కువ ఎరువులు వేస్తే పైరు ఏపుగా పెరిగి పడిపోయే ప్రమాదం లేదా చీడపీడల బెడద పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
5. చీడపీడలు - తెగుళ్లు
సుడి దోమ, కాండం తొలిచే పురుగు, అగ్గి తెగులు, పొట్టకుళ్లు వంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోకపోతే గింజ తాలు పోయి బస్తాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది.
6. కోత - నూర్పిడి సమయం
పంట సరిగ్గా పక్వానికి వచ్చినప్పుడు కోత కోయాలి. మరీ ముందుగా కోస్తే తాలు గింజలు ఎక్కువవుతాయి; మరీ ఆలస్యమైతే గింజలు రాలిపోవడం లేదా వాతావరణ మార్పుల వల్ల నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
దిగుబడి మాత్రమే కాదు, ఆదాయం కూడా ముఖ్యం
రైతులకు మొత్తం బస్తాల సంఖ్య ఎంత ముఖ్యమో, ఖర్చులు పోను మిగిలే నికర ఆదాయం కూడా అంతే ముఖ్యం. దుక్కి, నారుమడి, నాటు కూలీలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు, కలుపు తీత, నీటి ఖర్చు, కోత, రవాణా వంటివన్నీ కలిపి ఎకరానికి అయ్యే పెట్టుబడిని లెక్కించాలి. కొన్నిసార్లు 35 బస్తాలు వచ్చి ఖర్చులు ఎక్కువైతే వచ్చే లాభం కంటే, 28–30 బస్తాలు వచ్చినా ఖర్చులు తక్కువగా ఉండి, మార్కెట్లో మంచి ధర లభిస్తే నికరంగా బాగుంటుంది.
ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే..
ఒక్క ఎకరం పొలంలో పండే వడ్ల సంఖ్య సాధారణంగా 25 నుండి 35 బస్తాల చుట్టూ ఉంటుంది; అనుకూల పరిస్థితుల్లో ఇది ఇంకా పెరగవచ్చు, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో తగ్గవచ్చు. సరైన విత్తనం, నేల ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలు, నీటి పొదుపు, సమయానికి చీడపీడల నియంత్రణ పాటిస్తే ఎకరం వరి సాగులో స్థిరమైన మంచి దిగుబడి సాధించవచ్చు.