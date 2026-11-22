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- గుడ్డులో ఉండగానే పిల్లకు పాస్వర్డ్ నేర్పే పక్షి గురించి మీకు తెలుసా? ఎందుకలా చేస్తుందంటే?
గుడ్డులో ఉండగానే పిల్లకు పాస్వర్డ్ నేర్పే పక్షి గురించి మీకు తెలుసా? ఎందుకలా చేస్తుందంటే?
ప్రపంచంలో కొన్ని వేల పక్షులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పక్షి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. చిత్రవిచిత్రమైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి.. కానీ పిల్లలకు గుడ్లులో ఉండగానే పాస్ వర్డ్ సెట్ చేసే పక్షి గురించి మీకు తెలుసా? ఆ పక్షి ఎందుకు అలా చేస్తుంది?
పిల్లకు పాస్వర్డ్ నేర్పే పక్షి
మనం ఫోన్లకు, బ్యాంక్ అకౌంట్లకు రకరకాల పాస్వర్డ్లు పెట్టుకోవడం చూస్తుంటాం. కానీ, ఒక చిన్న పక్షి తన పిల్లలు ఇంకా గుడ్డులో ఉన్నప్పుడే వాటికి ఒక సీక్రెట్ వోకల్ పాస్వర్డ్ నేర్పిస్తుందని వింటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా! ఆస్ట్రేలియాలో కనిపించే సూపర్బ్ ఫెయిరీ రెన్ పక్షిలో ఈ వింత అలవాటు కనిపిస్తుంది. ఈ పక్షిలో మగ పక్షి బ్రీడింగ్ సమయంలో నీలం, నలుపు రంగుల్లో మెరిసిపోతుండగా, ఆడ పక్షి బ్రౌన్, గ్రే రంగుల్లో ఉంటుంది.
కోకిల గుడ్ల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్య
ఆస్ట్రేలియాలోని ఈ సూపర్బ్ ఫెయిరీ రెన్ పక్షులకు కోకిల (కూకు) జాతి పక్షుల వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. కోకిలలు తమ గుడ్లను తామే పొదగకుండా, రహస్యంగా వచ్చి ఈ ఫెయిరీ రెన్ గూటిలో పెట్టి వెళ్లిపోతుంటాయి. ఆ కోకిల పిల్ల ముందుగా గుడ్డులోంచి బయటకు వచ్చి, గూటిలో ఉన్న అసలైన గుడ్లను కిందకు తోసేస్తుంది. అంతేకాకుండా, తల్లి పక్షి తెచ్చే ఆహారాన్నంతా ఆ కోకిల పిల్లానే తినేస్తుంది.
తల్లి పక్షి వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్
ఈ మోసాన్ని ఎలాగైనా కనిపెట్టాలని సూపర్బ్ ఫెయిరీ రెన్ తల్లి పక్షి ఒక చక్కని ప్రణాళిక వేసింది. తాను గుడ్లను పొదిగే సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన శబ్దం చేస్తూ.. పిలుపును—అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ట్యూన్ను పాడుతూ లోపల ఉన్న గుడ్లలోని పిల్లలకు వినిపిస్తుంది. గుడ్డులో ఉన్న పక్షి పిల్లలు ఆ శబ్దాన్ని వింటూ, ఆ ట్యూన్ను ఒక రహస్య ఆడియో పాస్వర్డ్లా తమ మెదడులో దాచుకుంటాయి.
పాస్వర్డ్ సరిపోతేనే ఆహారం
గుడ్డులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పక్షి పిల్లలు ఆహారం అడగాలంటే, తప్పనిసరిగా తల్లి నేర్పించిన ఆ సరైన పాస్వర్డ్ ట్యూన్ను పాడాలి. పిల్లలు పాడిన ట్యూన్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే తల్లి పక్షి వాటికి ఆహారం పెడుతుంది. ఇక్కడే అసలైన విశేషం ఉంది—కోకిల గుడ్డు త్వరగా పొదగడం వల్ల ఆ కోకిల పిల్లకు ఈ పాస్వర్డ్ నేర్చుకునే అవకాశం దొరకదు.
దాంతో కోకిల పిల్ల బయటకు వచ్చి వేరే శబ్దం చేయగానే, అది తన పిల్ల కాదని, నకిలీదని తల్లి పక్షి ఇట్టే పసిగడుతుంది. వెంటనే ఆ గూటిని, ఆ కోకిల పిల్లను అక్కడే వదిలేసి, తన పిల్లల కోసం మళ్లీ కొత్తగా గూడు కట్టుకోవడానికి వెళ్లిపోతుంది.పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి తల్లి పక్షి పడే ఈ తపన నిజంగా అద్భుతమైన ప్రకృతి రహస్యం. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అంటే కంప్యూటర్ కోడ్ కాదు; గుడ్డులో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్న ప్రత్యేకమైన శబ్ద సంకేతం.