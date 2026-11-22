మద్యం తాగే ముందు నేలపై రెండు చుక్కలు ఎందుకు చల్లుతారు? ఈ ఆచారం ఎక్కడ మొదలైంది?
Alcohol: మద్యం తాగే ముందు గ్లాసులోని కొన్ని చుక్కలను నేలపై చల్లడం చాలామంది చేస్తుంటారు. కొందరు దీన్ని అలవాటుగా భావిస్తే.. మరికొందరు సంప్రదాయంగా పాటిస్తారు. ఇంతకీ సంప్రదాయం ఎక్కడ మొదలైంది? తెలుసుకుందాం.
మొదటి చుక్క కనిపించని శక్తులకు అర్పణ
భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో మద్యం తాగే ముందు గ్లాసులోని కొన్ని చుక్కలను నేలపై చల్లుతుంటారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ అలవాటు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీని వెనుక ఒక నమ్మకం ఉంది. మనం తాగే పానీయంలో మొదటి భాగాన్ని కనిపించని శక్తులకు అర్పించాలని కొందరు భావిస్తారు. తమను కాపాడే దేవుళ్లు, ప్రకృతి శక్తులకు గౌరవం ఇచ్చే విధానంగా దీన్ని చూస్తారు. మొదటి చుక్కను నేలకు అర్పించి, మిగిలినదాన్ని తాగడం ద్వారా తమకు రక్షణ కలగాలని కోరుకుంటారు.
దేవుళ్లు, పూర్వీకుల గౌరవానికి గుర్తుగా..
ఈ ఆచారం కేవలం భారతదేశానికే పరిమితం కాలేదు. యూరప్, ఆఫ్రికా, అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఆంగ్లంలో 'లైబేషన్' (Libation) అని పిలుస్తారు. అంటే దేవుళ్లు లేదా మరణించిన పూర్వీకుల జ్ఞాపకార్థం కొంత పానీయాన్ని అర్పించడం. ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు దేవుళ్ల ఆశీస్సులు పొందాలని, తమ ప్రయాణాలు, యుద్ధాలు విజయవంతం కావాలని ఇలా పానీయాలను అర్పించేవారు. కాలక్రమేణా ఈ ఆచారం వివిధ సమాజాల్లో సంప్రదాయంగా కొనసాగింది.
ప్రాచీన గ్రీకు, రోమన్ నాగరికతల్లోనూ..
ఈ సంప్రదాయానికి ప్రాచీన నాగరికతలతో సంబంధం ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రీకు, రోమన్ నాగరికతల్లో ప్రజలు దేవుళ్లకు మద్యం అర్పించడం ఒక ఆచారంగా ఉండేది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు, ప్రయాణాలు, యుద్ధాలకు వెళ్లే ముందు దేవుళ్లను స్మరించుకుంటూ కొంత మద్యాన్ని నేలపై పోసేవారు. తమకు మంచి జరగాలని, దేవతల ఆశీస్సులు లభించాలని ప్రార్థించేవారు. ఈ విధంగా పానీయంలోని కొంత భాగాన్ని అర్పించడం గౌరవానికి, భక్తికి చిహ్నంగా మారింది.
ఆఫ్రికా, అమెరికా దేశాల్లో పూర్వీకుల స్మరణ
ఆఫ్రికాలోని కొన్ని సమాజాల్లో పూర్వీకులను గౌరవించే సంప్రదాయంలో భాగంగా నేలపై పానీయాలను చల్లుతారు. తమ కుటుంబానికి చెందిన మరణించిన పెద్దలను గుర్తుచేసుకుంటూ వారికి నివాళిగా ఇలా చేస్తారు. అమెరికాలోని కొన్ని సమాజాల్లోనూ ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో లేదా సంతోషకరమైన క్షణాల్లో మరణించిన ఆత్మీయులను స్మరించుకుంటూ నేలపై కొన్ని చుక్కల మద్యాన్ని పోస్తుంటారు. అంటే ఈ ఆచారం వెనుక పూర్వీకుల పట్ల ప్రేమ, గౌరవం, కృతజ్ఞత వంటి భావాలు ఉన్నాయి.
దిష్టి, ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయనే నమ్మకం
భారతదేశంలోని కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ ఆచారానికి మరో కారణం కూడా చెబుతుంటారు. మద్యం మొదటి చుక్కలను నేలపై చల్లడం వల్ల దిష్టి, ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగిపోతాయని కొందరి నమ్మకం. మద్యంలో ఉండే ఆకర్షణ శక్తి ప్రతికూల శక్తులను తనవైపు లాగుతుందని, అందులో కొంత భాగాన్ని నేలకు అర్పిస్తే ఆ ప్రభావం అక్కడే ఆగిపోతుందని భావిస్తారు. అయితే ఇవన్నీ ప్రజల్లో ఉన్న సంప్రదాయ విశ్వాసాలు మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. మొత్తానికి మద్యం తాగే ముందు నేలపై కొన్ని చుక్కలు చల్లే ఆచారం వెనుక దేవుళ్ల పట్ల భక్తి, పూర్వీకుల పట్ల గౌరవం, రక్షణ కోరుకోవడం వంటి భిన్నమైన భావనలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.