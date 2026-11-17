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- Milk Powder: పాలపొడిని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా? లీటర్ పాల నుంచి ఎన్ని గ్రాముల పొడి తయారవుతుంది?
Milk Powder: పాలపొడిని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా? లీటర్ పాల నుంచి ఎన్ని గ్రాముల పొడి తయారవుతుంది?
Milk Powder: మనం రోజూ తాగే టీ, కాఫీల్లో, అలాగే ఇంట్లో చేసుకునే ఎన్నో స్వీట్లలో పాలపొడిని విరివిగా వాడుతుంటాం. ద్రవ రూపంలో ఉండే పాలు ఫ్యాక్టరీలో తెల్లటి పొడిగా ఎలా మారుతాయి? ఈ ప్రక్రియ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విధానాల గురించి మీకు తెలుసా?
పాలపొడి వినియోగం..
ఈ కాలంలో పాలపొడిని చాలా రకాలుగా వాడుతుంటారు. పాల పొడికి తగినంత నీరు కలిపి సాధారణ పాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. టీ, కాఫీ లేదా ఇతర పానీయాల్లో వాడుకోవడానికి ఇది చాలా సులభం. అంతే కాదు కేక్స్, కుకీలు, బ్రెడ్ వంటి బేకింగ్ ఐటమ్స్ తయారీలో పాల పొడిని ఉపయోగిస్తారు. ఇది రొట్టెలు మెత్తగా, స్పంజీగా రావడానికి సహాయపడుతుంది. వాటితో పాటు గులాబ్ జామున్, చమ్ చమ్ వంటి అనేక రకాల మిఠాయిలు, చాక్లెట్లు, కారామెల్స్ తయారు చేయడంలో పాల పొడి ప్రధాన భాగం
పాల సేకరణ, శుద్ధి, పాశ్చరైజేషన్
పాలపొడి తయారీ ముందుగా పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్ల ద్వారా పాలను ఫ్యాక్టరీకి తీసుకురావడంతో మొదలవుతుంది. వచ్చిన పాలను నేరుగా పొడిగా మార్చకుండా, మొదట వాటి నాణ్యతను పరీక్షించి అవసరమైన విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత పాశ్చరైజేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద పాలను వేడి చేసి, హానికరమైన సూక్ష్మజీవుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తారు .
ఎవాపరేటర్తో నీటి తొలగింపు
మనం చూసే సాధారణ పాలలో దాదాపు 87 శాతం వరకు నీరే ఉంటుంది . అందువల్ల పాలను పొడిగా మార్చే క్రమంలో ముందుగా ప్రత్యేకమైన ‘ఎవాపరేటర్’ యంత్రాల్లోకి పంపిస్తారు. ఈ యంత్రాలు వాక్యూమ్ పరిస్థితుల్లో పాలను వేడి చేసి, అందులోని నీటిలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆవిరి రూపంలో తొలగిస్తాయి. ఫలితంగా పల్చగా ఉన్న పాలు క్రమంగా చిక్కటి ద్రవంగా మారుతాయి [
స్ప్రే డ్రయర్లో సెకన్లలో జరిగే మార్పు
చిక్కటి పాలను పొడిగా మార్చే కీలక ప్రక్రియ ‘స్ప్రే డ్రయర్’ యంత్రంలో జరుగుతుంది. చిక్కటి పాలను ప్రత్యేక నాజిల్ ద్వారా అతి చిన్న బిందువులుగా ఒక పెద్ద టవర్లోకి స్ప్రే చేస్తారు . ఆ టవర్లో వేడి గాలి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. వేడి గాలి తగలగానే పాల బిందువులలోని నీరు వేగంగా ఆవిరైపోయి, మిగిలిన పాల ఘనపదార్థాలు చిన్న చిన్న పొడి కణాలుగా మారతాయి. ఒకవైపు ద్రవంగా పాలు టవర్లోకి వెళ్తుంటే, మరోవైపు తెల్లటి పాలపొడి బయటకు వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియకు గంటలు పట్టదు; స్ప్రే డ్రయర్లో నీరు తొలగి పొడి కణాలు ఏర్పడటం సాధారణంగా కొన్ని సెకన్లలోనే పూర్తవుతుంది.
లీటర్ పాల నుంచి ఎన్ని గ్రాముల పొడి వస్తుంది?
ఒక లీటర్ సాధారణ పాలలో దాదాపు 125 నుంచి 130 గ్రాముల వరకు ఘనపదార్థాలు ఉండవచ్చు. నీటిని తొలగించిన తర్వాత సుమారుగా అంతే పరిమాణంలో పాల ఘనపదార్థాలు మిగులుతాయి; అయితే పాలలోని కొవ్వు శాతం, ఘనపదార్థాల పరిమాణం, తయారీ విధానాన్ని బట్టి తుది దిగుబడి మారవచ్చు. చివరగా సేకరించిన పాలపొడికి నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహించి, తేమ చేరకుండా ప్రత్యేక ప్యాకెట్లలో ప్యాక్ చేస్తారు . సరైన పరిస్థితుల్లో నిల్వ చేస్తే, ద్రవపాలతో పోలిస్తే పాలపొడిని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు.