మనదేశంలో మద్యం చవకగా దొరికే ప్రాంతం అదే.. రూ.100కే లగ్జరీ బాటిల్స్
మనదేశంలో మద్యప్రియులు ఎక్కువే. అయితే భారతదేశంలో ఆల్కహాల్ చవకగా దొరికేది ఎక్కడ? ఏ ప్రాంతంలో మద్యం అతి ఖరీదు.. అనే విషయాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఈ ఆసక్తికరమైన అంశాలను తెలుసుకోండి.
ఏ రాష్ట్రంలో మద్యం చవక?
భారతదేశంలో మద్యప్రియులు అధికంగా ఉంటారు. మద్యం మీద వచ్చే రెవెన్యూతోనే ప్రభుత్వ ఖజానా కూడా నిండుతుంది. అయితే మనదేశంలో ఎక్కడ మద్యం చాలా చీప్? మీరు ఊహించలేని ప్రాంతంలో మద్యం చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. ఒకే బ్రాండ్కు చెందిన మద్యం బాటిల్ కొనుగోలు చేసినా, రాష్ట్రం మారితే దాని ధర ఊహించని రీతిలో మారిపోతుంది. దేశంలో మద్యం అత్యంత తక్కువ ధరకు లభించే ప్రాంతంగా గోవా. ఇక మద్యం ఖరీదు అధికంగా ఉండేది కర్ణాటక. గోవాలో కేవలం రూ. 100 ల నుంచే మంచి బ్రాండ్ మద్యం దొరుకుతుంది. అదే మద్యం బాటిల్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రూ. 134 ఉంటే, కర్ణాటకలో ఏకంగా రూ. 513 దాకా చేరుకుంటుంది. సాధారణ బడ్జెట్ బ్రాండ్ల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, ప్రీమియం, లగ్జరీ స్కాచ్ బ్రాండ్ల విషయానికి వచ్చేసరికి రాష్ట్రాల మధ్య వ్యత్యాసం పది వేల నుంచి పన్నెండు వేల రూపాయల వరకు ఉంటోంది.
గోవాలో ఎందుకు చీప్?
ఒక్కో రాష్ట్రంలో మద్యం ధరల్లో ఇంత తేడాలు రావడానికి ప్రధాన కారణం మద్యం జీఎస్టీ పరిధిలో లేకపోవడమే. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని వస్తువులపై ఒకే పన్ను విధానం అమలవుతున్నప్పటికీ, ఆల్కహాల్ను జీఎస్టీ నుంచి మినహాయించారు. దాంతో మద్యంపై ఎక్సైజ్ సుంకాలు, ఇతర పన్నులను నిర్ణయించే పూర్తి అధికారం ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేతుల్లోనే ఉండిపోయింది. పర్యాటక రంగాన్ని భారీగా ప్రోత్సహించే గోవాలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సుమారు 49 శాతంగా ఉంటే, కర్ణాటకలో ఇది ఏకంగా 83 శాతానికి పైగా వసూలవుతోంది. పన్నుల్లో ఉన్న ఈ భారీ వ్యత్యాసం నేరుగా మద్యం బాటిల్ రిటైల్ ధరపై ప్రభావం చూపుతోంది.
ఏ రాష్ట్రాల్లో ఖరీదు?
కర్ణాటకతో పాటు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కూడా మద్యంపై భారీగా పన్నులు వసూలు చేస్తున్నారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆల్కహాల్ పరిమాణం ఆధారంగా కొత్త పన్ను విధానాన్ని తేవడంతో కొన్ని సాధారణ బ్రాండ్ల ధరలు మరింత పెరిగాయి. మరోవైపు హర్యానా, ఢిల్లీ ప్రభుత్వాలు పన్నులను కాస్త అందుబాటులోనే ఉంచడంతో అక్కడ ధరలు ఇతర రాష్ట్రాల కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా దేశంలో మద్యం ధరలకు సంబంధించి ఒకే రేటు ఉండదు. ఇది పూర్తిగా రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ నిబంధనల మీదే ఆధారపడి నడుస్తోంది.