Global Warming : సెకనుకు 12 హిరోషిమా అణుబాంబులంత వేడి... ఎక్కడో తెలుసా?
భూమిపై ఉన్న సముద్రాలు మనం ఊహించిన దానికంటే రెట్టింపు వేగంతో వేడెక్కుతున్నాయని ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్టులు రిలీజ్ చేసిన కొత్త కోపర్నికస్ రిపోర్ట్ హెచ్చరిస్తోంది.
సముద్రాలు వేడెక్కుతున్నాయ్.. జాగ్రత్త!
సముద్రాలు మనం అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు వేగంతో వేడెక్కుతున్నాయని కొత్త కోపర్నికస్ (Copernicus) రిపోర్ట్ హెచ్చరించింది. సముద్ర మట్టాలు పెరగడంతో పాటు నీటిలో ఆమ్లత్వం (యాసిడ్ లక్షణాలు) కూడా పెరుగుతోందని చెప్పింది. దీనివల్ల సముద్ర జీవులు, తీర ప్రాంత ప్రజలు, ద్వీప దేశాలు భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఈ రిపోర్ట్ స్పష్టం చేసింది.
కోపర్నికస్ ఓషన్ స్టేట్ రిపోర్ట్ 10వ ఎడిషన్ తాజాగా విడుదలైంది. శాటిలైట్లు, సముద్రపు సెన్సార్ల ద్వారా గత 40 ఏళ్లుగా సేకరించిన డేటాతో 100 మందికి పైగా ఇంటర్నేషనల్ సైంటిస్టులు కలిసి ఈ రిపోర్ట్ను తయారు చేశారు. సముద్రం అడుగున జరుగుతున్న మార్పుల వేగంపై ఈ స్టడీ తీవ్రమైన వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
రెట్టింపు వేగంతో వేడెక్కుతున్న సముద్రాలు
మనుషుల పనుల వల్ల పుడుతున్న వేడిలో దాదాపు 90 శాతాన్ని సముద్రాలే పీల్చుకుంటున్నాయి. గ్లోబల్ వార్మింగ్ను అడ్డుకోవడంలో ఇవి పెద్ద గోడలా నిలబడుతున్నాయి. కానీ దీనికి మనం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. గత 20 ఏళ్లతో పోలిస్తే ఇప్పుడు సముద్రాలు వేడెక్కే వేగం రెట్టింపు అయిందని రిపోర్ట్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా 2023, 2024, 2026 సంవత్సరాల్లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
2025లో మాత్రమే సముద్రాలు అదనంగా 23 జెట్టాజూల్స్ (zettajoules) వేడిని పీల్చుకుని, వరుసగా 9వ ఏడాది కొత్త రికార్డు సృష్టించాయి. ఈ ఎనర్జీని మనం మామూలుగా ఊహించలేం. ఒక ఏడాది పాటు ప్రతి సెకనుకు 12 హిరోషిమా బాంబులు పేలితే ఎంత ఎనర్జీ వస్తుందో దానికి ఇది సమానం. లేదా 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడిన మొత్తం ఎనర్జీ కంటే ఇది సుమారు 40 రెట్లు ఎక్కువ.
సముద్రాల్లో పెరుగుతున్న ఆమ్లత్వం
ఈ మార్పులు కేవలం వేడి, సముద్ర మట్టాల పెరుగుదలతోనే ఆగిపోలేదు. వాతావరణంలోని కార్బన్ కాలుష్యాన్ని సముద్రాలు పీల్చుకోవడం వల్ల, 1985తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని సముద్రాలు 17 శాతం ఎక్కువ ఆమ్లత్వంతో (యాసిడ్ లక్షణాలతో) మారిపోయాయి.
ఇలా సముద్రాల్లో ఆమ్లత్వం పెరగడం వల్ల ఆల్చిప్పలు, పీతలు, పగడపు దిబ్బలు (corals) లాంటి సముద్ర జీవులు బతకడం కష్టంగా మారుతోంది. సముద్ర పర్యావరణంపై ఇది చూపే తీవ్ర ప్రభావం వల్ల, సైంటిస్టులు ఈ ఆమ్లత్వాన్ని క్లైమేట్ చేంజ్కు "కవల సోదరి" అని పిలుస్తున్నారు.
మెడిటరేనియన్, నల్ల సముద్రంపై తీవ్ర ప్రభావం
కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ మార్పులు మరీ దారుణంగా ఉన్నాయని రిపోర్ట్ చెప్పింది. మెడిటరేనియన్, నల్ల సముద్రం (Black Sea) ప్రాంతాల్లో 2024లో సముద్రపు వడగాలులు (marine heatwaves) రికార్డయ్యాయి. కొన్నిచోట్ల ఇవి 30 రోజులకు పైగా కొనసాగాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని చోట్ల నీటి ఉష్ణోగ్రత సగటు కంటే 4.6 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరిగింది.
స్పెయిన్లోని మెడిటరేనియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ పరిశోధకురాలు, ఈ రిపోర్ట్ రాసిన వారిలో ఒకరైన బ్లాంకా ఫెర్నాండెజ్-అల్వారెజ్ దీనిపై మాట్లాడారు. ఇవి కేవలం విడివిడిగా వస్తున్న వడగాలులు కావని, సముద్ర పర్యావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తున్న నిరంతర వేడి వల్లే ఇలా జరుగుతోందని ఆమె చెప్పారు.
ఆర్కిటిక్ వేడెక్కడం, కరుగుతున్న మంచు
ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం కూడా చాలా నాటకీయమైన మార్పులను ఎదుర్కొంటోంది. గత 40 ఏళ్లలో అక్కడ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సుమారు 4.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగింది. 1979 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో, సగటు నెలవారీ సముద్రపు మంచు విస్తీర్ణం ప్రతి పదేళ్లకు సుమారు 190,000 చదరపు మైళ్ల చొప్పున తగ్గిపోయింది. అంటే ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి స్పెయిన్ దేశమంత విస్తీర్ణంలో ఉన్న మంచు కరిగిపోతోంది.
మరోవైపు అంటార్కిటికాలో, 2022లో నమోదైన అతి తక్కువ మంచు స్థాయిల వల్ల ఎంపరర్ పెంగ్విన్ల (Emperor penguins) బ్రీడింగ్ చరిత్రలో తొలిసారిగా దారుణంగా విఫలమైంది. మంచుపై ఆధారపడి బతికే జీవుల ఆవాసాలను క్లైమేట్ చేంజ్ ఇప్పటికే ఎలా మార్చేస్తుందో చెప్పడానికి ఇదే పెద్ద ఉదాహరణ అని రిపోర్ట్ వివరించింది.
డేంజర్లో ద్వీప దేశాలు
చిన్న చిన్న ద్వీప దేశాలు ఈ మార్పుల వల్ల నేరుగా దెబ్బతింటున్నాయి. పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాలు, తీవ్రమవుతున్న తుఫాన్లు, సముద్రపు అలజడులు, పగడపు దిబ్బల నాశనం.. ఇవన్నీ ఆ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థను, మౌలిక సదుపాయాలను, ప్రజలను తీవ్రంగా భయపెడుతున్నాయి.
ఈ వేగవంతమైన మార్పులను ప్రభుత్వాలు, ప్రజలు ముందుగానే అంచనా వేసి సిద్ధమయ్యేలా, ప్రపంచ సముద్రాలను లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్లో ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలని ఈ కోపర్నికస్ రిపోర్ట్ నొక్కి చెబుతోంది.