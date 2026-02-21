ఒకప్పుడు తెలుగు వారిని గుక్కపెట్టి ఏడిపించిన ఈ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా.?
Guess The Actress: ఒకప్పుడు వెండి తెరను ఏలిన నటీమణులు ప్రస్తుతం తెరకు దూరమయ్యారు. పైన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న హీరోయిన్ కూడా అదే జాబితాలోకి వస్తారు. ఇంతకీ హీరోయిన్ ఎవరు.? ఆమె కెరీర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వెండితెరపై వెలిగిన నక్షత్రం
పైన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న హీరోయిన్ మరెవరో కాదు ఒకప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను తన అందం, నటనతో ఆకట్టుకున్న ప్రముఖ హీరోయిన్ మాధవి. 80, 90 దశకాల్లో స్టార్ హీరోయిన్ల జాబితాలో ఆమె పేరు తప్పక ఉండేది. తక్కువ వయసులోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేసి, దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు అగ్రతారగా కొనసాగింది. అప్పట్లో జయసుధ, జయప్రద వంటి ప్రముఖులతో సమానంగా ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండేది.
అగ్రహీరోల సరసన సక్సెస్ జంట
మాధవి తన కెరీర్లో దాదాపు 300కి పైగా సినిమాల్లో నటించింది. ముఖ్యంగా చిరంజీవితో కలిసి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కనిపించింది. ‘ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య’ చిత్రంతో హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన ఆమె, ఆ తర్వాత ఖైదీ, కోతల రాయుడు వంటి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. అలాగే కమలహాసన్, రజీనీకాంత్ వంటి అగ్రహీరోల సరసన కూడా నటించి తన స్థానం పెంచుకుంది. ఆమె కళ్ల భావప్రకటన, సహజమైన నటన అప్పట్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
కెరీర్లో మైలురాయి – ‘మాతృదేవోభవ’
మాధవి నటనా జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రం మాతృదేవోభవ. ఈ సినిమాలో ముగ్గురు పిల్లల తల్లిగా ఆమె చూపించిన భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను కదిలించాయి. ఆ చిత్రంలోని పాటలు, కథనం ఇప్పటికీ చాలామందికి గుర్తుంటాయి. ఈ సినిమా ఆమెకు నటిగా మరింత గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమాలో మాధవి నటనకు కంటతడి పెట్టని వారు లేరనడంలో సందేహం.
వివాహం తర్వాత విదేశాల్లో సెటిల్
కెరీర్ పీక్లో ఉన్న సమయంలోనే మాధవి సినీ రంగానికి గుడ్బై చెప్పింది. 1996లో అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త రాల్ఫా శర్మను వివాహం చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లింది. ప్రస్తుతం ఆమె కుటుంబంతో కలిసి అమెరికాలోని న్యూజర్సీలో నివసిస్తోంది. వీరికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ జీవితాన్ని ఆనందంగా కొనసాగిస్తోంది.
లేటెస్ట్ ఫొటోలు వైరల్
ఇటీవల మాధవి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దిగిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆమెను చూసిన అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఒకప్పుడు తెరపై మెరిసిన స్టార్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయిందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఆమె ఆనందమైన కుటుంబ జీవితం గడుపుతూ, అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫ్యామిలీ క్షణాలను పంచుకుంటోంది. తెరపై మెరిసిన ఆ నటి ఇప్పుడు కుటుంబ జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్న తీరు అభిమానులను మరోసారి ఆకట్టుకుంటోంది. మాధవి లేటెస్ట్ ఫొటోల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.