Rasam: దగ్గు, జలుబు, ఒళ్లు నొప్పులకు చెక్ పెట్టే రసం రెసిపీలు
Rasam: దగ్గు, జలుబు, ఒళ్లు నొప్పులు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని రకాల రసం రెసిపీలు ఉన్నాయి. మీ వంటగదిలోనే ఉండే ఈ 5 రకాల రసాల్లో దాగి ఉన్న ఆరోగ్య రహస్యాలు ఏంటో తెలుసా? ఏ రసం ఏ సమస్యకు పనిచేస్తుందో చూద్దాం.
మిరియాల రసం
తరచూ మిరియాల రసం చేసుకుని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది. జలుబు చేసినప్పుడు లేదా చలికాలంలో మాత్రమే మిరియాల రసం చేసుకుంటారు. కానీ తరచూ తాగితే ఎంతో మంచిది. మిరియాల్లో ఉండే పైపెరిన్ అనే ముఖ్యమైన సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి ఔషధంలాంటిది. మిరియాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, వాపు లను తగ్గించే గుణాలు ఉన్నట్లు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
మిరియాల రసం తయారీ విధానం
మిరియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లిని దోరగా వేయించి పొడి చేసుకోవాలి. చింతపండు నీళ్లలో టమాటా, పసుపు, ఉప్పు వేసి మరిగించి, ఆ తర్వాత ఈ పొడిని కలపాలి. నురగ వస్తున్నప్పుడు దించేసి కొత్తిమీర చల్లితే ఘుమఘుమలాడే మిరియాల రసం రెడీ.
వెల్లుల్లి రసం
వెల్లుల్లి చేసే మేలు ఇంతా అంతా కాదు. వెల్లుల్లి రసం శరీరానికి వేడిని ఇవ్వడమే కాకుండా, ఆహారం రుచిని కూడా పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు అధికంగా ఉంటాయి. సంప్రదాయ రసంలో వెల్లుల్లి, మిరియాలు, జీలకర్ర లాంటివి కలిపితే మంచి రుచి, వాసన వస్తాయి.
వెల్లుల్లి రసం తయారీ విధానం
వెల్లుల్లిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఆ వెల్లుల్లిని మిరియాలు, జీలకర్రతో పాటు వేయించాలి. తర్వాత చింతపండు, టమాటా, పసుపు, ఉప్పు వేసి మరిగించి, వేయించిన వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని కలపాలి. ఎక్కువసేపు మరిగించకుండా దించేస్తే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మునగాకు రసం
మునగాకులను సూపర్ ఫుడ్స్ గా చెప్పుకుంటారు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. మునగాకులతో రసం చేయడం వల్ల రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. సాధారణ రసానికి అదనపు పోషకాలు, రుచి వస్తాయి. ముఖ్యంగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తినడానికి మారం చేసే పిల్లలకు, పెద్దలకు మునగాకును ఇలా రసం రూపంలో ఇవ్వడం చాలా సులువైన పద్ధతి.
మునగాకు రసం తయారీ విధానం
మునగాకును శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. టమాటా, వెల్లుల్లి, మిరియాలు, జీలకర్ర, చింతపండు, పసుపుతో కలిపి రసం చేసుకోవచ్చు. ఆకుల్లోని పోషకాలు పోకుండా ఉండాలంటే ఎక్కువసేపు ఉడికించకుండా తగినంత మేరకే వండటం మంచిది.