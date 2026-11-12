National Flag : ప్రపంచంలో రెండు త్రికోణాల ఆకారంలో జాతీయజెండా కలిగిన ఏకైక దేశం ఏది?
ప్రపంచంలో అన్నిదేశాల జాతీయజెండాలు ఒకలా ఉంటే నేపాల్ జెండా మాత్రం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ జెండా ఆకారం ఎందుకు వేరుగా ఉంటుంది? దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నేపాల్ జెండా ప్రత్యేకతలు ఇవే
ప్రపంచంలో దాదాపు ప్రతి దేశానికి ఓ ప్రత్యేకమైన జాతీయ జెండా ఉంటుంది. ఆ జెండాలో ఉండే రంగులు, చిహ్నాలు, ఆకారాలు ఆయా దేశాల చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, జాతీయ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తాయి. కొన్ని దేశాల జెండాల్లో మూడు రంగులుంటే.. మరికొన్ని దేశాల జెండాల్లో నక్షత్రాలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు వంటి చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. ఇలా రంగులు, వాటిపై చిహ్నాలు వేరువేరుగా ఉన్నా అన్నిదేశాల జాతీయ జెండాల ఆకారం మాత్రం దీర్ఘచతురస్రాకారంలోనే ఉంటుంది. కానీ ఓ దేశం మాత్రం ఈ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా తన జెండాను రూపొందించుకుంది. అదే మన పొరుగు దేశం నేపాల్.
నేపాల్ జాతీయ జెండాను చూస్తే రెండు త్రిభుజాలు ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా జెండాలన్నీ నాలుగు వైపులా సమానమైన దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉండగా.. నేపాల్ జెండా మాత్రం ప్రత్యేకమైన ఆకారంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. అసలు నేపాల్ జెండా ఇలా ఎందుకు ఉంటుంది? ఈ రెండు త్రిభుజాల వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏమిటి? ఇందులోని రంగులు, సూర్యచంద్రుల గుర్తులకు అర్థం ఏమిటి? ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలో ప్రత్యేకమైన జాతీయ జెండా
ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల జాతీయ జెండాలతో పోలిస్తే నేపాల్ జెండా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది రెండు వేర్వేరు త్రిభుజాకార భాగాలతో తయారవుతుంది. పై త్రిభుజం కింది త్రిభుజం కంటే కొంత చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఈ రెండు భాగాలు ఒకదానిపై మరొకటి అమర్చినట్లుగా కనిపిస్తాయి. జెండా అంచుల చుట్టూ నీలం రంగు గీత ఉంటుంది. లోపలి భాగం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. పై త్రిభుజంలో తెల్లటి చంద్రవంక, కింది త్రిభుజంలో తెల్లటి సూర్యుడి చిహ్నం కనిపిస్తాయి.
ఈ ప్రత్యేకమైన ఆకారం కారణంగానే నేపాల్ జెండా ప్రపంచ దేశాల జెండాలన్నింటిలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. దీర్ఘచతురస్రాకారంలో లేని జాతీయ జెండాను అధికారికంగా ఉపయోగిస్తున్న ఏకైక సార్వభౌమ దేశం నేపాల్.
రెండు త్రిభుజాల వెనుక చరిత్ర ఏమిటి?
నేపాల్ జెండా ఆకారం వెనుక శతాబ్దాల చరిత్ర ఉందని చెబుతారు. గతంలో నేపాల్ను పాలించిన రాజవంశాలు, పాలకులు త్రిభుజాకారపు జెండాలను ఉపయోగించేవారని చారిత్రక కథనాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హిందూ, బౌద్ధ సంప్రదాయాల్లో త్రిభుజాకారపు పతాకాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. దేవాలయాలు, మతపరమైన కార్యక్రమాలు, రాజవంశాల గుర్తింపుల్లో ఇలాంటి పతాకాలు కనిపించేవి.
కాలక్రమంలో రెండు త్రిభుజాల రూపం నేపాల్ జాతీయ గుర్తింపులో భాగమైంది. ఈ ఆకారం దేశ చరిత్ర, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. 1962లో నేపాల్ రాజ్యాంగంలో జాతీయ జెండా రూపకల్పనకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారికంగా పొందుపరిచారు. ప్రస్తుతం కూడా అదే ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని నేపాల్ జాతీయ జెండాగా ఉపయోగిస్తోంది.
జెండాలోని ఎరుపు, నీలం రంగులకు అర్థం ఏమిటి?
నేపాల్ జాతీయ జెండాలో ఉపయోగించిన ప్రతి రంగుకు ఓ ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇందులోని ఎరుపు రంగును ఆ దేశ జాతీయ రంగుగా పరిగణిస్తారు. ఇది ధైర్యసాహసాలకు, విజయానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. నేపాల్ జాతీయ పుష్పమైన లాలీగురాస్ (Rhododendron) పువ్వు కూడా ఎరుపు రంగులోనే ఉంటుంది. ఇక జెండా చుట్టూ ఉండే ముదురు నీలం రంగు శాంతి, సామరస్యాలకు ప్రతీకగా చెబుతారు.
పై త్రిభుజంలో కనిపించే చంద్రవంక, కింది త్రిభుజంలో ఉండే సూర్యుడి గుర్తులు కూడా ప్రత్యేకమైనవి. చంద్రుడు ప్రశాంతతకు, చల్లదనానికి ప్రతీకగా భావిస్తే.. సూర్యుడు శక్తి, వేడి, దృఢత్వానికి గుర్తుగా చెబుతారు. సూర్యచంద్రులు ఆకాశంలో ఉన్నంతకాలం నేపాల్ దేశం కూడా నిలిచి ఉండాలనే ఆకాంక్షను ఈ చిహ్నాలు సూచిస్తాయని సాధారణంగా వివరిస్తారు.
నేపాల్ జెండాపై చిహ్నాల ప్రత్యేకత..
ఈ జెండాను దగ్గరగా పరిశీలిస్తే చంద్రవంకలో 16 కిరణాల్లో 8 కనిపించేలా రూపొందించారు. అలాగే కింది భాగంలోని సూర్యుడికి 12 కిరణాలు ఉంటాయి. ఈ వివరాలను నేపాల్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 8లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు జెండాను ఏ కొలతలతో, ఏ విధంగా తయారు చేయాలో కూడా రాజ్యాంగంలోని షెడ్యూల్ 1లో వివరించారు. అంటే ఈ జెండా కేవలం ప్రత్యేకమైన ఆకారంలో ఉండటమే కాదు.. దాని తయారీకి కూడా నిర్దిష్టమైన నియమాలు ఉన్నాయి.
మొత్తానికి నేపాల్ జాతీయ జెండా అనేది కేవలం ఓ దేశానికి గుర్తింపు మాత్రమే కాదు.. ఆ దేశ చరిత్ర, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, జాతీయ భావాలను ప్రతిబింబించే చిహ్నం. అందుకే ప్రపంచ దేశాల జెండాలన్నీ ఒకే తరహాలో కనిపించినా.. నేపాల్ జెండా మాత్రం తనదైన ప్రత్యేక ఆకారంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది.