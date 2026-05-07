Blue Moon : ఆకాశంలో అద్భుతం బ్లూ మూన్.. నిజంగానే చందమామ నీలం రంగులోకి మారుతుందా?
Blue Moon : మే 31వ తేదీన ఒక అరుదైన ఖగోళ వింత సంభవించనుంది. అదే బ్లూ మూన్. ఈ పేరు వినగానే చందమామ నీలం రంగులోకి మారిపోతాడని చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ నిజానికి అలా జరగదు. మరి ఎందుకు బ్లూ మూన్ అంటారు? ఆ రోజు ఏం జరుగుతుంది?
Blue Moon : చందమామ నీలంగా మారుతుందా?
ఆకాశంలో జరిగే అద్భుతాలను చూడటం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? ముఖ్యంగా చందమామకు సంబంధించిన వింతలు అంటే అందరికీ ఆసక్తే. ఈ ఏడాది ఒక అరుదైన ఖగోళ ఘటన జరగనుంది. అదే బ్లూ మూన్. మే 31న ఈ బ్లూ మూన్ ఆకాశంలో కనువిందు చేయనుంది. అయితే, పేరు వినగానే చంద్రుడు నీలం రంగులోకి మారిపోతాడని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అసలు విషయం ఏంటో మీకు తెలుసా?
బ్లూ మూన్ అంటే ఏమిటి? చంద్రుడు నీలంగా కనిపిస్తాడా?
బ్లూ మూన్ అంటే చంద్రుడు నిజంగా నీలం రంగులోకి మారిపోతాడని అర్థం కాదు. ఇది కేవలం ఒక పౌర్ణమికి పెట్టిన పేరు మాత్రమే. సాధారణంగా నెలలో ఒకసారి పౌర్ణమి వస్తుంది. కానీ, అరుదుగా ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు వస్తే, ఆ రెండో పౌర్ణమిని బ్లూ మూన్ అని పిలుస్తారు.
ఇది మనకు కనిపించే మామూలు చంద్రుడిలాగే తెల్లగా, ప్రకాశవంతంగానే కనిపిస్తుంది. అయితే, వాతావరణంలో అగ్నిపర్వతాల బూడిద లేదా పొగ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అప్పుడప్పుడు చంద్రుడు కొంచెం నీలం ఛాయలో కనిపించే అవకాశం ఉంది. కానీ అది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది.
బ్లూ మూన్ ఎన్ని రకాలు?
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు బ్లూ మూన్ను రెండు రకాలుగా పేర్కొంటున్నారు. ఒకటి మంత్లీ బ్లూ మూన్. పైన చెప్పుకున్నట్లు ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు వస్తే రెండో దాన్ని ఇలా పిలుస్తారు. ఇక రెండోది సీజనల్ బ్లూ మూన్. సాధారణంగా ఒక సీజన్లో మూడు పౌర్ణమిలు ఉండాలి. కానీ ఏదైనా ఒక సీజన్లో నాలుగు పౌర్ణమిలు వస్తే, అందులో మూడవ పౌర్ణమిని సీజనల్ బ్లూ మూన్ అంటారు. 2026లో మనం చూడబోయేది కూడా ఇటువంటి ఒక అరుదైన కేటగిరీకి చెందినదే.
2026 బ్లూ మూన్ తేదీ, సమయం ఇదే
2026లో బ్లూ మూన్ మే 31న దర్శనమివ్వనుంది. అంతర్జాతీయ కాలమానం ప్రకారం ఇది రాత్రి 8:45 గంటల సమయంలో సంభవిస్తుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం కూడా మే 31న భారతీయులు ఈ బ్లూ మూన్ ను చూడవచ్చు. అయితే 2026 బ్లూ మూన్లో మరో ట్విస్ట్ ఉంది. ఆ రోజు కనిపించేది మైక్రో మూన్. అంటే చంద్రుడు భూమికి అత్యంత దూరంగా ఉంటాడు. దీనివల్ల చందమామ మామూలు కంటే కొంచెం చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది.
బ్లూ మూన్ భారత్లో ఎలా చూడాలి?
భారతదేశంలో మే 31 రాత్రి పూట ఈ అద్భుతాన్ని స్పష్టంగా చూడవచ్చు. సూర్యాస్తమయం అయిన వెంటనే తూర్పు దిశలో చంద్రుడు ఉదయించే సమయంలో వ్యూ అదిరిపోతుంది. దీన్ని చూడటానికి మీకు ఎలాంటి టెలిస్కోపులు అక్కర్లేదు. మీ కళ్లతోనే నేరుగా చూడవచ్చు. ఒకవేళ మీరు సిటీకి దూరంగా, లైట్ల వెలుతురు తక్కువగా ఉన్న పొలాల్లోనో లేదా ఖాళీ ప్రదేశాల్లోనో ఉంటే చంద్రుడు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు. మంచి కెమెరా లేదా బైనాక్యులర్స్ ఉంటే ఆ అందాన్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
ఈ ఖగోళ వింత ఎందుకు ప్రత్యేకం?
బ్లూ మూన్ అనేది ప్రతిరోజూ వచ్చేది కాదు. ఇది కొన్ని ఏళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే వచ్చే అరుదైన సంఘటన. అందుకే "వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్" అనే సామెత కూడా పుట్టింది. ఇది మనకు విశ్వంలోని వింతలను, గ్రహాల గమనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం కల్పిస్తుంది.