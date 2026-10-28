River : ఇండియాలో ఒకేనది, దేశం దాటగానే రెండు నదులుగా మారుతుంది.. ఈ నది ఏదో తెలుసా?
ఇండియాలో పుట్టే ఓ నది బార్డర్ దాటి బంగ్లాదేశ్ లోకి ప్రవేశించగానే రెండుగా మారుతుంది. ఇలా మనదేశంలో ఒకే ప్రవాహం, బంగ్లాదేశ్ లో మాత్రం రెండుగా మారే నది ఏదో తెలుసా?
ఇదో వింత నది...
నదులు పుట్టుక నుంచి సముద్రంలో కలిసే వరకు ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతాయి. కొన్ని నదులు తమ ప్రయాణంలో ఉపనదులను కలుపుకుంటే.. మరికొన్ని నదులు పాయలుగా విడిపోయి వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రవహిస్తాయి. అయితే ఇండియాలో పుట్టే ఓ నది అంతర్జాతీయ సరిహద్దును దాటిన తర్వాత రెండు వేర్వేరు నదులుగా మారుతుందని మీకు తెలుసా? ఈ ఆసక్తికరమైన భౌగోళిక విశేషం ఈశాన్య భారతదేశంలోని బరాక్ నదికి ఉంది.
భారత్లో బరాక్గా ప్రవహించే ఈ నది బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సుర్మా, కుశియారా అనే రెండు నదులుగా విడిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ రెండు నదులు మళ్లీ కలసి మేఘనా నదిగా మారతాయి. అసలు ఈ నది ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
బరాక్ నది ఎక్కడ పుడుతుంది?
బరాక్ నది ఈశాన్య భారతదేశంలోని మణిపూర్ కొండ ప్రాంతాల్లో జన్మిస్తుంది. అక్కడి నుంచి కొండలు, లోయలు, మైదాన ప్రాంతాల గుండా ప్రవహిస్తూ అస్సాం రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ముఖ్యంగా అస్సాంలోని కాచార్ ప్రాంతం, సిల్చార్ నగర ప్రజల జీవనంతో బరాక్ నది ముడిపడి ఉంటుంది.
ఈ నది ప్రయాణం కేవలం ఒక రాష్ట్రానికే పరిమితం కాదు. దీని పరీవాహక ప్రాంతం మణిపూర్, మిజోరం, అస్సాం సహా ఈశాన్య భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉంది. బరాక్ నదీ వ్యవస్థ భారతదేశం నుంచి బంగ్లాదేశ్ వరకు విస్తరించి, అక్కడి నదీ ప్రవాహంతో అనుసంధానమవుతుంది. బరాక్ నది మణిపూర్ కొండల్లో సుమారు 2,331 మీటర్ల ఎత్తులో పుట్టి, చివరకు సుర్మా, కుశియారా, మేఘనా నదీ వ్యవస్థలో భాగమవుతుంది.
ఇండియా బార్డర్ దాటగానే రెండుగా చీలే నది...
బరాక్ నది ప్రయాణంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఘట్టం భారత్–బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు సమీపంలో కనిపిస్తుంది. అస్సాంలోని కరీంగంజ్ ప్రాంతం సమీపంలో, బంగ్లాదేశ్లోని అమల్షిద్ వద్ద ఈ నది రెండు పాయలుగా విడిపోతుంది. ఉత్తరం వైపు ప్రవహించే పాయకు సుర్మా నది అని, దక్షిణం వైపు ప్రవహించే పాయకు కుశియారా నది అని పేర్లు వచ్చాయి.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఇవి రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పుట్టిన నదులు కావు. ఒకే బరాక్ నదిలోని నీరు భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా రెండు మార్గాల్లో ప్రవహించడం వల్ల ఈ రెండు నదీ ప్రవాహాలు ఏర్పడ్డాయి. నది ప్రవాహం, భూమి వాలు, పరిసర ప్రాంతాల భౌగోళిక స్వరూపం దీనికి కారణాలు.
దీంతో భారతదేశంలో బరాక్గా గుర్తింపు పొందిన నది, బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్లిన తర్వాత రెండు పేర్లతో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకతే బరాక్ నదిని భౌగోళికంగా ఆసక్తికరమైన నదీ వ్యవస్థగా నిలబెడుతోంది.
బరాక్ నది గురించి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు
బరాక్–సుర్మా–కుశియారా–మేఘనా నదీ వ్యవస్థను కలిపి చూసినప్పుడు ఇవి దాదాపు 900 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తాయి. ఈ నదికి జిరి, చిరి, మధుర, జటింగా, సోనై, లాంగై, సింగ్లా వంటి ఉపనదులు ఉన్నాయి.. ఇవి బరాక్ నదీ వ్యవస్థకు నీటిని అందిస్తాయి. ఈ ఉపనదుల వల్ల నది ప్రవాహం మరింత విస్తరిస్తుంది.
బరాక్ లోయలో కురిసే భారీ వర్షాలు, కొండ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నీరు నదిలో ప్రవాహాన్ని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో అస్సాంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. నదికి అనుసంధానమైన ఉపనదుల నుంచి వచ్చే నీరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపుతుంది.
బరాక్ నది భారతదేశం, బంగ్లాదేశ్ మధ్య సహజమైన జల అనుసంధానంగా పనిచేస్తుంది. దీని నీరు బంగ్లాదేశ్లోని సుర్మా, కుశియారా నదుల ద్వారా విస్తృత ప్రాంతాలకు చేరుతుంది. అందుకే ఈ నదీ వ్యవస్థ వ్యవసాయం, వరదల నిర్వహణ, జలవనరుల ప్రణాళికలో ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది.
నదులు దేశాల సరిహద్దులను పట్టించుకోవు..
బరాక్ నది ప్రత్యేకత కేవలం ఒక నది రెండు నదులుగా విడిపోవడమే కాదు. అది ప్రకృతిలో నదుల ప్రవాహం ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుందో తెలియజేస్తుంది. ఒకే నది భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా వేర్వేరు పేర్లతో ప్రవహించవచ్చు. మళ్లీ మరో ప్రాంతంలో కలసి కొత్త పేరుతో కొనసాగవచ్చు.
భారతదేశంలో బరాక్గా మొదలైన ఈ ప్రయాణం, బంగ్లాదేశ్లో సుర్మా, కుశియారా నదులుగా విడిపోయి, చివరకు మేఘనా నదిగా మారి బంగాళాఖాతాన్ని చేరుతుంది. ఒకే నీటి ప్రవాహం ఎన్నో పేర్లు, మార్గాలు, ప్రాంతాలను కలుపుతూ సాగడం ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతమైన భౌగోళిక విశేషాల్లో ఒకటి.