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- Auto Ram Prasad: రామ్ ప్రసాద్ కు అన్యాయం, సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీను వెన్నుపోటు పొడిచారా?
Auto Ram Prasad: రామ్ ప్రసాద్ కు అన్యాయం, సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీను వెన్నుపోటు పొడిచారా?
బుల్లితెరపై.. స్టార్ కామెడియన్స్ గా మాత్రమే కాదు.. రియల్ లైఫ్ లో ప్రాణస్నేహితులుగా ఉన్నారు ఆటో రామ్ ప్రసాద్, సుడిగాలి సుధీర్ , గెటప్ శ్రీను. ఇంత మంచి స్నేహితులు మధ్య ఏం జరిగింది. రామ్ ప్రసాద్ కు ఆ ఇద్దరు వెన్నుపోటు పొడిచారా?
బుల్లితెరపై దశాబ్దాల స్నేహం..
బుల్లితెరపై దశాబ్ద కాలంగా తమదైన శైలిలో నవ్విస్తూ, కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను అలరించిన కామెడీ కాంబినేషన్లలో సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీను, ఆటో రామ్ప్రసాద్ల జోడీ ముందుంటుంది. 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఈ ముగ్గురు మిత్రులు, కేవలం సహనటులుగానే కాకుండా నిజ జీవితంలోనూ మంచి స్నేహితులుగా గుర్తింపు పొందారు. అయితే కాలక్రమేణా ఎవరి దారులు వారు చూసుకుంటూ ఈ షోకి దూరమయ్యారు.
అయినా సరే వీరిముగ్గురి మధ్య స్నేహంమాత్రం ఏమాత్రం చెక్కు చెదరలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆటో రామ్ప్రసాద్ బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలోకి అడుగుపెట్టడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. కానీ, రామ్ప్రసాద్కు ఆయన ప్రాణ స్నేహితులైన సుధీర్, శ్రీను నుంచి తగిన మద్దతు లభించడం లేదన్న విమర్శలు సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తమవుతున్నాయి. అసలు ఈ విషయంలో జరుగుతున్న చర్చ ఏమిటి.
బిగ్ బాస్లోకి ఆటో రామ్ప్రసాద్ ఎంట్రీ
జబర్దస్త్ షోకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన ఈ ముగ్గురిలో చివరిగా రామ్ప్రసాద్ కూడా ఆ షోను వీడి బయటికి వచ్చేశారు. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా ఆయన 'బిగ్ బాస్' రియాలిటీ షో సీజన్10 లోకి కంటెస్టెంట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. హౌస్లోకి అడుగుపెట్టే ముందు ఆయన తోటి మిత్రులు సుధీర్, శ్రీను, హైపర్ ఆదిలతో కలిసి చేసిన స్కిట్లు యూట్యూబ్లో భారీ వ్యూస్ను సొంతం చేసుకున్నాయి. షో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రామ్ప్రసాద్ తనదైన మార్క్ కామెడీతో, హుషారైన ఆటతీరుతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
స్నేహితుల నుంచి మద్దతు కరువు
బిగ్ బాస్ హౌస్లో ప్రతివారం జరిగే నామినేషన్ ప్రక్రియలో రామ్ప్రసాద్ పలుమార్లు డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. సాధారణంగా సినిమా లేదా టీవీ రంగంలో ఉండే సెలబ్రిటీలు ఎవరైనా రియాలిటీ షోలకు వెళ్తే, వారి స్నేహితులు, సెలబ్రిటీలు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా వారికి ఓట్లు వేయమని అభిమానులను కోరడం సర్వసాధారణం. అయితే, రామ్ప్రసాద్ నామినేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు సుడిగాలి సుధీర్ గానీ, గెటప్ శ్రీను గానీ తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా రామ్ప్రసాద్ను సపోర్ట్ చేయాలని ఒక్క పోస్ట్ కూడా పెట్టలేదట. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు, "ఇంతకాలం కలిసి తిరిగిన స్నేహితులు కష్టకాలంలో ఇలా పట్టించుకోకపోవడం ఏంటి?" అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొందరైతే దీన్ని 'వెన్నుపోటు' అంటూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు కూడా గుప్పిస్తున్నారు.
కావాలని చేస్తున్నారా? లేక వేరే కారణాలు ఉన్నాయా?
మరోవైపు, వీరు స్పందించకపోవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. సుడిగాలి సుధీర్ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉండరని, చాలా అరుదుగా పోస్టులు పెడుతుంటారని అందరికీ తెలిసిందే. ఇక గెటప్ శ్రీను కూడా ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో మోస్ట్ బిజీ కమెడియన్గా మారడంతో వరుస షూటింగ్స్తో తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. కేవలం సోషల్ మీడియా వినియోగంపై పెద్దగా ఆసక్తి లేకపోవడం వల్లే వారు పోస్టులు పెట్టి ఉండకపోవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతే కాదు హౌస్ లో మరో జబర్దస్త్ కమెడియన్ నరేష్ కూడా ఉండటంతో.. ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి సపోర్ట్ చేయడం మంచిది కాదు అని.. సైలెంట్ గా ఉన్నారన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది.
అంతేకాకుండా, దీని వెనుక స్వయంగా రామ్ప్రసాద్ వ్యూహం కూడా ఉండొచ్చని మరికొందరు అంటున్నారు. తనకు ఇప్పటికే ఉన్న బలమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఓట్లతో తాను ముందుకు వెళ్లగలనని, స్నేహితుల సబ్జెక్ట్ లేదా వారి క్రేజ్ను తాను వాడుకోవాలని రామ్ప్రసాద్ భావించి ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తెరపై నవ్వులు పంచే ఈ స్నేహితుల మధ్య బయట ఎలాంటి బంధం ఉందనేది కేవలం వారికే తెలియాలి.