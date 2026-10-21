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- Ramayana Movie: రూ.4000 కోట్ల 'రామాయణం' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ.. వరల్డ్ వైడ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?
Ramayana Movie: రూ.4000 కోట్ల 'రామాయణం' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ.. వరల్డ్ వైడ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?
Ramayana Movie: నితీష్ తివారీ డైరెక్షన్లో రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి నటిస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా 2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఈరోజు నుంచే మొదలయ్యాయి. వరల్డ్ వైడ్ గా రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసా?
4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్..
రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి! ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీగా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రణ్బీర్ కపూర్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
రామాయణం రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ విజువల్ వండర్ను బిగ్ స్క్రీన్పై చూసేందుకు ఆడియన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఐమ్యాక్స్తో పాటు పలు ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నారు. మన ఇండియన్ ఎపిక్ను గ్లోబల్ ఆడియన్స్కు గ్రాండ్గా పరిచయం చేసేందుకు మూవీ టీమ్ రెడీ అయింది.
ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ మ్యూజిక్. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్, హాలీవుడ్ లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హన్స్ జిమ్మర్ కలిసి 'రామాయణం' సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు కలిసి పనిచేస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు స్కై రేంజ్కు చేరుకున్నాయి.
ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్కు చెందిన నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీ రెండు భాగాలుగా రానుంది. ఫస్ట్ పార్ట్ 2026 నవంబర్ 5న రిలీజ్ అవుతుండగా.. సెకండ్ పార్ట్ 2027 దీపావళికి రానుందని అంచనా. హిందీ, కన్నడ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్ కానుంది.
మ్యూజిక్ గురించి హీరోల కామెంట్స్..
'రామాయణం' మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుతూ యశ్ తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. స్కూల్, కాలేజ్ రోజుల్లో ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన ఎన్నో పాటలకు తాను డ్యాన్స్ చేశానని యశ్ చెప్పుకొచ్చారు.
ముఖ్యంగా 'చిక్కుబుక్కు చిక్కుబుక్కు రైలే' పాట తనకెప్పటికీ గుర్తిండిపోతుందని యశ్ అన్నారు. కన్నడ ఇండస్ట్రీకి కూడా రెహమాన్ ఎంతో సేవ చేశారని, ఇప్పుడు ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని యశ్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
భారీ స్టార్ కాస్ట్, ఇంటర్నేషనల్ టెక్నికల్ టీమ్, లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లతో వస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ట్రెండ్ చూస్తుంటే మాత్రం రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.