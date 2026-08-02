QR Code Top Corners: క్యూఆర్ కోడ్ మూలల్లో 3 పెద్ద స్క్వేర్లు ఎందుకుంటాయో తెలుసా?
QR Code Top Corners: క్యూఆర్ కోడ్ మూలల్లో 3 పెద్ద బాక్స్లు ఎందుకుంటాయి? స్కాన్ వెనుక ఉన్న ఇంజనీరింగ్, రీడ్ సోలమన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ టెక్నాలజీ గురించి వివరంగా ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోజు చూసే QR Code లో ఇంత పెద్ద సైన్స్ ఉందా? ఆ మూలల బాక్సుల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం
మన రోజువారీ జీవితంలో పొద్దున లేస్తే కాఫీ కొనడం దగ్గర నుంచి, రెస్టారెంట్లో డిజిటల్ మెనూ చూసి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం దాకా, లేదా ఏదైనా టికెట్ స్కాన్ చేయడం వరకు ప్రతి దానికి క్యూఆర్ కోడ్ (Quick Response) వాడడం కామన్ అయిపోయింది. క్యూఆర్ కోడ్ చూస్తే నలుపు, తెలుపు రంగుల్లో ఉన్న చదరపు బాక్సుల గజిబిజి గందరగోళంలా అనిపిస్తుంది.
కానీ ప్రతి క్యూఆర్ కోడ్ వెనుక వేగంగా డేటాను డికోడ్ చేసే ఒక నిర్దిష్టమైన డిజైన్ నియమం ఉంటుంది. క్యూఆర్ కోడ్ మూలల్లో ఉండే ఆ మూడు పెద్ద స్క్వేర్లు దాని నిర్మాణంలో చాలా కీలకమైనవి. ఇవి కేవలం చూడటానికి డిజైన్ కోసం పెట్టినవి కావు. వీటిని 'ఫైండర్ ప్యాటర్న్స్' అంటారు. డిజిటల్ పరికరాలు మిల్లీసెకన్ల వ్యవధిలో డేటాను డికోడ్ చేయడానికి ఇవి సహాయపడతాయి.
పారిశ్రామిక అసెంబ్లీ లైన్ల నుండి రోజువారీ జీవితం వరకు: క్యూఆర్ కోడ్ల పుట్టుక
ఈ రోజుల్లో క్యూఆర్ కోడ్లు పేమెంట్ సిస్టమ్స్లో ముఖ్యమైన భాగంగా మారాయి. కానీ నిజానికి ఒక పారిశ్రామిక రంగంలోని లాజిస్టిక్స్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇవి కనిపెట్టారు. 1994లో డెన్సో గ్రూప్కు చెందిన అనుబంధ సంస్థ అయిన డెన్సో వేవ్ (Denso Wave) అనే ఒక జపనీస్ కంపెనీ ఇంజనీర్లు దీనిని రూపొందించారు.
ఆటోమొబైల్ తయారీ అసెంబ్లీ లైన్లలో విడిభాగాలను సులభంగా ట్రాక్ చేయడానికి ఒక క్విక్ రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్ను వారు తయారు చేశారు. అప్పట్లో ఉన్న సాధారణ 1D బార్కోడ్లు చాలా తక్కువ సమాచారాన్ని మాత్రమే నిల్వ చేసేవి. అంతేకాకుండా వాటిని స్కాన్ చేసేటప్పుడు కచ్చితమైన పొజిషన్లో పట్టుకోవాల్సి వచ్చేది. ఈ సమస్యను దాటి, స్కేనర్ ముందు కచ్చితమైన పొజిషన్ అవసరం లేకుండానే ఎక్కువ సమాచారాన్ని తీసుకెళ్లేలా క్యూఆర్ ఫార్మాట్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
నాలుగు కాదు.. మూడు స్క్వేర్లు మాత్రమే ఎందుకు?
మూడు మూలల్లో ఉండే ఫైండర్ ప్యాటర్న్స్ ప్రధానంగా స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరాకు రెండు సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరిస్తాయి. ఒకటి ఐడెంటిఫికేషన్, రెండోది ఓరియంటేషన్.
• తక్షణ గుర్తింపు: ఫైండర్ ప్యాటర్న్ ప్రత్యేక నిష్పత్తి కెమెరాకు సహాయపడుతుంది. కెమెరా చూసే జియోమెట్రిక్ చిత్రం ఏదో సాధారణ బొమ్మ కాదని, అది క్యూఆర్ కోడ్ నిర్మాణం అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
• దిశను గుర్తించడం: ఒక టూ-డైమెన్షనల్ (2D) ప్లేన్ దిశను నిర్ణయించడానికి మూడు పాయింట్లు సరిపోతాయి. నాలుగో మూలను ఖాళీగా వదిలేయడం వల్ల డేటాను నిల్వ చేయడానికి ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుంది.
స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా ఏటవాలుగా ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను లేదా వంగి ఉన్న ఉపరితలంపై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను చూసినప్పుడు, డికోడర్ ఈ మూడు ఫైండర్ ప్యాటర్న్స్ స్థానాన్ని గుర్తించి ఆ వంకరగా ఉన్న చిత్రాన్ని ఫ్లాట్ గ్రిడ్గా మారుస్తుంది.
పాడైపోయిన లేదా గీతలు పడిన క్యూఆర్ కోడ్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
క్యూఆర్ కోడ్లను ప్రత్యేకంగా నిలిపే అత్యుత్తమ ఫీచర్ ఏంటంటే.. అవి భౌతికంగా పాడైనా, దుమ్ము పడినా లేదా గీతలు పడినా కూడా సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. క్యూఆర్ కోడ్లు "రీడ్ సోలమన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్" అనే విధానాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. ఇది అసలు సమాచారంతో పాటు అదనపు అవసరమైన సమాచారాన్ని నిల్వ చేస్తుంది. ఈ సమాచారం వల్ల క్యూఆర్ కోడ్లో మిస్సయిన భాగాలను స్కేనింగ్ ప్రోగ్రామ్లు గణితశాస్త్ర పద్ధతిలో మళ్లీ పునర్నిర్మించగలవు. మనం ఎంచుకునే ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ ఆధారంగా క్యూఆర్ కోడ్లోని దాదాపు 30 శాతం భాగం పాడైపోయినా లేదా మూతపడిపోయినా కూడా అది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది.
స్కాన్ కాకుండా వచ్చే సమస్యలు
ఈ అల్గోరిథం ఎంత బలంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని వాతావరణ లేదా పరిసరాల కారణాల వల్ల కోడ్ను డికోడ్ చేయడం కష్టమవుతుంది:
• క్వైట్ జోన్ లేకపోవడం: క్యూఆర్ కోడ్ చుట్టూ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన తెల్లటి ఖాళీ స్థలం లేకపోతే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ పూర్తయింది.. కోడ్ ఎక్కడ ప్రారంభమైందో కెమెరా గుర్తించలేక అయోమయానికి గురవుతుంది.
• తక్కువ కాంట్రాస్ట్ : తక్కువ కాంట్రాస్ట్ ఉన్నప్పుడు లేదా స్టిక్కర్లపై గ్లేర్ పడినప్పుడు, లేదా తక్కువ వెలుతురు ఉన్నప్పుడు సెన్సార్ క్యూఆర్ కోడ్ను సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయలేదు.
• అధిక సమాచారం నింపడం : చాలా చిన్న సైజు కోడ్లో చాలా పెద్ద యుఆర్ఎల్ లేదా ఎక్కువ సమాచారాన్ని నిల్వ చేసినప్పుడు, ఆ కోడ్ బ్లర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.