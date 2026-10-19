నిమ్మతొనలు గుర్తున్నాయా? 90’s కిడ్స్ ఫేవరెట్, ఇప్పుడెక్కడ దొరుకుతున్నాయంటే
1990లలో బాల్యం గడిపిన చాలామందికి అప్పట్లో చిన్న దుకాణాల్లో దొరికే చిరుతిళ్లతో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. చేతిలో ఉన్న కొద్దిపాటి డబ్బులతో ఇష్టమైనవి కొనుక్కుని స్నేహితులతో పంచుకోవడం పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం. అలాంటి చిరుతిళ్లలో ‘నిమ్మతొనలు’ కూడా ఉన్నాయి.
90’s కిడ్స్ ఫేవరెట్ నిమ్మతొనలు
ఇప్పుడంటే పిల్లల కోసం మార్కెట్లో రకరకాల చాక్లెట్లు, క్యాండీలు, జెల్లీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ 90’s కిడ్స్ చిన్నతనం గుర్తుచేసే పాతకాలపు చిరుతిళ్ల రుచే వేరు. స్కూల్ దగ్గర చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో, బడి బయట బడ్డీ కొట్లలో కనిపించే నిమ్మతొనలు కూడా అలాంటి జ్ఞాపకాలలో ఒకటి. అప్పట్లో జేబులో ఉన్న కొద్దిపాటి డబ్బులతో కొనుక్కుని తింటూ స్నేహితులతో సరదాగా గడిపిన రోజులు ఇప్పటికీ చాలామందికి గుర్తుండే ఉంటాయి.
నిమ్మతొనల రుచి ఎలా ఉంటుంది?
పేరు వింటేనే నిమ్మకాయ గుర్తుకొస్తుంది. నిమ్మతొనలు అనే పేరుతో గుర్తుండిపోయిన ఈ చిరుతిండి రుచిలో తీపి, పులుపు కలిసిన ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. నిమ్మకాయ రుచిని ఇష్టపడేవారికి ఈ తరహా క్యాండీలు మరింత నచ్చుతాయి. కొన్ని రకాలలో పుల్లటి రుచి ఎక్కువగా ఉంటే, మరికొన్నింటిలో తీపి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో లభించే ఉత్పత్తుల తయారీ విధానం, పదార్థాలను బట్టి రుచి, రంగు, ఆకృతి మారవచ్చు.
ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి?
ఒకప్పుడు చిన్న కిరాణా దుకాణాల్లో ఎక్కువగా కనిపించిన పాతకాలపు క్యాండీలు ఇప్పుడు కొన్ని సూపర్మార్కెట్లు, చిరుతిళ్ల దుకాణాల్లోనూ కనిపిస్తున్నాయి. నిమ్మకాయ రుచి కలిగిన క్యాండీలకు సూపర్మార్కెట్లలోనూ ఆదరణ ఉంది. డీమార్ట్తో పాటు కొన్ని కిరాణా షాపుల్లోనూ నిమ్మతొనలు వివిధ ఫ్లేవర్లలో లభిస్తున్నాయి. అయితే అన్ని డీమార్ట్ శాఖల్లోనూ ఇవి ఉంటాయని చెప్పలేం. షాపును బట్టి స్టాక్, బ్రాండ్, ఫ్లేవర్లు మారవచ్చు. కొనాలనుకునేవారు క్యాండీలు ఉండే విభాగంలో వెతకడం లేదా షాపు సిబ్బందిని అడగడం మంచిది.
పాత రుచికి మళ్లీ ఆదరణ!
పాతకాలపు క్యాండీలు, సంప్రదాయ చిరుతిళ్లపై పెద్దల్లో మళ్లీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. చిన్నప్పుడు తిన్న రుచులను తమ పిల్లలకు పరిచయం చేయాలనుకునేవారు కూడా ఉన్నారు. అందుకే పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే క్యాండీలు ఇప్పటికీ చాలామందిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే నిమ్మతొనలు మొదట ఎప్పుడు తయారయ్యాయి, వాటిని తొలిసారిగా ఏ సంస్థ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది అనే విషయాలకు సంబంధించి విశ్వసనీయమైన అధికారిక చరిత్ర అందుబాటులోలేదు. ఇవి లోకల్ గా తయారు చేసేవారు. కాబట్టి వాటి మూలాల గురించి చెప్పలేం.
నేటి పిల్లలకు కొత్త కొత్త క్యాండీలు ఎన్ని ఉన్నా, 90’s కిడ్స్కు నిమ్మతొనలు అంటే కేవలం ఓ చిరుతిండి కాదు.. చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకం! మళ్లీ ఆ రుచిని ఆస్వాదించే అవకాశం దొరికితే, పాత రోజులు గుర్తుకు రావడం ఖాయం.