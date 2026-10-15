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- Online Jobs: ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలు నిజమో కాదో ఎలా గుర్తించాలి? ఇవి తెలిస్తే అస్సలు మోసపోరు!
Online Jobs: ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలు నిజమో కాదో ఎలా గుర్తించాలి? ఇవి తెలిస్తే అస్సలు మోసపోరు!
Online Jobs: ప్రస్తుతం చాలామంది ఇంటి నుంచే ఉద్యోగం చేస్తూ డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఆన్ లైన్ లో నిజమైన ఉద్యోగ అవకాశాలతో పాటు, అధిక జీతం ఇస్తామంటూ ఆశ చూపించే నకిలీ జాబ్ ఆఫర్లు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని ఎలా గుర్తించాలో చూద్దాం.
ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలు నిజమో కాదో ఎలా గుర్తించాలి?
ఇంటర్నెట్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిన ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలామంది ఇంటి నుంచే ఉద్యోగం చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, ఫ్రెషర్స్, గృహిణులు ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలను వెతకడం సులభమైనప్పటికీ, అదే సమయంలో నకిలీ ఉద్యోగ ప్రకటనలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కొంతమంది మోసగాళ్లు అధిక జీతం ఇస్తామని, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఆశ చూపించి అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా ఆన్లైన్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసే ముందు అది నిజమైందో కాదో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఎలా తెలుసుకోవాలో చూద్దాం.
కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవడం
ఆన్లైన్ ఉద్యోగ ప్రకటనను చూసిన వెంటనే నమ్మకుండా, ముందుగా ఆ ఉద్యోగాన్ని అందిస్తున్న కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవాలి. కంపెనీకి అధికారిక వెబ్సైట్ ఉందా, ఉద్యోగ వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయా, సంప్రదించడానికి సరైన వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా అనే విషయాలను పరిశీలించాలి. ఉద్యోగ ప్రకటనలో కంపెనీ పేరు ఉంటే, ఆ పేరును గూగుల్లో వెతికి అధికారిక వెబ్సైట్ను గుర్తించాలి. వెబ్సైట్లోని కెరీర్స్ విభాగంలో సంబంధిత ఉద్యోగం ఉందో లేదో చూడాలి. అయితే వెబ్సైట్ ఉన్నంత మాత్రాన కంపెనీ నిజమైందని చెప్పలేము. ఇతర విశ్వసనీయ ఆధారాలతో కూడా వివరాలను ధృవీకరించాలి.
ముందుగా డబ్బులు అడిగితే జాగ్రత్త
నకిలీ ఉద్యోగాలను గుర్తించడానికి ముఖ్యమైన సూచనల్లో ముందస్తు చెల్లింపుల డిమాండ్ ఒకటి. ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ముందు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, ఉద్యోగ నియామక రుసుము లేదా ఇతర ఛార్జీలు చెల్లించాలని ఎవరైనా కోరితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత UPI నంబర్కు వెంటనే డబ్బులు పంపాలని ఒత్తిడి చేస్తే మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
భారీ జీతం ఇస్తామని చెప్పే ప్రకటనలు
రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు గంటలు పనిచేస్తే వేల రూపాయలు సంపాదించవచ్చని, ఎలాంటి అనుభవం లేకుండానే అధిక జీతం వస్తుందని కొన్ని ప్రకటనలు చెబుతుంటాయి. ఇలాంటి హామీలను నమ్మే ముందు ఉద్యోగం తీరు, పని బాధ్యతలు, అవసరమైన నైపుణ్యాలు, జీతం చెల్లించే విధానం గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రతి అధిక జీతం ఉద్యోగం నకిలీది కాకపోవచ్చు. కానీ పని వివరాలు చెప్పకుండా ఆదాయం గురించి మాత్రమే ప్రచారం చేయడం, వెంటనే చేరాలని ఒత్తిడి చేయడం వంటివి అనుమానించదగినవే.
వెబ్సైట్ లింకులను చెక్ చేయడం
ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఇమెయిల్ వచ్చినప్పుడు పంపిన వ్యక్తి అడ్రస్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. కొంతమంది మోసగాళ్లు నిజమైన కంపెనీ పేరును పోలిన నకిలీ ఇమెయిల్ అడ్రస్లు, వెబ్సైట్లు ఉపయోగిస్తారు. వెబ్సైట్ అడ్రస్లో అక్షరాల మార్పులు ఉన్నాయా, అనుమానాస్పద లింకులు పంపుతున్నారా అనే విషయాలను గమనించాలి.
వ్యక్తిగత వివరాలు, OTPలను పంచుకోవద్దు
ఉద్యోగానికి అప్లై చేసే సమయంలో పేరు, విద్యార్హతలు, రెజ్యూమ్ వంటి వివరాలు అవసరం కావచ్చు. కానీ బ్యాంక్ పాస్వర్డ్లు, ATM PIN, UPI PIN, OTP వంటి సమాచారాన్ని ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు. ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి బ్యాంక్ వివరాలు అడగడం లేదా తెలియని యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేయమని కోరడం ప్రమాదకరం.
నిజమైన ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలను ఎక్కడ వెతకాలి?
ఉద్యోగాల కోసం వెతికేటప్పుడు కంపెనీల అధికారిక కెరీర్స్ పేజీలు, విశ్వసనీయ ఉద్యోగ పోర్టల్స్ ఉపయోగించవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖ లేదా నియామక సంస్థ అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పరిశీలించాలి. ఉద్యోగ ప్రకటనలో జీతం, అర్హతలు, పని సమయం, ఉద్యోగ బాధ్యతలు, అప్లికేషన్ గడువు వంటి వివరాలు ఉన్నాయో లేదో చూడాలి. ఉద్యోగ పోర్టల్లో ప్రకటన కనిపించిందని మాత్రమే దాన్ని పూర్తిగా నమ్మకూడదు. ప్రతి ఉద్యోగాన్ని విడిగా ధృవీకరించడం అవసరం.
ఫేక్ జాబ్ ఆఫర్ వల్ల మోసపోతే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ ఉద్యోగం పేరుతో డబ్బులు చెల్లించి మోసపోయినట్లయితే వెంటనే బ్యాంక్ లేదా సంబంధిత చెల్లింపు సేవను సంప్రదించాలి. సైబర్ ఆర్థిక మోసాల గురించి 1930 హెల్ప్లైన్కు వీలైనంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అలాగే అధికారిక జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. చెల్లింపు రసీదులు, ఫోన్ నంబర్లు, మెసేజ్ లు, ఇమెయిల్లు, ఉద్యోగ ప్రకటనల స్క్రీన్షాట్లను భద్రపరచాలి. వ్యక్తిగత ఖాతా వివరాలు పంచుకున్నట్లయితే వెంటనే పాస్వర్డ్లను మార్చుకోవడం మంచిది.