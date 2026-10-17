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- 13 వేలకే 46 ఇంచుల స్మార్ట్ టీవీ, పైగా 15 ఫ్రీ గిఫ్ట్స్.. హైదరాబాద్లోని ఈ షాపుల్లో భారీ ఆఫర్లు
13 వేలకే 46 ఇంచుల స్మార్ట్ టీవీ, పైగా 15 ఫ్రీ గిఫ్ట్స్.. హైదరాబాద్లోని ఈ షాపుల్లో భారీ ఆఫర్లు
రూ.50 వేల టీవీ 13 వేలకే వస్తే? 20 వేల టీవి 7 వేలకే వస్తే.. ఎగిరి గంతేస్తారు కదా? ఆగండాగండి వీటితో పాటు 8 నుంచి 15 బహుమతులు కూడా స్పాట్ లో ఇచ్చేస్తే.. ఆ ఆనందానికి హద్దులు ఉంటాయా? ఇంతకీ ఏంటా బంపరాఫర్లు.. ? ఎక్కడిస్తున్నారు?
టీవీలపై అదిరిపోయే పండగ ఆఫర్లు
పండగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు ప్రతీ ఇంటా సంతోషాలు విరబూస్తాయి. కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలతో పాటు ఇళ్లను కొత్త వస్తువులతో అలంకరించుకోవడానికి, గృహోపకరణాలు (Home Appliances) కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ సంతోషాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసేందుకు ఎలక్ట్రానిక్స్ హోల్సేల్ వ్యాపారులు - ప్రముఖ స్టోర్లు భారీ పండగ ఆఫర్లను (Festive Offers) అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. ముఖ్యంగా దసరా , దీపావళి పండగల సందర్భంగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై మరీ ముఖ్యంగా టీవీలపై మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నారు.
టీవీల పై అద్భుతమైన ఆఫర్లు
మీ ఇంటికి కొత్త రూపునిచ్చే ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులపై ఈ పండగ సీజన్లో లభిస్తున్న ఆఫర్లు విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి. పండగ ధమాకా ఆఫర్లో భాగంగా 46 ఇంచుల పెద్ద స్మార్ట్ టీవీని కేవలం 13,500- హోల్సేల్ ధరకే అందిస్తున్నారు. సరికొత్త ఫీచర్లు, అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీ, థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్తో ఈ టీవీ అందుబాటులో ఉంది. అంతే కాదు ఈ టీవీ కొన్నవారికి తగ్గించిన ధరకే లభించడమే కాకుండా, పండగ కానుకగా టీవీ కొనుగోలుపై ఏకంగా 15 రకాల బహుమతులు ఇస్తున్నారు. కుక్కర్, మిక్సీ, సౌండ్ బాక్స్ తో పాటు పలు గృహోపకరణాలు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో కిచెన్ వేర్, స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్లు , ఇతర వస్తువులు ఉన్నాయి.
ఈ ఆఫర్లను ఎక్కడ ఇస్తున్నారంటే?
సాధారణంగా మార్కెట్లో 25,000 నుంచి 50 వేల పైనే ఉండే స్మార్ట్ ఎల్ఈడీ టీవీలను నేరుగా హోల్సేల్ ధరలకే వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు. 32 ఇంచుల టీవి 7 వేల 500 కే ఇస్తున్నారు. 55 ఇంచుల టీవీని 22 వేలకే ఇస్తున్నారు. ఏ టీవీ కొన్నా సరే 8 నుంచి 15 గిఫ్ట్స్ ను ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నారు. ఈ పండగ ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు , కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్లు స్టాక్ ఉన్నంత వరకు లేదా పండగ సీజన్ ముగిసే వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి అంటున్నారు. ఈ ఆఫర్లు హైదరాబాద్ కోటీ లోని కింగ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తో పాటు, అత్తాపూర్ లో పిల్లర్ నెంబర్ 279 దగ్గర ఉండే కింగ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతే కాదు కోటీలోని పలు ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్స్ లో కూడా ఈ ఆఫర్స్ ను ఇస్తున్నారు.
కొనుగోలుదారులకు సూచనలు
మీరు కూడా ఈ పండగకు మీ ఇంటికి కొత్త స్మార్ట్ టీవీ లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఆలస్యం చేయకుండా ఆఫర్స్ అందిస్తున్న హోల్సేల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టోర్ను సందర్శించండి. అయితే వాటిని కొనేముందు వారంటీతో పాటు సర్వీస్ వివరాలు, క్వాలిటీని కూడా సరిచూసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఆఫర్లు కదా అని ఆలోచించకుండా కొనేయవద్దు. అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని పూర్తిగా చెక్ చేసుకున్న తరువాతే కొనడం మంచిది.