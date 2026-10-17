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- Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై కొత్త ప్రయోగం.. సినిమాలో హీరోయిన్ లేదు, డ్యూయెట్లు లేవు
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పై కొత్త ప్రయోగం.. సినిమాలో హీరోయిన్ లేదు, డ్యూయెట్లు లేవు
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా అంటే అభిమానులు అదిరిపోయే స్టెప్పుల కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. హీరోయిన్ తో ఆయన చేసే అల్లరి అంతా ఇంతా కాదు. కానీ కాకా సినిమాలో అవేమీ ఉండవట. ఈసినిమాపై షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించాడు ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్.
చిరంజీవి ‘కాకా’పై భారీ అంచనాలు..
చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కాకా. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా తారాస్థాయికి చేర్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్ ఈ సినిమా విశేషాలను పంచుకుంటూ పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.
వాల్తేరు వీరయ్య మ్యాజిక్ రిపీట్!
బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'వాల్తేరు వీరయ్య' సంచలన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే సక్సెస్ఫుల్ టీమ్తో ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ వస్తుండటంతో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. 'మనశంకర వరప్రసాద్' సక్సెస్ తో చిరంజీవి నెక్ట్స్ సినిమాపై ఆడియన్స్ లో అంచనాలు గట్టిగా ఉన్నాయి. దాంతో ఈ సినిమాపై మంచి హైప్ క్రియేట్ అయింది. మెగాస్టార్ స్థాయిని మరింత పెంచేలా, గత చిత్రాల కంటే అద్భుతంగా ఈ సినిమా ఉండబోతుందని కోనా వెంకట్ అన్నారు. బాబీ బ్యాక్-టు-బ్యాక్ హిట్లతో జోరుమీదుండటం ఈ సినిమాకు మరింత ప్లస్ కానుంది. ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్ సుమారు 70 నుండి 75 శాతం పూర్తి కావచ్చినట్లు సమాచారం.
గ్యాంగ్ స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్ , మెగా ప్రయోగం
కాక సినిమా పూర్తిగా ఒక గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమా అయినప్పటికీ, టీజర్ మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణంగా కమర్షియల్ సినిమాలలో ఉండే గ్లామర్, రెగ్యులర్ హీరోయిజం కాకుండా, మెగాస్టార్ చాలా గ్రౌండెడ్ అండ్ డౌన్-టు-ఎర్త్ లుక్లో కనిపించడం విశేషం. చంకలో క్యాష్ బ్యాగ్తో ఆయన వెళ్లే తీరు, దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చిన వింటేజ్ మ్యూజిక్ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచాయి.
కదిరి కాళిదాస్ వర్సెస్ సత్యన్న!
సినిమా టీజర్లో పాత్రల గురించి వస్తున్న చర్చలపై కూడా క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. టీజర్లో 'సత్యవన్న' అని పిలవడం, అలాగే మెగాస్టార్ లీక్ చేసిన 'కదిరి కాళిదాస్' పేర్ల వెనుక పెద్ద కథే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి రెండూ వేర్వేరు పాత్రలా లేక ఒకే వ్యక్తి మారిన రూపామా అన్నది సినిమాలోని ట్విస్ట్ గా ఉండనుంది. ఈ కథలో అనేక లేయర్స్ ఉన్నాయని, జనవరి 13 వరకు ఈ సస్పెన్స్ కొనసాగుతుందని కోన వెంకట్ అన్నారు.
అభిమానులకు పెద్ద షాకే..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే అభిమానులు కోరుకునేది యాక్షన్ తో పాటు డ్యాన్స్ , డ్యూయోట్స్, హీరోయిన్ తో మంచి లవ్ ట్రాక్. కానీ ఈ సినిమాలో అవేమీ ఉండవని తెలుస్తోంది. హీరోయిన్ లేకుండా, డ్యూయెట్లు, లవ్ ట్రాక్లు లేకుండా చిరంజీవి ఒక్కడిమీదే సినిమా కథ సాగుతుందట. మెగాస్టార్ వన్ మ్యాన్ షో చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్, పవర్ఫుల్ ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలమని తెలుస్తోంది. యాక్షన్, ఎమోషన్ కలబోతగా వస్తున్న ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ కోసం మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.