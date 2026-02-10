- Home
- Entertainment
- ధురంధర్ 2 కి రిలీజ్ కు ముందే దెబ్బ? టాక్సిక్ హిస్టారిక్ డీల్తో గేమ్ మారిపోయిందిగా..
ధురంధర్ 2 కి రిలీజ్ కు ముందే దెబ్బ? టాక్సిక్ హిస్టారిక్ డీల్తో గేమ్ మారిపోయిందిగా..
సూపర్స్టార్ యష్ 'టాక్సిక్' సినిమాకు సంబంధించి ఓ భారీ అంతర్జాతీయ డీల్ కుదిరినట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ X పోస్ట్ ప్రకారం, 'టాక్సిక్' ఓవర్సీస్ హక్కులను ఓసంస్థ రికార్డు ధరకు కొనుగోలు చేసింది.
టాక్సిక్ ఓవర్సీస్ డీల్తో పెరిగిన క్రేజ్
ఫార్స్ ఫిలిమ్స్ సంస్థ 'టాక్సిక్' ఓవర్సీస్ హక్కులను దక్కించుకోవడం భారతీయ సినిమాకు పెద్ద శుభవార్త. ఎందుకంటే ఈ సంస్థ ఎన్నో ఏళ్లుగా భారతీయ సినిమాలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన డీల్తో, యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమా విదేశాల్లో భారీ ఎత్తున విడుదల కావడం ఖాయం. దీంతో బాక్సాఫీస్ అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ముఖ్యంగా రణ్వీర్ సింగ్ బ్లాక్బస్టర్ 'ధురంధర్' సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'తో పోటీ పడుతున్న నేపథ్యంలో, 'టాక్సిక్' ఇప్పటికే 'ధురంధర్ 2'ను దాటేసి ముందుకెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది.
ఈ డీల్ కేవలం భారతీయ భాషలకే..
ఈ మెగా డీల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఇది కేవలం భారతీయ భాషల వెర్షన్ల కోసమే. అంటే కన్నడ, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లో విడుదలయ్యే 'టాక్సిక్' సినిమా ఓవర్సీస్ హక్కులను మాత్రమే అమ్మారు. ఈ ఒప్పందం నుంచి సినిమా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ను మినహాయించారు. దీన్నిబట్టి మేకర్స్ అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేయడానికి వేరే వ్యూహంతో ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది.
KGF 2 తర్వాత యష్ గ్రాండ్ రీఎంట్రీ
'KGF చాప్టర్ 2' విజయం తర్వాత, యష్ కొత్త సినిమా 'టాక్సిక్' కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. యష్మ రోసారి పవర్ఫుల్ లుక్తో వెండితెరపైకి గ్రాండ్గా రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, అంతర్జాతీయ అప్పీల్, బహుళ భాషల్లో విడుదల కానుండటంతో 2026లో అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
పండగ వీకెండ్లో 'టాక్సిక్' రిలీజ్
'టాక్సిక్' రిలీజ్ డేట్ను మార్చి 19, 2026గా ఫిక్స్ చేశారు. ఇది ఉగాది, గుడి పడ్వా, ఈద్ వంటి పెద్ద పండగలొచ్చే ఫెస్టివ్ వీకెండ్. ఈ టైమింగ్ వల్ల సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ రన్ దొరుకుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పండగల సీజన్లో పెద్ద స్టార్ సినిమా రిలీజ్ అయితే అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ రావడం ఖాయం.
'టాక్సిక్' పవర్ఫుల్ టీమ్, మల్టీ-లాంగ్వేజ్ ప్లాన్
'టాక్సిక్' సినిమాకు గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, కథను యష్, గీతూ మోహన్దాస్ కలిసి రాశారు. ఈ సినిమాను ఇంగ్లీష్, కన్నడ భాషల్లో ఏకకాలంలో షూట్ చేశారు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం సహా పలు భాషల్లోకి డబ్ చేయనున్నారు. వెంకట్ కె నారాయణ, యశ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తూ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.