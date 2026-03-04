Telugu

సినిమాల్లోకి రాక‌ముందు.. రోజా, న‌య‌న‌తారల పేర్లు ఏంటో తెలుసా?

entertainment Mar 04 2026
Author: Narender Vaitla Image Credits:alchetron.com
రోజా

సినిమా, రాజ‌కీయ రంగాల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న రోజా అస‌లు పేరు శ్రీ ల‌తా రెడ్డి. అయితే సినిమాల్లోకి వ‌చ్చాక దివంగ‌త న‌టుడు, మాజీ ఎంపీ శివ‌ప్ర‌సాద్ ఆమె పేరు రోజాగా మార్చారు.

నయనతార

లేడీ సూప‌ర్ స్టార్‌గా పేరు సంపాదించుకుని సౌత్ ఇండియాలో టాప్ హీరోయిన్‌గా పేరు సంపాదించుకున్న న‌య‌న్ అస‌లు పేరు.. డయాన మరియమ్ కురియన్.

శ్రీదేవి

ల‌నాటి అందాల తార, దివంగ‌త న‌టి శ్రీదేవీ పేరు సినిమాల్లోకి రాక‌ముందు శ్రీ అమ్మ అయ్యంగార్ అయ్యప్పన్.

జయసుధ

‌హ‌జ న‌టి జ‌య‌సుధ సినిమాల్లోకి రాక‌ముందు ఆమె అస‌లు పేరు సుజాత. ద‌ర్శ‌క‌ర‌త్న దాస‌రి నారాయ‌ణ రావు జ‌య‌సుధ అని పేరు పెట్టారు.

జయప్రద

జ‌య‌ప్ర‌ద అస‌లు పేరు ల‌లితా రాణి. సినిమాల్లోకి వ‌చ్చాక జ‌య‌ప్ర‌ద‌గా పేరు మార్చుకున్నారు.

సౌందర్య

దివంగ‌త న‌టి సౌంద‌ర్య సినిమాల్లోకి రాక‌ముందు ఆమె పేరు సౌమ్య‌. సినిమాల్లోకి వ‌చ్చిన త‌ర్వాత పేరు మార్చుకున్నారు.

రంభ

ఒక‌ప్పుడు త‌నం అందం, అభిన‌యంతో కుర్ర‌కారు హృద‌యాల‌ను కొల్ల‌గొట్టిన రంభ‌.. అస‌లు పేరు పేరు విజయలక్ష్మి.

