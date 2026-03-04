- Home
- Entertainment
- Thalapathy Vijay: 2 లక్షల నుంచి 9 కోట్ల వరకు.. దళపతి గ్యారేజ్ లో ఖరీదైన కార్లు ఇవే..
Thalapathy Vijay: 2 లక్షల నుంచి 9 కోట్ల వరకు.. దళపతి గ్యారేజ్ లో ఖరీదైన కార్లు ఇవే..
దళపతి విజయ్ సినిమాలు వదిలేసి పూర్తిగా రాజకీయాలకు పరిమితం అవ్వబోతున్నాడు. ఈక్రమంలో విజయ్ కు సబంధించిన ప్రతీ న్యూస్ వైరల్అవుతోంది. ఇక విజయ్ దళపతి గ్యారేజీలో ఉన్న లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ గురించి మీకు తెలుసా?
విజయ్ దగ్గరున్న కార్లు
సినిమా నేపథ్యంతో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినా, ఇప్పుడు రూ.200 కోట్లకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే స్టార్గా విజయ్ ఎదిగాడు. తన తండ్రి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'వెట్రి' చిత్రంతో బాలనటుడిగా కెమెరా ముందుకొచ్చాడు.
బాలనటుడిగా మెప్పించిన విజయ్
దళపతి విజయ్ కార్ కలెక్షన్
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తన చివరి సినిమా జననాయగన్ లో నటించాడు విజయ్. ఈసినిమా సెన్సార్ సమస్యల వల్ల రిలీజ్ ఆగిపోయింది. ఈ సినిమా పూర్తిగా రాజకీయ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో విజయ్కు జోడీగా పూజా హెగ్డే నటిస్తోంది. రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక విజయ్ నటిస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. దీన్ని తన రాజకీయ ప్రవేశానికి వాడుకుంటారని అంచనాలున్నాయి.
విజయ్ గ్యారేజ్ లో కోట్లు విలవ చేసే కార్లు
విజయ్ కోట్ల రూపాయిల ఆస్తి సంపాదించాడు. ఆయనకు కార్లంటే చాలా ఇష్టం. అంతే కాదు దళపతి గ్యారేజ్ లో కోట్లు విలువ చేసే ఎన్నో కార్లు ఉన్నాయి. ఆయనకు ఇష్టమైన వింటేజ్, బీఎండబ్ల్యూ, మినీ కూపర్, టయోటా ఇన్నోవా, ఆడి ఏ8 వంటి టాప్ మోడల్ కార్ల కలెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
విజయ్ దగ్గరున్న కొత్త కారు ఏది
ప్రీమియర్ 118 ఎన్.ఈ.
టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టల్
ఆడి A8 L మోడల్ కారు
ఎక్స్ 6 (BMW X6)
విజయ్ భార్య సంగీతకు కూడా కార్లంటే ఇష్టమట. ఈ మధ్యే ఆమె విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ కోట్లులో పిటీషన్ వేశారు. ఇక సంగీతకు బీఎండబ్ల్యూ కార్లంటే పిచ్చి. అందుకే భార్య కోసం బీఎండబ్ల్యూ ఎక్స్6 కారును కొన్నాడు. దీని ధర రూ.1.04 కోట్ల నుంచి రూ.1.11 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. అలాగే, నిస్సాన్ ఎక్స్-ట్రైల్ కారు కూడా ఆయన వద్ద ఉంది. దీని ధర రూ.26 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు ఉంటుంది.