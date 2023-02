భార్య భర్తలుగా కియారా‌-సిద్థార్థ్ మల్హోత్రా, అఫిషియల్ గా అప్ డేట్ ఇచ్చిన వికీపీడియా

బాలీవుడ్ లో మరో స్టార్ లవ్ కపుల్ దంపతులుగా మారారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా సీక్రేట్ లవ్ ను మెయింటేన్ చేస్తున్న సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా - కియారాఅద్వాని పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ విషయాన్ని గూగుల్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది.

Image: Instagram

బాలీవుడ్ లో వరుసగా పెళ్లి బాజాలు మోగుతుండగా.. ఈరోజు మరో స్టార్ ప్రేమ జంట పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యింది. బాలీవుడ్ యంగ్ స్టార్ హీరో.. సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా.. స్టార్ బ్యూటీ కియారా అద్వాని పెళ్ళి బంధంతో ఒక్కటైనట్టు తెలుస్తోంది. ఈక్రమంలో వీరి పెళ్ళి అయిపోయినట్టు సమాచారం.

రాజస్థాన్ లోని రాజస్థాన్ లోని జైసల్మీర్ లోని సూర్యగఢ్ ప్యాలస్ లో ఈ ఇద్దరు తారల వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పెళ్లికి సబంధించిన ఫోటోలు కాని.. వీడియోలు కాని ఎక్కడా లీక్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు ఈ బీ టౌన్ కపుల్. పెళ్ళికి కూడా అతి కొద్ది మంది బంధువులు, కొద్ది మంది ఇండస్ట్రీ వర్గాలు మాత్రమే హాజరయ్యారట. ఈక్రమంలో వీరి పెళ్ళిని ద్రువపరిచింది గూగుల్.

కియారా అద్వాని‌ - సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా భార్య భర్తలు అయినట్టుగా.. వికీపీడియా గుర్తించింది. ఈ ఇద్దరి స్టార్స్ ప్రోఫైల్ కాలమ్ లో Spouse కాలమ్ ను ఆడ్ చేశారు. ఇద్దరు తారల ప్రోఫైల్ లో జీవిత భాగస్వామి లైన్ చేరింది. కియారా జీవిత భాగస్వామిగా సిద్థార్థ్ పేరే.. సిద్థార్ధ్ జీవిత భాగస్వామిగా కియారా అద్వాని పేరును వికీపీడియా అఫీషియల్ గా ఆడ్ చేసింది.



Image: Instagram

కియారా అద్వాని ‌- సిద్థార్థ్ మల్హోత్ర పెళ్లికి సబంధించి అఫీషియల్ గా ఎటువంటి ఫోటోలు కాని.. వీడియోలు కాని రాకపోయినా.. పికీపీడియాలో ఈ స్టేటస్ చూసుకుని ఫ్యాన్స్ పెళ్ళి అయిపోయిందని ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు. ఇక ఈక్రమంలో వీరు తమ పెళ్ళిని ఎప్పుడు ధ్రువీకరిస్తారో అని ఎదురు చూస్తున్నారు.

Sidharth Malhotra and Kiara Advani to get married