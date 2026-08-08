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- Sobhita Dhulipala: తెలుగమ్మాయి, పైగా అక్కినేని కోడలు.. శోభితకి టాలీవుడ్లో నో ఆఫర్స్, ఏం జరుగుతోంది ?
Sobhita Dhulipala: తెలుగమ్మాయి, పైగా అక్కినేని కోడలు.. శోభితకి టాలీవుడ్లో నో ఆఫర్స్, ఏం జరుగుతోంది ?
Sobhita Dhulipala: నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా శోభితకు తెలుగులో అంతగా ఆఫర్స్ రావడం లేదు. ప్రస్తుతం ఆమె హిందీ, తమిళ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.
Sobhita Dhulipala
శోభిత ధూళిపాళ తెలుగులో చాలా తక్కువ చిత్రాల్లో నటించింది. యువ కథానాయకుడు నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకుని దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తున్నా, ఇప్పటివరకు ఆమె నుంచి కొత్త తెలుగు సినిమా ప్రకటన రాలేదు. శోభిత ధూళిపాళ తెలుగు అమ్మాయే. ఆమె ఫ్యామిలీ వైజాగ్ కి చెందిన వారు. తెలుగు అమ్మాయి, పైగా అక్కినేని కోడలు అయినప్పటికీ శోభిత తెలుగు సినిమాలకు దూరంగా ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ ఏడాది బిగినింగ్ లో ఆమె నుంచి చీకటిలో అనే చిత్రం వచ్చింది. అది కూడా డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిన మూవీ.
టాలీవుడ్ లో నో ఆఫర్స్
పెళ్లి తర్వాత శోభిత తన కెరీర్ను ఇతర భాషలు, ఇతర రంగాల్లో కొనసాగిస్తున్నారు. ఫ్యాషన్కు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, హిందీ వెబ్ ప్రాజెక్టులతో ఆమె బిజీగా ఉంటున్నారు. అదే సమయంలో ఇతర సినీ పరిశ్రమల్లో కూడా తన పరిధిని విస్తరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడు పా. రంజిత్ తెరకెక్కిస్తున్న భవిష్యత్ నేపథ్య సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం వెట్టువంలో ఆమె భాగమయ్యారు. దీంతో తమిళం, హిందీ ప్రాజెక్టులు ఆమె చేతిలో ఉన్నప్పటికీ, తెలుగు సినిమాకు మాత్రం ఇప్పటివరకు ఆమె సైన్ చేయలేదు. గతంలో ఆమె తెలుగులో నటించిన గూఢచారి, మేజర్ చిత్రాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి.
నాగ చైతన్యతో మూవీ ?
ఈ నేపథ్యంలో శోభిత తెలుగు సినిమాలను ఎందుకు ఎంచుకోవడం లేదనే ప్రశ్న తెరపైకి వస్తోంది. అయితే ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో శోభిత ఈ విషయంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. సరైన అవకాశం వస్తే తన భర్త నాగచైతన్యతో కలిసి తెరపై నటించడానికి ఎంతో సంతోషిస్తానని ఆమె తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు అలాంటి ప్రతిపాదనతో ఏ దర్శకుడు లేదా నిర్మాత తమను సంప్రదించలేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో భార్యాభర్తలు కలిసి నటించే సినిమా గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఖరారు కాలేదని తెలుస్తోంది.
పాత్రని బట్టే సినిమాల ఎంపిక
శోభితకు తెలుగు మూలాలు ఉండటం, నాగచైతన్యను వివాహం చేసుకుని ప్రముఖ అక్కినేని కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టడం వంటి అంశాలు ఆమెను తెలుగు సినిమాకు దగ్గరగా ఉంచుతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆమె సినిమాల ఎంపిక మాత్రం మరో విధంగా సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తనకు వచ్చే పాత్రలు, కథలు నచ్చితేనే ప్రాజెక్టులను ఎంచుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. అంటే ప్రత్యేకంగా తెలుగు సినిమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాకుండా, పాత్రకు, కథకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇతర భాషల్లో బిజీ
ప్రస్తుతం శోభిత చేతిలో తమిళ, హిందీ ప్రాజెక్టులు ఉండగా, తెలుగు సినిమాలో ఆమె తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా నాగచైతన్యతో కలిసి నటించే అవకాశం గురించి ఆమె సానుకూలంగా స్పందించడంతో, భవిష్యత్తులో ఈ కాంబినేషన్ తెరపై కనిపిస్తుందా అనే ఆసక్తి కూడా అభిమానుల్లో నెలకొంది. అయితే ప్రస్తుతానికి శోభిత తెలుగు సినిమా సైన్ చేయకపోవడానికి ప్రత్యేక కారణాన్ని ఆమె వెల్లడించలేదు. శోభిత గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు రొమాంటిక్ సీన్స్ లో కూడా గతంలో నటించింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత గ్లామర్ రోల్స్ కొనసాగిస్తుందో లేదో చూడాలి.