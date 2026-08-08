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- Main Vaapas Aaunga OTT: ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ డ్రామా.. సూపర్ హిట్ సినిమాను ఎక్కడ చూడాలంటే?
Main Vaapas Aaunga OTT: ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ డ్రామా.. సూపర్ హిట్ సినిమాను ఎక్కడ చూడాలంటే?
Main Vaapas Aaunga OTT: థియేటర్లలో అందరి మనసులు గెలుచుకున్న ఇంతియాజ్ అలీ సినిమా 'మై వాపస్ ఆవూంగా' ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. దేశ విభజన నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాను ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.
ఓటీటీలోకి మై వాపస్ ఆవూంగా...
థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన తర్వాత, 'మై వాపస్ ఆవూంగా' సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇంతియాజ్ అలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 7 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోందని నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా అధికారికంగా ప్రకటించింది. '78 ఏళ్ల క్రితం మధ్యలో ఆగిపోయిన కథకు ఇప్పుడు ముగింపు దొరుకుతుంది' అనే ఎమోషనల్ క్యాప్షన్తో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టర్ను పంచుకుంది. ఈ ప్రకటనతో సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
అభిమానుల సంబరాలు
నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రకటన కింద అభిమానులు కామెంట్లతో హోరెత్తించారు. చాలామంది ఈ సినిమాను మళ్లీ చూడటానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నామని, కొందరైతే మూడోసారి చూడబోతున్నామని చెప్పారు. సినిమా ఫస్టాఫ్ చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుందని కొందరు ప్రశంసించారు. ఒక అభిమాని అయితే 'మై వాపస్ దేఖూంగా' (నేను మళ్లీ చూస్తాను) అంటూ చమత్కరించాడు. ఇది సినిమాకు ఉన్న రీవాచ్ వ్యాల్యూను చూపిస్తోంది.
దేశ విభజన కాలంలో కథ
1947 దేశ విభజన కాలంలో ఈ కథ నడుస్తుంది. వయసు పైబడిన ఓ వ్యక్తి జ్ఞాపకాలు మసకబారుతుంటాయి. దశాబ్దాల క్రితం అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయిన తన తాత ప్రేమకథను తెలుసుకోవడానికి మనవడు ప్రయాణం మొదలుపెడతాడు. ఈ ప్రేమ, నష్టం, జ్ఞాపకాల కథే 'మై వాపస్ ఆవూంగా'. ఈ సినిమాలో శర్వరీ, వేదాంగ్ రైనా, దిల్జీత్ దోసాంజ్, నసీరుద్దీన్ షా కీలక పాత్రలు పోషించారు.
విమర్శకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు
విమర్శకుల నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా, 2026లో అతిపెద్ద స్లీపర్ హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. న్యూస్18 షోషా ఈ చిత్రానికి 3.5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. దేశ విభజనను రాజకీయాలు, మతాల కోణంలో కాకుండా ఇద్దరు ప్రేమికుల దృష్టితో చూపించినందుకు ఇంతియాజ్ అలీని ప్రశంసించింది. సరిహద్దులు దేశాలను విడదీసినా, ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటాయని ఈ సినిమా గుర్తు చేస్తుందని రివ్యూలో పేర్కొంది.