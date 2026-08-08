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- Tollywood: బాలయ్య నుంచి ప్రభాస్ వరకు, చెత్త గెటప్పులతో నవ్వులపాలైన హీరోలు.. నాగ్, చిరు లకు కూడా తప్పలేదు
Tollywood: బాలయ్య నుంచి ప్రభాస్ వరకు, చెత్త గెటప్పులతో నవ్వులపాలైన హీరోలు.. నాగ్, చిరు లకు కూడా తప్పలేదు
హీరోలని అందంగా స్టైలిష్ గా చూడాలని అభిమానులు భావిస్తారు. కానీ తమ వాళ్ళు చెత్తగా, వింతగా ఉండే గెటప్పుల్లో కనిపిస్తే వెంటనే ఆడియన్స్ రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. అలా వింత లుక్స్ లో కనిపించి నవులపాలైన టాలీవుడ్ హీరోల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Tollywood
చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, నాగార్జున లాంటి హీరోలు ఇప్పటికీ స్టైలిష్ లుక్స్ మైంటైన్ చేస్తున్నారు. కానీ కొన్ని సినిమాల్లో వీరి వింత గెటప్పులు అభిమానులకు కూడా నచ్చలేదు. సీనియర్ హీరోలు మాత్రమే కాదు ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ లాంటి హీరోలు కూడా తమ లుక్స్ విషయంలో నవ్వులపాలయ్యారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బాలకృష్ణ
వైవిఎస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఒక్క మగాడు చిత్రంలో బాలయ్య వృద్దుడి గెటప్ లో కనిపించారు. సినిమాతో పాటు బాలయ్య గెటప్ కూడా నవ్వులపాలైంది. ఆ గెటప్ బాలయ్యకి ఏమాత్రం సరిపోలేదు. పైగా సినిమా కూడా దారుణంగా ఉండడంతో అభిమానులే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
వెంకటేష్
మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన షాడో మూవీలో వెంకటేష్ హీరోగా నటించారు. వెంకీ కెరీర్ లో పరమ చెత్త లుక్ అంటే ఇదే. లాంగ్ హెయిర్ వెంకీకి ఏమాత్రం సెట్ కాలేదు. సినిమా కూడా అట్టర్ ఫ్లాప్.
నాగార్జున
నాగార్జున ఫిట్ నెస్, స్టైల్ గురించి ఎవ్వరూ వంకలు పెట్టలేరు. నాగ్ ఎలా కనిపించినా స్టైలిష్ గా యంగ్ గా ఉంటారు. కానీ భాయ్ సినిమాలో నాగార్జున లుక్ కాస్త ఓవర్ గా కనిపించాయి.
జూ.ఎన్టీఆర్
మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన శక్తి మూవీలో ఎన్టీఆర్ లాంగ్ హెయిర్ తో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో కనిపిస్తారు. ఆ గెటప్, లుక్స్ తారక్ కి అస్సలు సూట్ కాలేదు. దీనితో ట్రోలింగ్ తప్పలేదు.
ప్రభాస్
ప్రభాస్ ఆరడుగుల కటౌట్ ఉన్న హీరో. ఎంతో అద్భుతంగా స్క్రీన్ పై చూపించవచ్చు. చరిత్రాత్మక, జానపద, పౌరాణిక పాత్రలకు ప్రభాస్ బాగా సెట్ అవుతారు. బాహుబలిలో ప్రభాస్ ని రాజమౌళి అద్భుతంగా చూపించారు. కానీ ఆదిపురుష్ మూవీలో శ్రీరాముడిగా ప్రభాస్ కనిపించిన విధానం అభిమానులకు సైతం నచ్చలేదు.
చిరంజీవి
మృగరాజు చిత్రంలో చిరంజీవి అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే వ్యక్తిగా కనిపించారు. ఆ లుక్స్ చిరంజీవికి అంతగా సెట్ కాలేదు. ఆ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయింది.