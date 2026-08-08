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- Salman Khan Watch: సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త వాచ్.. స్పెషాల్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా? కాస్ట్ తెలిస్తే కళ్లు తిరగుతాయ్..
Salman Khan Watch: సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త వాచ్.. స్పెషాల్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా? కాస్ట్ తెలిస్తే కళ్లు తిరగుతాయ్..
Salman Khan Watch: బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, ప్రముఖ వాచ్ బ్రాండ్ జాకబ్ & కో.తో కలిసి ఓ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లగ్జరీ వాచ్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ వాచ్ స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?
సల్మాన్ ఖాన్ లగ్జరీ వాచ్..
సల్మాన్ ఖాన్ తన లగ్జరీ కలెక్షన్లో మరో అద్భుతమైన వాచ్ను చేర్చారు. ప్రముఖ వాచ్ తయారీ సంస్థ జాకబ్ & కో.తో కలిసి 'ది వరల్డ్ ఈజ్ యువర్స్ డ్యూయల్ టైమ్ జోన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఎడిషన్' అనే ప్రత్యేక ఎడిషన్ వాచ్ను ఆయన లాంచ్ చేశారు. ఇది కేవలం లగ్జరీ యాక్సెసరీ మాత్రమే కాదు, సల్మాన్ ప్రయాణం, ఆయన మూలాలు, గ్లోబల్ అప్పీల్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది ప్రీమియం హస్తకళ, ప్రాక్టికల్ ఫంక్షనాలిటీని అందిస్తుంది.
అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో అభిమానులకు ఫస్ట్ లుక్
జాకబ్ & కో. ఈ ప్రత్యేకమైన వాచ్ను సల్మాన్ ఖాన్తో చేసిన ఒక స్పెషల్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ద్వారా పరిచయం చేసింది. సల్మాన్ ఖాన్ ఒక ప్రీమియం బ్లూ అండ్ బ్లాక్ ప్రజెంటేషన్ బాక్స్ను తెరిచారు. వాచ్ చూడకముందే ఆయన తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
వాచ్ను చూడగానే, సల్మాన్ దాని డిజైన్ను కాసేపు మెచ్చుకున్నారు. 'చాలా అందంగా ఉంది' అంటూ, దాని తయారీ నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసించారు. ఇంత ప్రత్యేకమైన వాచ్ను రూపొందించినందుకు జాకబ్ అరాబోకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆ తర్వాత సల్మాన్ గర్వంగా ఆ వాచ్ను ధరించి, ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎడిషన్ను అభిమానులకు మొదటిసారి చూపించారు.
బ్రాండ్ ప్రకారం, ఈ వాచ్ సల్మాన్ విజయవంతమైన కెరీర్ నుండి మాత్రమే కాకుండా, ఆయన తండ్రి, ప్రముఖ రచయిత సలీం ఖాన్ ప్రభావం నుండి కూడా స్ఫూర్తి పొందింది. ఇది కేవలం ఒక లగ్జరీ వాచ్గా కాకుండా, వారసత్వం, సంప్రదాయాలు, నటుడి జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దిన విలువలకు నివాళిగా రూపొందించబడింది.
ప్రత్యేకంగా నిలిచిన డిజైన్
ఈ వాచ్లో జాకబ్ & కో. సిగ్నేచర్ లగ్జరీ స్టైలింగ్ ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేకతలు దీనికి, సల్మాన్ ఖాన్, భారతదేశానికి మధ్య విడదీయరాని బంధాన్ని ఏర్పరిచాయి.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారైన ఈ వాచ్కు నీలమణి క్రిస్టల్ (sapphire crystal) ఉంది. దీని డయల్పై ప్రపంచ పటం ఉంటుంది. భారత జాతీయ జెండా స్ఫూర్తితో కాషాయం, ఆకుపచ్చ రంగులతో దీనిని హైలైట్ చేశారు. నీలిరంగు లెదర్ స్ట్రాప్ దీనికి మరింత అందాన్ని ఇస్తుంది. వాచ్పై 'సల్మాన్ ఖాన్' పేరు, ఆరు గంటల వద్ద 'S.K.' అక్షరాలు చెక్కబడి ఉండటం వల్ల ఇది చాలా పర్సనల్గా అనిపిస్తుంది.
ప్రీమియం క్రాఫ్ట్స్మ్యాన్షిప్ - డ్యూయల్ టైమ్ జోన్ ఫీచర్
కేవలం లగ్జరీ లుక్ మాత్రమే కాకుండా, ఈ వాచ్లో ఎన్నో ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనిలోని డ్యూయల్ టైమ్ జోన్ ఫీచర్తో వేర్వేరు గంటలు, నిమిషాల ముల్లులను కచ్చితత్వంతో సెట్ చేసుకోవచ్చు.
వివిధ దేశాలకు ప్రయాణించే వారికి, ముఖ్యంగా భారతదేశం (GMT+5:30) వంటి అరగంట టైమ్ జోన్లను అనుసరించే ప్రాంతాలకు వెళ్లే వ్యాపార నిపుణులకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వాచ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ కూడా. ఇందులో ప్రీమియం మెటీరియల్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ఆవిష్కరణలపై జాకబ్ & కో. దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ సల్మాన్ ఖాన్ వాచ్ 'ఈథోస్ ఇండియా' (Ethos India) ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ.41 లక్షలు. భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ-ప్రేరేపిత లగ్జరీ వాచ్లలో ఇది ఒకటి.