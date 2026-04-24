యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు భర్త ఎవరు? ఏం చేస్తారు? రెండు పెళ్లిళ్లు ఎందుకు చేసుకున్నారు?
యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినపనిలేదు.. సిల్వర్ స్క్రీన్, స్మాల్ స్క్రీన్ పై సత్తా చాటిన ఈ బ్యూటీ, బిగ్ బాస్ లో కూడా సందడి చేసింది. ఇంతకీ స్రవంతి భర్త ఏం చేస్తాడో తెలుసా? ఆమె రెండు పెళ్లిళ్ల సీక్రేట్ ఏంటి?
బుల్లితెరపై దూసుకుపోతున్న స్టార్ యాంకర్..
స్రవంతి చొక్కారపు సక్సెస్ ఫుల్ యాంకర్ దూసుకుపోతోంది. ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తక్కువ టైమ్ లోనే తన టాలెంట్ ఏంటో నిరూపించుకుంది. నటిగా మారాలన్న పట్టుదలతో ఎక్కడో కదిరి నుంచి హైదరాబాద్ చేరిన స్రవంతి.. వచ్చిన ప్రతీ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంది. సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూ ఎదిగింది. పెళ్లి తరువాత ఫిల్మ్ కెరీర్ కు గుడ్ బై చెప్పిన ఆమె.. ఆర్ధిక కష్టాల వల్ల మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ వైపు నడిచింది. అయితే ఈసారి నటిగా కాకుండా యాంకర్ గా కెరీర్ ను స్టార్ట్ చేసి.. బుల్లితెరపై స్టార్ గా మారింది. ప్రస్తుతం చిన్న సినిమాల ఈవెంట్లు, టెలివిజన్ షోలతో సీనియర్ యాంకర్స్ కు పోటీ ఇస్తోంది.
కలిసొచ్చిన బిగ్ బాస్ పాపులారిటీ
యాంకర్ గా స్టార్ డమ్ చూసిన స్రవంతి.. బిగ్ బాస్ షో వల్ల మరింత పాపులర్ అయ్యింది. బిగ్ బాస్ ఓటీటీ లో సందడి చేసిన స్రవంతి.. తన గ్లామర్ తో ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకుంది. కానీ గేమ్ పరంగా సత్తా చాటలేకపోయింది. హౌస్ లో అఖిల్ కు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తూ.. తన గేమ్ ను మర్చిపోయింది. ఈ విషయంలో విమర్శలు కూడా ఫేస్ చేసింది. బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లిన తరువాతే స్రవంతి పర్సనల్ లైఫ్ కు సబంధించిన కొన్ని విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. తన ప్రేమ పెళ్లి లో జరిగిన ట్విస్టుల గురించి ఈ షోలోనే స్రవంతి కొన్ని విషయాలను వెల్లడించింది.
స్రవంతి భర్త ఎవరు? ఏం చేస్తుంటాడు?
యాంకర్ స్రవంతి భర్త పేరు ప్రశాంత్. ఆమె ఇండస్ట్రీకి రాకముందే ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. నటిగా స్రవంతి ఎదురుగుతున్న టైమ్ లోనే వీరి పెళ్లి జరిగింది. అత్తింటివారికి ఇష్టం లేకపోవడంతో కెరీర్ ను పక్కన పెట్టి.. సినిమాలకు దూరం అయ్యింది స్రవంతి. ఆమె భర్త ప్రశాంత్ పెళ్లికి ముందు బిజినెస్ చేసేవారు. కానీ తన స్నేహితులను అతిగా నమ్మడంతో.. వారి చేతులో మోసపోయి, డబ్బు పోగోట్టుకున్నాడు.
అదే టైమ్ లో స్రవంతి ఇంట్లో వీరిగురించి తెలియడం, పెద్దలు ఒప్పుకోకపోవడంతో.. బయటకు వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆర్ధిక కష్టాలు చుట్టు ముట్టడంతో ప్రశాంత్ ప్రైవేటు జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. స్రవంతి కూడా ఓ జూవ్వెల్లరీ షాప్ లో సేల్స్ గర్ల్ గా చేరింది. కానీ అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆమె తన జాబ్ ను వదిలేసింది. అలా బిజినెస్ లో నష్టపోయిన ప్రశాంత్ కొన్నాళ్లు ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకున్నట్టు సమాచారం.
స్రవంతి రెండు పెళ్లిళ్ల సంగతేంటి..?
భర్త ప్రోత్సాహంతో యాంకర్ గా కెరీర్ ను స్టార్ట్ చేసింది స్రవంతి... వరుసగా అవకాశాలు అందుకుని బుల్లితెరపై స్టార్ గా ఎదిగింది. స్రవంతిలో చలాకీతనం, ఆకట్టుకునే స్మైల్, గలగలా మాట్లాడే తత్వం.. యాంకర్ గా ఆమె ఎదుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఇక బిగ్ బాస్ లో ఉండగాస్రవంతి రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకుందన్న ప్రచారం జరిగింది. అప్పుడు ఆమె భర్త ప్రశాంత్ ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఇస్తూ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశాడు.
''ఇంట్లో వాళ్లు ఒప్పుకోకపోవడంతో బయటకు వచ్చి మేము పెళ్ళిచేసుకున్నాము. పెళ్లి తరువాత స్రవంతిని హాస్టల్ లో ఉంచాను. ఆతరువాత పెద్దలను ఒప్పించి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాము. అలా రెండు సార్లు పెళ్లి చేసుకున్నాము కానీ.. స్రవంతికి రెండు పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి అనడంలో నిజం లేదు.'' అని ప్రశాంత్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
పవన్ కళ్యాణ్ కు వీరాభిమానులు..
యాంకర్ స్రవంతి.. ఆమె భర్త ప్రశాంత్ ఇద్దరు పవన్ కళ్యాణ్ కు వీరాభిమానులు.. వారి అభిమానం ఏ స్థాయికి వెళ్లిందంటే...? ఏకంగా తమ కుమారుడికి అకీరా నందన్ అని పేరు పెట్టేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ కొడుకు పేరును తమ కొడుకుని పెట్టడంతో పాటు.. స్రవంతి రన్ చేస్తోన్న బోటిక్ కు కూడా అదే పేరు పెట్టారు. ఈ ఇద్దరు పవన్ పై తమ అభిమానాన్ని ఈ విధంగా చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ జంట చిన్న చిన్న బిజినెస్ లు చేసకుంటూ హ్యాపీ లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నారు. స్రవంతి ఓ వైపు యాంకర్ గా బిజీగా ఉంటూ.. మరో వైపు బొటిక్ కూడా సక్సెస్ ఫుల్ గా నడిపిస్తుంది.