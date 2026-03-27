Thalapathy Vijay CM: విజయ్ నెక్ట్స్ సీఎం, తేల్చేసిన ఆస్ట్రాలజర్స్.. రాజకీయం మొత్తం మారుతుందా?
కర్కాటక రాశిలో పుట్టిన నటుడు విజయ్ జాతకంలో రాజయోగం ఉందని జ్యోతిష్కులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2026లో విజయ్ సీఎం కాబోతున్నాడా? అదిరిపోయే మ్యాటర్ రివీల్.
విజయ్ జాతకం మారబోతుందా?
విజయ్ కర్కాటక రాశి ఏం చూపిస్తుంది?
విజయ్ కర్కాటక రాశి, పునర్వసు నక్షత్రం (4వ పాదం)లో జన్మించారు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, పునర్వసు అంటే ‘పునరుజ్జీవనం’, 'తిరిగి వికసించడం'. సినిమాల్లో శిఖరాగ్ర స్థాయికి చేరిన ఒక కళాకారుడు, ప్రజాసేవలో కొత్త అవతారం ఎత్తడం ఈ నక్షత్రం ప్రత్యేకత. గురు గ్రహ ప్రభావం ఉన్న ఈ నక్షత్రం, ఆయనకు సంయమనాన్ని, శత్రువులను శాంతంతో జయించే శక్తిని ఇస్తుంది.
ఎంజీఆర్, జయలలిత, విజయ్ జాతకాలు కలిశాయా?
తమిళనాడు చరిత్రలో సినిమా రంగం నుంచి వచ్చి ముఖ్యమంత్రులైన MGR, జయలలితాల జాతకాలకు, విజయ్ జాతకానికి కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్కులు చెబుతున్నారు. MGRకు ఉన్నట్లే విజయ్కు కూడా బలమైన ప్రజాకర్షణ, మహిళా సపోర్ట్ ఉంది. జయలలిత లాగే, విజయ్ కూడా తీసుకున్న నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉండటం, వ్యతిరేకతకు భయపడకపోవడం కర్కాటక రాశి వారికి ఉండే బలం.
తమిళ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పబోతున్న విజయ్
పునర్వసు నక్షత్రం నాలుగో పాదం కర్కాటక రాశిలో ఉండటం వల్ల, ఆయనకు సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాల ప్రజల సపోర్ట్ విపరీతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, MGR ఎలాగైతే పేద ప్రజలకు 'వాతియార్' (గురువు)గా నిలిచారో, అలాగే విజయ్ ప్రజా సంఘం (TVK) కూడా అట్టడుగు వర్గాల నమ్మకాన్ని సంపాదిస్తోంది. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం, ఆయనకు ఇప్పుడు కలిసి వస్తున్న కాలం.. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెద్ద మార్పుకు నాంది పలకవచ్చు. 'అయ్యబాబోయ్! ఇదంతా జరుగుతుందా?' అని ఆశ్చర్యపోయే సామాన్యులకు, కాలమే సమాధానం చెబుతుంది.
విజయ్ కి రాజయోగం
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే, విజయ్ జాతకంలో రాజయోగం, అధికార యోగం ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గురు, శని వంటి ముఖ్య గ్రహాల స్థానం ఉన్నత పదవిని సాధించడానికి సహాయపడుతుందని నమ్ముతున్నారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో గ్రహ సంచారాలు ఆయనకు అనుకూలంగా ఉండటంతో, ప్రజాదరణ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
ఇవన్నీ విజయ్కి కలిసి రావాలి
అయితే, జ్యోతిషద మాత్రమే గెలుపును నిర్ణయించదు. రాజకీయాలు చాలా అంశాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. ప్రజల నమ్మకం, పార్టీ బలం, పొత్తులు, నిజాయితీ గల పనితీరు చాలా ముఖ్యం. వీటన్నింటితో పాటు ప్రజలు నమ్మకం ఉంచితేనే ఈ అంచనాలు నిజమయ్యే అవకాశం ఉంది.
నెక్ట్స్ సీఎం విజయ్
'తర్వాతి సీఎం విజయ్' అనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకమే. జ్యోతిష్కులు చెప్పేది ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, తుది నిర్ణయం ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది. కాలమే అసలు నిజాన్ని చెబుతుంది. విజయ్ సీఎం అవుతాడా? లేదా అనేది కొన్ని నెలల్లో తేలనుంది.