Ranveer Singh Numerology: రణ్వీర్ సింగ్ జాతకాన్ని మార్చిన నెంబర్ 6.. ధురంధర్ హీరో సక్సెస్కి కారణమిదేనా?
Ranveer Singh Numerology: బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ వరుస విజయాల వెనుక ఓ రహస్యం ఉంది. అదే న్యూమరాలజీ. ఆయన జీవితంలో నంబర్ 6కి ఉన్న ప్రత్యేక సంబంధం ఏంటి? ఆ అంకె ఆయన జాతకాన్ని ఎలా మార్చేసిందో తెలుసుకుందాం.
రణ్వీర్ సింగ్కు, నంబర్ 6కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' సినిమా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఇది కేవలం 7 రోజుల్లోనే రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇందులో రణ్వీర్ నటనకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గతంలో 'పద్మావత్', 'రామ్ లీలా', 'బాజీరావ్ మస్తానీ' వంటి చిత్రాలతోనూ ఆయన మెప్పించారు. ఆయన విజయాలకు నెంబర్ 6 కారణమట. మరి ఆ లింకేంటో తెలుసుకుందాం.
నంబర్ 6తో బాలీవుడ్ ధురంధర్గా మారిన రణ్వీర్
రణ్వీర్ సింగ్ 1985 జూలై 6న జన్మించారు. దీన్ని బట్టి ఆయన పుట్టిన తేదీలోని అంకెల మొత్తం (మూలాంక్) 6. ఇది శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించింది. డబ్బు, పేరు, కీర్తి, వాహనాలు, వైవాహిక సుఖం వంటి అన్ని భౌతిక సుఖాలను శుక్రుడే ఇస్తాడు. అందుకే రణ్వీర్ సింగ్ విజయాల వెనుక ఆయన మూలాంక్ 6కి ప్రత్యేక సంబంధం ఉంది. ఇదే ఆయన్ను బాలీవుడ్ ధురంధర్గా మార్చింది.
మూలాంక్ 6 ఉన్నవారి పర్సనాలిటీ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు సౌందర్యానికి ప్రతీక. అందుకే మూలాంక్ 6 ఉన్నవాళ్లు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. వాళ్ల మాటతీరుతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. తక్కువ శ్రమతోనే పేరు, ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. కళల పట్ల వీరికి ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంటుంది. అందుకే మోడలింగ్, సినిమా వంటి గ్లామర్ రంగాల్లో త్వరగా సక్సెస్ అవుతారు. రణ్వీర్ సింగ్ జీవితం చూస్తే ఈ విషయాలన్నీ నిజమనిపిస్తాయి.
తమ జీవిత భాగస్వామిని తామే ఎంచుకుంటారు
మూలాంక్ 6 ఉన్నవాళ్లు తమ జీవిత భాగస్వామి విషయంలో చాలా పొసెసివ్ ఉంటారు. తమ పార్ట్నర్ను తామే ఎంచుకుంటారు. విశేషం ఏంటంటే, వాళ్ల పార్ట్నర్ కూడా వాళ్లలాగే పేరు, ప్రఖ్యాతులు ఉన్నవారై ఉంటారు. వీరికి చాలా ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉన్నా, నిజంగా ప్రేమించిన వారిని మాత్రం జీవితాంతం వదలరు. రణ్వీర్ సింగ్ భార్య దీపికా పదుకొణె కూడా బాలీవుడ్ లేడీ సూపర్స్టార్ అన్న విషయం తెలిసిందే.
గమనిక
ఈ ఆర్టికల్లోని సమాచారం మత గ్రంథాలు, పండితులు, జ్యోతిష్యుల నుంచి సేకరించబడింది. మేము ఈ సమాచారాన్ని మీకు చేరవేయడానికి ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. పాఠకులు ఈ సమాచారాన్ని కేవలం సూచనగా మాత్రమే పరిగణించాలి.