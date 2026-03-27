- Ram Charan: అల్లు అరవింద్ తన స్వార్థం కోసం రామ్ చరణ్తో సినిమాలు తీశాడా? మగధీర, ధృవ నిర్మించడం వెనుక అసలు కథ ఇదే
Ram Charan: అల్లు అరవింద్ తన స్వార్థం కోసం రామ్ చరణ్తో సినిమాలు తీశాడా? మగధీర, ధృవ నిర్మించడం వెనుక అసలు కథ ఇదే
Ram Charan: రామ్ చరణ్ హీరోగా రెండు సినిమాలను నిర్మించాడు నిర్మాత అల్లు అరవింద్. అయితే ఈ రెండు మూవీస్ ని తన స్వార్థం కోసమే నిర్మించారట. ఈ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించారు.
రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా `పెద్ది` సర్ప్రైజ్
మెగా పవర్ స్టార్, గ్లోబల్ స్టార్గా రాణిస్తోన్న రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు తన 41వ పుట్టిన రోజుని జరుపుకుంటున్నారు. శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగానే ఆయన బర్త్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం విశేషం. ఈ క్రమంలో చరణ్ నటిస్తోన్న `పెద్ది` సినిమా నుంచి సర్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కండలు తిరిగిన దేహంతో చరణ్ అదగొడుతున్నాడు. గద పట్టుకుని పహెల్వాన్ గా ఆయన కుస్తీ గ్రౌండ్లోకి దిగే సన్నివేశాలు అదిరిపోయాయి. గూస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. కుస్తీ పోటీకి చరణ్ రెడీ అవుతున్నట్టుగా ఈ సీన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో క్రికెట్ మాత్రమే కాదు, కుస్తీ వంటి చాలా ఆటలు ఉంటాయని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది.
తన స్వార్థం కోసం రామ్ చరణ్తో సినిమాలు తీసిన అల్లు అరవింద్
ఇదిలా ఉంటే రామ్ చరణ్ కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ `మగధీర`, `ధృవ`, `రంగస్థలం`, `ఆర్ఆర్ఆర్` చిత్రాలుగా చెప్పొచ్చు. అయితే ఇందులో `మగధీర`, `ధృవ` చిత్రాలను మామ అల్లు అరవింద్ నిర్మించారు. ఆయనే కావాలని ఈ చిత్రాలను నిర్మించారు. అల్లుడు చరణ్ కోసం ఆయన ఈ చిత్రాలను నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆయన ఈ చిత్రాలను నిర్మించడం వెనక కారణాన్ని వెల్లడించారు. అది కూడా తన సొంత స్వార్థం కోసం నిర్మించారట. ఈ విషయాన్ని ఓపెన్ గా బయటపెట్టాడు అల్లు అరవింద్.
అల్లు అరవింద్ స్వార్థం ఇదే
రామ్ చరణ్ నటించిన సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రాలు రెండూ తాను నిర్మించినవే ఉండాలని ఆయన ఈ పనిచేశాడట. ఈ స్వార్థంతోనే ఈ సినిమాలను నిర్మించినట్టు వెల్లడించారు అరవింద్. `మగధీర`, `ధృవ` చరణ్తో రెండు సినిమాలు నిర్మించా. తన కెరీర్ గ్రాఫ్ చూస్తే, అందులో అత్యధిక వసూళ్లని సాధించిన రెండు సినిమాలూ నావే ఉండాలనే స్వార్థంతో ఈ సినిమాలు నిర్మించాను` అని అన్నారు. `ధృవ` సినిమా టైమ్లో ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పుడు ఆయన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎన్వీ ప్రసాద్తో కలిసి అరవింద్ ఈ మూవీని నిర్మించారు.
ఏప్రిల్ 30 పెద్ది రిలీజ్
రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు `పెద్ది` సినిమాలో నటిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. ఓ వైపు చరణ్ ఎడమకన్ను వద్ద గాయమైనా షూటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా, శివ రాజ్ కుమార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 30న విడుదల కాబోతుంది. చరణ్ నటించిన `ఆచార్య`, `గేమ్ ఛేంజర్` చిత్రాలు పరాజయం చెందాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు `పెద్ది`తో ఎలాగైనా కొట్టాలని చూస్తున్నారు.
సుకుమార్తో సినిమా చేయబోతున్న రామ్ చరణ్
ఈ సినిమా తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మరో సినిమా చేయబోతున్నారు రామ్ చరణ్. వీరి కాంబినేషన్లో ఇప్పటికే `రంగస్థలం` చిత్రం వచ్చింది. ఇది అప్పట్లో నాన్ బాహుబలి రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ కాంబినేషన్ లో మూవీ రాబోతుంది. ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. దీన్ని సుకుమార్ రైటింగ్స్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించే అవకాశం ఉంది.