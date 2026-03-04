- Home
- విజయ్, రష్మిక వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ లో చిరు, కేటీఆర్, నాని, వెంకీ, నాగ్ సందడి.. టాలీవుడ్ మొత్తం తరలివచ్చిందిగా
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ వేడుకకి సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, కేటీఆర్, నాగార్జున, వెంకటేష్, అల్లు అర్జున్, రాంచరణ్ హాజరయ్యారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహ బంధం
ఫిబ్రవరి 26న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే. రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో వీరి పెళ్లి అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుక సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.
ఉదయ్పూర్లో జరిగిన పెళ్లి
ఉదయ్పూర్లో జరిగిన పెళ్లి కార్యక్రమం సంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఘనమైన అలంకరణల మధ్య ఈ వేడుక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్
పెళ్లి అనంతరం నేడు బుధవారం రోజు హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
టాలీవుడ్ ప్రముఖులు
రిసెప్షన్కు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేశారు. కొత్త జంటతో కలిసి ఫోటోలు దిగుతూ సందడి చేశారు. వేడుక అంతా ఆనంద వాతావరణంలో సాగింది.
అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని హీరో నాగార్జున కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. కొత్త దంపతులతో ముచ్చటించి ఆశీస్సులు అందించారు. ఆయన హాజరు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
స్టైలిష్ లుక్
రాధిక శరత్ కుమార్ వేడుకలో పాల్గొని జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమె స్టైలిష్ లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కార్యక్రమంలో ఆమె సందడి ప్రత్యేకంగా కనిపించింది.
నాగ చైతన్య
నాగ చైతన్య రిసెప్షన్లో పాల్గొని జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇతర నటులతో కలిసి ఫోటోలు దిగారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మహేష్ బాబు సతీమణి
మహేష్ బాబు సతీమణి నమ్రత కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆమె అందంగా కనిపిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. సినీ ప్రముఖులతో ముచ్చటిస్తూ సందడి చేశారు.వారి కుమార్తె సితార కూడా రిసెప్షన్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో సితార స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. ఆమె స్టైల్, ప్రెజెన్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో..
టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కొత్త జంటకు అభిమానుల నుంచి కూడా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
కొత్త జంటను ఆశీర్వదిస్తూ
రిసెప్షన్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. కొత్త జంటను ఆశీర్వదిస్తూ కొంతసేపు వారితో ముచ్చటించారు. ఆయన రాకతో వేడుకలో ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది.
నేచురల్ స్టార్ నాని
నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన హాజరుతో వేడుకలో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది. అభిమానులు కూడా ఈ దృశ్యాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.
రాజకీయ, సినీ రంగాల సమ్మేళనంగా
తెలంగాణ రాజకీయ నాయకుడు కేటీఆర్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. సినీ ప్రముఖులతో కలిసి కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజకీయ, సినీ రంగాల సమ్మేళనంగా ఈ వేడుక నిలిచింది.
పలువురు ప్రముఖులతో
తమిళ హీరో కార్తీ రిసెప్షన్కు విచ్చేశారు. జంటతో కలిసి ఫోటోలు దిగుతూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దక్షిణాది సినీ ప్రముఖుల హాజరుతో వేడుక మరింత ప్రత్యేకమైంది.
తెలంగాణ డీజీపీ సజ్జనార్ హాజరై జంటకు అభినందనలు తెలిపారు. ఆయన రాక కూడా వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. పలువురు ప్రముఖులతో కలిసి ఫోటోలు దిగారు.
ఇతర నటీమణులతో కలిసి
దర్శకుడు సుకుమార్ రిసెప్షన్లో పాల్గొన్నారు. కొత్త జంటతో ముచ్చటిస్తూ ఆశీస్సులు అందించారు. సినీ వర్గాల్లో ఇది చర్చనీయాంశమైంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాకతో వేడుక మరింత వైభవంగా మారింది. ఆయన ఆశీస్సులు కొత్త జంటకు ప్రత్యేక గుర్తుగా నిలిచాయి. అభిమానులు కూడా ఈ క్షణాలను ఆసక్తిగా గమనించారు.
నిర్మాత దిల్ రాజు
ప్రియదర్శి, శ్రీకాంత్ కుటుంబ సభ్యులు, దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్, నిర్మాత దిల్ రాజు కుటుంబంతో కలిసి హాజరయ్యారు. సినీ కుటుంబాల సమక్షంలో ఈ రిసెప్షన్ ఘనంగా సాగింది. ప్రముఖుల రాకతో కార్యక్రమం మరింత వైభవంగా మారింది.
ఇతర నటీమణులతో కలిసి సందడి
యువ నటి కృతి శెట్టి కూడా కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆమె స్టైలిష్ లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇతర నటీమణులతో కలిసి సందడి చేశారు.
దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల
దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. సినీ ప్రముఖులతో కలిసి కాసేపు గడిపారు. ఈ వేడుక సినీ కుటుంబ సమ్మేళనంలా మారింది.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రిసెప్షన్కు హాజరై జంటను ఆశీర్వదించారు. ఆయన రాకతో వేడుక మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. సినీ వర్గాల్లో ఇది ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.