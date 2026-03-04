- Home
- Entertainment
- Ustaad Bhagat Singh vs Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 కూడా వాయిదా.. మార్చి 19న పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
Ustaad Bhagat Singh vs Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 కూడా వాయిదా.. మార్చి 19న పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన యష్ `టాక్సిక్` వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు `ధురంధర్ 2` కూడా వాయిదా పడబోతుందట. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` అదే డేట్ కి రాబోతుందట.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వర్సెస్ ధురంధర్ 2
ప్రస్తుతం సినిమాలకు సంబంధించి చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. మార్చిలో బిగ్ క్లాష్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. `టాక్సిక్`, `ధురంధర్ 2` మధ్య పెద్ద పోటీ నెలకొంది. కానీ అనూహ్యంగా ఇప్పుడు ఈ పోటీ నుంచి `టాక్సిక్` తప్పుకుంది. మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీని వాయిదా వేశారు. జూన్ 4న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో `ధురంధర్ 2`కి ఇక తిరుగులేదని చెప్పొచ్చు. అసలే ఈ సినిమాకి భారీ హైప్ ఉంది. `ధురంధర్` మూవీ సంచలన విజయం సాధించడంతో ఇప్పుడు రెండో పార్ట్ 2పై మంచి అంచనాలున్నాయి. మరోవైపు అదే డేట్ కి `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` రాబోతుందట.
`ధురంధర్ 2` కూడా వాయిదా?
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు `ధురంధర్ 2`కి సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త వినిపిస్తోంది. మార్చి 19నే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా కూడా వాయిదా పడబోతుందట. ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో ఇది హాట్ టాపిక్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, దుబాయ్ వంటి కంట్రీస్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. దీంతో అక్కడ పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి. దీని కారణంగానే `టాక్సిక్` మూవీని వాయిదా వేశారు. ఈ సమయంలో సినిమాని రిలీజ్ చేస్తే అక్కడ గట్టి దెబ్బ పడుతుందని, వసూళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని యష్ సినిమాని వాయిదా వేశారు.
`టాక్సిక్` బాటలోనే `ధురంధర్ 2`?
ఇప్పుడు అదే బాటలో `ధురంధర్ 2`ని కూడా వాయిదా వేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం దీనిపై చర్చలు జరుపుతుందట. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సినిమాని విడుదల చేయడం సరైనది కాదని టీమ్ భావిస్తుందట. అందుకే రిలీజ్ విషయంలో రివ్యూ చేస్తుందని సమాచారం. రేపు గురువారం `ధురంధర్ 2` ట్రైలర్ని విడుదల చేయాలనుకున్నారు. దీనితో రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ రానుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం మేరకు ఈ చిత్రం వాయిదా పడుతుందని టాక్. ఇందులో నిజమెంతా అనేది త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది.
మార్చి 19న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు మార్చి 19పై పవన్ కళ్యాణ్ కన్నేసినట్టు సమాచారం. `టాక్సిక్` వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు `ధురంధర్ 2` కూడా వాయిదా పడితే ఆ డేట్ని లాక్ చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` టీమ్ ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే మార్చి 26న ఈ మూవీని విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి రీ రికార్డింగ్ వర్క్ జరుగుతుందని, తమన్ బీజీఎం అందిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ మూవీకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీత దర్శకుడు. అయితే బీజీఎం ఆయనతో కాకుండా థమన్తో చేయిస్తున్నారట. తాజాగా ఇదే విషయాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు భాగమయ్యారని తెలిపారు.
ధురంధర్ 2తో `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` ఢీ
మార్చి 26న విడుదల కావాల్సిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`ని ఇప్పుడు `మార్చి 19`కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. `టాక్సిక్`, `ధురంధర్ 2` వాయిదా పడితే దీన్ని ఈ డేట్కి తీసుకురావాలనుకుంటున్నారట. అయితే `ధురంధర్ 2` పోస్ట్ పోన్ అయినా, కాకపోయినా `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`ని మార్చి 19కి విడుదల చేసే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంటున్నారు. మరి ఏం జరగబోతుందో చూడాలి. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` చిత్రంలో శ్రీలీలా, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు.