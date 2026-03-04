- Home
Ileana Flop Movies: తన కెరీర్ ని మలుపు తిప్పిన సినిమా తర్వాత ఇలియానా ఏకంగా 5 డిజాస్టర్ సినిమాలు చేసింది. పోకిరి తర్వాత ఆమె నటించిన ఫ్లాప్ సినిమాల జాబితా ఈ కథంలో తెలుసుకోండి.
ఇలియానా ఫ్లాప్ సినిమాలు
టాలీవుడ్ లో ఎవ్వరూ ఊహించని గొప్ప విజయాలు చాలా ఉన్నాయి. డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం పోకిరి. ఈ మూవీ ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా ఇండస్ట్రీని ఊపేసింది. బాక్సాఫీస్ దద్దరిల్లే ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంతో మహేష్ బాబు టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని సూపర్ స్టార్ గా మారిపోయారు. ఇక హీరోయిన్ ఇలియానా అయితే యువత కలల రాణిగా మారింది. పోకిరి తర్వాత ఇలియానా రేంజ్ మారిపోయింది. ఆమె ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేలా ఆఫర్స్ తో నిర్మాతలు క్యూ కట్టారు. కానీ పోకిరి తర్వాత ఇలియానా నటించిన 5 సినిమాలు డిజాస్టర్ అయ్యాయి. చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ తో జల్సా మూవీ చేసే వరకు ఆమెకి హిట్ లేదు.
కేడి
పోకిరి తర్వాత వెంటనే ఇలియానా తమిళంలో కేడి అనే చిత్రంలో నటించింది. ఏఎం రత్నం తనయుడు, 7జి బృందావన కాలనీ హీరో రవికృష్ణకి జోడిగా ఇలియానా ఈ మూవీలో నటించింది. ఈ చిత్రం తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. ఈ మూవీలో తమన్నా కూడా మరో హీరోయిన్.
ఖతర్నాక్
రవితేజ సరసన ఇలియానా నటించిన ఈ మూవీ కూడా డిజాస్టర్ అయింది. ఈ చిత్రానికి అమ్మ రాజశేఖర్ దర్శకుడు. ఈ మూవీలో ఇలియానా గ్లామర్ ప్రదర్శించినా ఫలితం దక్కలేదు.
రాఖి
కృష్ణ వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ కి జోడిగా ఇలియానా నటించింది. సిస్టర్ సెంటిమెంట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఎన్టీఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అదుర్స్.
మున్నా
ప్రభాస్, ఇలియానా జంటగా నటించిన ఈ యూత్ ఫుల్ మూవీ ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ చిత్రానికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకుడు.
ఆట
హీరో సిద్దార్థ్, ఇలియానా ఈ చిత్రంలో జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా డిజాస్టర్ కాలేదు కానీ జస్ట్ యావరేజ్ గా నిలిచింది. ఇలియానా గ్లామర్ ప్రదర్శన, పాటలు ఈ సినిమాకి ప్లస్ అయ్యాయి. ఇలా పోకిరి తర్వాత ఇలియానా నటించిన 5 సినిమాలు ఆకట్టుకోలేదు. ఆట తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కి జోడిగా నటించిన జల్సా మాత్రం హిట్ అయింది.