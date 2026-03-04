- Home
Vijay Divorce: భార్యకి విజయ్ రూ.250 కోట్ల భరణం.. దళపతి విడాకుల కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్
Vijay Divorce: 27 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత, నటుడు దళపతి విజయ్ భార్య సంగీత సొర్నలింగం తీవ్రమైన ఆరోపణలతో విడాకులకు దరఖాస్తు చేశారు. అయితే విడాకుల కోసం తన భార్యకి విజయ్ భారీగా భరణం ఆఫర్ చేశాడట.
విజయ్ ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్
సౌత్ సూపర్స్టార్, రాజకీయ నాయకుడు దళపతి విజయ్ తన సినిమాలతో భారీగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఇటీవల తన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' రిలీజ్తో వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే, ఈ మధ్య ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం కూడా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
విడాకులకు దరఖాస్తు చేసిన విజయ్ భార్య
దళపతి విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత సొర్నలింగం విడాకుల కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. విజయ్కు వివాహేతర సంబంధాలున్నాయని ఆరోపిస్తూ సంగీత ఇటీవల చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
27 ఏళ్ల పెళ్లి బంధానికి త్వరలో ముగింపు?
భార్యకి విజయ్ రూ.250 కోట్ల భరణం
భరణంపై వివాదం, కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్
ఈ వివాదాన్ని కోర్టు వరకు తీసుకెళ్లకుండా, సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుని ఈ వ్యక్తిగత సమస్యకు ముగింపు పలకాలని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. విడాకుల కేసుల్లో భరణం గొడవలు తరచూ ఆలస్యమవుతాయి. అందుకే కోర్టు బయటే కేసును పరిష్కరించుకోవాలని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ విషయంపై విజయ్ గానీ, సంగీత గానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.