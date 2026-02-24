Vijay Deverakonda: రష్మిక కంటే ముందు.. విజయ్ దేవరకొండ లవర్ ఎవరో తెలుసా? నిజమెంత?
సౌత్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, తన లాంగ్టైమ్ గర్ల్ఫ్రెండ్ రష్మిక మందన్నతో పెళ్లిని రీసెంట్గా కన్ఫర్మ్ చేశాడు. అయితే, రష్మిక కంటే ముందు విజయ్ లైఫ్లో మరో అమ్మాయి ఉందని మీకు తెలుసా? ఎవరామె? నిజమెంత?
విజయ్ దేవరకొండ మాజీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ?
విజయ్ దేవరకొండ మాజీ గర్ల్ఫ్రెండ్ వర్జినీ ఎవరు?
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, వర్జినీ బెల్జియంకు చెందిన మోడల్. విజయ్ దేవరకొండతో ఆమె పేరు ముడిపడటంతో ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె పర్సనల్ లైఫ్, కెరీర్ గురించి పెద్దగా సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
విజయ్ దేవరకొండ సినిమాలో
విజయ్కి, అతని కుటుంబానికి వర్జినీ చాలా దగ్గరని కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి. విజయ్, అతని తల్లితో ఆమె ఉన్న వైరల్ ఫొటోలే దీనికి సాక్ష్యం. కొన్ని ఫొటోల్లో విజయ్, వర్జినీ, ఆమె తల్లితో కనిపించాడు. విజయ్ 25వ పుట్టినరోజు పార్టీలో కూడా వర్జినీ సందడి చేసింది.
అంతేకాదు, విజయ్ నటించిన 'పెళ్లి చూపులు' సినిమాలో ఆమె ఓ చిన్న పాత్ర కూడా చేసిందని అంటారు. ప్రస్తుతం వర్జినీ మీడియాకు దూరంగా పర్సనల్ లైఫ్ గడుపుతోంది.
విజయ్ దేవరకొండ-వర్జినీ ప్రేమకథ నిజమేనా..?
2016లో 'పెళ్లి చూపులు' సినిమా టైమ్లో విజయ్, వర్జినీ కలిశారని చెబుతారు. స్నేహంగా మొదలైన వీరి బంధం ప్రేమగా మారిందట. సినిమా సక్సెస్ తర్వాత విజయ్ పాపులారిటీ అమాంతం పెరిగింది. అదే టైమ్లో వీరి ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి.
మొదట ఫేక్ అనుకున్నా, వరుస ఫొటోలతో వీరు సీరియస్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారని అభిమానులు నమ్మారు. అప్పట్లో వర్జినీ సోషల్ మీడియాలో విజయ్ను తన "బెటర్ హాఫ్" అని పిలుస్తూ బర్త్డే విషెస్ చెప్పిందట. అయితే, ఈ వార్తలను ఎవరూ అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.