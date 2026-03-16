Sneha Ullal: ఐశ్వర్య రాయ్లా ఉన్నందుకే సల్మాన్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత సీక్రెట్ చెప్పిన స్నేహా ఉల్లాల్
సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బ్రేకప్ తర్వాత, ఐష్ పోలికలతో ఉన్న స్నేహా ఉల్లాల్ను సల్మాన్ కావాలనే ఇండస్ట్రీకి తెచ్చాడని అనేవారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆ ప్రచారంపై స్నేహా ఉల్లాల్ స్పందించి అసలు విషయం చెప్పింది.
ఐశ్వర్య పోలికలతో పాపులర్ అయిన స్నేహా ఉల్లాల్
బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్లా కనిపించే నటి స్నేహా ఉల్లాల్ మీకు గుర్తుంది కదా? `ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా` చిత్రంలో నటించి తెలుగు ఆడియెన్స్ కి పరిచయం అయ్యింది. 2005లో సల్మాన్ ఖాన్ 'లక్కీ: నో టైమ్ ఫర్ లవ్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అప్పట్లో ఆమె నటన కన్నా, ఐశ్వర్య రాయ్ పోలికలతోనే (Doppelganger) రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయింది. దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత, స్నేహా ఉల్లాల్ ఈ పోలికల గురించి, సల్మాన్తో తన అనుభవం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది.
సల్మాన్ ఖాన్.. స్నేహా ఉల్లాల్ని ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకొచ్చాడా?
ఐశ్వర్యతో స్నేహా ఉల్లాల్
సల్మాన్ ఖాన్పై స్నేహా ఉల్లాల్
చిన్నప్పుడే ఐశ్వర్యా రాయ్లా ఉన్నావన్నారు
సినిమాలంటే ఇష్టం లేదని చెప్పిన స్నేహ
'నేనొక 'టామ్బాయ్' లాంటిదాన్ని. గ్లామర్ ప్రపంచంపై నాకు అస్సలు ఆసక్తి లేదు. కానీ విధి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది' అని స్నేహా ఉల్లాల్ తన సినీ ప్రయాణం ఎలా మొదలైందో వివరించింది. మొత్తం మీద, ఐశ్వర్య రాయ్ పోలికలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నా, స్నేహా ఉల్లాల్ తన వినయంతో అందరి మనసులు గెలుచుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.